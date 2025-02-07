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В Госдуме предложили ввести понятие национальной видеоигры
В Госдуме предложили ввести понятие национальной видеоигры - РИА Новости, 07.02.2025
В Госдуме предложили ввести понятие национальной видеоигры
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") предложила ввести понятие "национальной видеоигры" и дать ему... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T13:10:00+03:00
2025-02-07T13:10:00+03:00
2025-02-07T13:10:00+03:00
общество
яна лантратова
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") предложила ввести понятие "национальной видеоигры" и дать ему определение. "Я прописала законопроект, где предлагала ввести понятие "национальной видеоигры". Я считаю, что нам нужно развивать наш отечественный сектор видеоигр", - сказала она на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". Парламентарий добавила, что следует предусмотреть меры поддержки для развития отечественного сектора видеоигр в формате грантов, субсидий или льготной рекламы. Кроме того, по ее словам, необходимо ввести прокатные удостоверения для выхода той или иной видеоигры на рынок. Лантратова подчеркнула, что это касается и западных, и российских видеоигр.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, яна лантратова, госдума рф
Общество, Яна Лантратова, Госдума РФ
В Госдуме предложили ввести понятие национальной видеоигры
Депутат Лантратова предложила ввести понятие национальной видеоигры