https://ria.ru/20250207/gosduma-1997945801.html

В Госдуме предложили ввести понятие национальной видеоигры

В Госдуме предложили ввести понятие национальной видеоигры - РИА Новости, 07.02.2025

В Госдуме предложили ввести понятие национальной видеоигры

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") предложила ввести понятие "национальной видеоигры" и дать ему... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T13:10:00+03:00

2025-02-07T13:10:00+03:00

2025-02-07T13:10:00+03:00

общество

яна лантратова

госдума рф

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") предложила ввести понятие "национальной видеоигры" и дать ему определение. "Я прописала законопроект, где предлагала ввести понятие "национальной видеоигры". Я считаю, что нам нужно развивать наш отечественный сектор видеоигр", - сказала она на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". Парламентарий добавила, что следует предусмотреть меры поддержки для развития отечественного сектора видеоигр в формате грантов, субсидий или льготной рекламы. Кроме того, по ее словам, необходимо ввести прокатные удостоверения для выхода той или иной видеоигры на рынок. Лантратова подчеркнула, что это касается и западных, и российских видеоигр.

https://ria.ru/20250110/proekt-1993145403.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, яна лантратова, госдума рф