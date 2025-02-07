https://ria.ru/20250207/gosduma-1997926737.html
В Госдуму внесут проект об установлении статуса детей Великой Победы
В Госдуму внесут проект об установлении статуса детей Великой Победы - РИА Новости, 07.02.2025
В Госдуму внесут проект об установлении статуса детей Великой Победы
Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, направленный на законодательное... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T12:18:00+03:00
2025-02-07T12:18:00+03:00
2025-02-07T12:18:00+03:00
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общество
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ярослав нилов
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, направленный на законодательное установление статуса детей Великой Победы в России и предоставление им мер социальной поддержки, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. "Проект федерального закона "О детях Великой Победы" направлен на законодательное установление статуса детей Великой Победы для граждан РФ, родившихся в период с 22 июня 1928 года по 9 мая 1945 года и являвшихся в годы Великой Отечественной войны несовершеннолетними, и предоставление им мер социальной поддержки", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Законопроектом предлагается обеспечить для такой категории граждан определённые меры поддержки. Среди них: оказание квалифицированной медицинской помощи в рамках программы госгарантий оказания гражданам бесплатной медпомощи, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, бесплатное обеспечение лекарствами, внеочередное обслуживание предприятиями розничной торговли и бытового обслуживания, преимущественное право при приеме в организации стационарного соцобслуживания. В дополнение к указанным мерам соцподдержки регионы РФ могут устанавливать и свои меры поддержки для таких граждан. Реализацию этих мер предлагается осуществлять при предъявлении ими удостоверений, уточняется в документе. "Именно на них, рано повзрослевших детей Великой Победы, испытавших тяготы и лишения войны, наряду со взрослыми легла тогда и ответственность за восстановление разрушенного хозяйства послевоенной страны-победительницы. Сегодня представителей того железного поколения становится все меньше. Восстановить справедливость, отдать должное и предоставить им заслуженные статус и льготы - наша обязанность", - сказал Нилов.
https://ria.ru/20250206/amnistiya-1997645464.html
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общество, россия, ярослав нилов, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Ярослав Нилов, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Госдуму внесут проект об установлении статуса детей Великой Победы
ЛДПР внесет в Госдуму проект об установлении статуса детей Великой Победы
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, направленный на законодательное установление статуса детей Великой Победы в России и предоставление им мер социальной поддержки, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.
"Проект федерального закона "О детях Великой Победы" направлен на законодательное установление статуса детей Великой Победы для граждан РФ
, родившихся в период с 22 июня 1928 года по 9 мая 1945 года и являвшихся в годы Великой Отечественной войны несовершеннолетними, и предоставление им мер социальной поддержки", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Законопроектом предлагается обеспечить для такой категории граждан определённые меры поддержки. Среди них: оказание квалифицированной медицинской помощи в рамках программы госгарантий оказания гражданам бесплатной медпомощи, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, бесплатное обеспечение лекарствами, внеочередное обслуживание предприятиями розничной торговли и бытового обслуживания, преимущественное право при приеме в организации стационарного соцобслуживания.
В дополнение к указанным мерам соцподдержки регионы РФ могут устанавливать и свои меры поддержки для таких граждан. Реализацию этих мер предлагается осуществлять при предъявлении ими удостоверений, уточняется в документе.
"Именно на них, рано повзрослевших детей Великой Победы, испытавших тяготы и лишения войны, наряду со взрослыми легла тогда и ответственность за восстановление разрушенного хозяйства послевоенной страны-победительницы. Сегодня представителей того железного поколения становится все меньше. Восстановить справедливость, отдать должное и предоставить им заслуженные статус и льготы - наша обязанность", - сказал Нилов.