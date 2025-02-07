В Госдуме заявили об использовании НАТО экстремистских организаций
Пискарев: НАТО использует экстремистские организации для ведения гибридной войны
Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ фиксирует использование странами НАТО экстремистских и террористических организаций в качестве средства для ведения гибридной войны, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.
"Вынуждены констатировать появление и седьмого направления вмешательства в дела нашей страны в форме распространения радикализма. Комиссия фиксирует активное использование странами НАТО экстремистских и террористических организаций в качестве средства для ведения гибридной войны", - сказал Пискарев, слова которого приводят в Telegram-канале комиссии.
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По его словам, это делается для достижения алчных геополитических целей, расшатывания внутриполитической обстановки, и инициирования "цветных революций".
"Запад, помимо традиционных способов вмешательства, перешел к тактике запугивания. Появились не только угрозы убийствами, терактами и диверсиями, но и совершаются конкретные преступления", - добавил парламентарий.
"Год назад на таком же совещании у нас с коллегами из стран ОДКБ состоялся заинтересованный разговор на эту тему. Тогда я рассказал о выявленных комиссией ГД шести ключевых направлениях иностранного вмешательства в дела России и мерах противодействия им. Этот перечень актуален и сейчас. Напомню, целями агрессивного и деструктивного внешнего воздействия на нашу страну являются дети и молодежь, здоровье граждан, финансы и экономика, территориальная целостность государства, духовно-нравственные основы, а также электоральные процессы в России", - отметил депутат.