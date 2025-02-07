https://ria.ru/20250207/gosduma-1997881365.html

В Госдуме заявили об использовании НАТО экстремистских организаций

В Госдуме заявили об использовании НАТО экстремистских организаций - РИА Новости, 07.02.2025

В Госдуме заявили об использовании НАТО экстремистских организаций

Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ фиксирует использование странами НАТО экстремистских и террористических организаций в... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T08:26:00+03:00

2025-02-07T08:26:00+03:00

2025-02-07T08:26:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ фиксирует использование странами НАТО экстремистских и террористических организаций в качестве средства для ведения гибридной войны, сообщил глава комиссии Василий Пискарев. "Вынуждены констатировать появление и седьмого направления вмешательства в дела нашей страны в форме распространения радикализма. Комиссия фиксирует активное использование странами НАТО экстремистских и террористических организаций в качестве средства для ведения гибридной войны", - сказал Пискарев, слова которого приводят в Telegram-канале комиссии. По его словам, это делается для достижения алчных геополитических целей, расшатывания внутриполитической обстановки, и инициирования "цветных революций". "Запад, помимо традиционных способов вмешательства, перешел к тактике запугивания. Появились не только угрозы убийствами, терактами и диверсиями, но и совершаются конкретные преступления", - добавил парламентарий. Пискарев также сообщил, что планирует выступить с информацией о законодательном опыте России в сфере защиты суверенитета страны на Четвертом совещании глав комитетов и комиссий парламентов стран ОДКБ по вопросам международных отношений, обороны и безопасности, которое пройдёт в пятницу в Госдуме. "Год назад на таком же совещании у нас с коллегами из стран ОДКБ состоялся заинтересованный разговор на эту тему. Тогда я рассказал о выявленных комиссией ГД шести ключевых направлениях иностранного вмешательства в дела России и мерах противодействия им. Этот перечень актуален и сейчас. Напомню, целями агрессивного и деструктивного внешнего воздействия на нашу страну являются дети и молодежь, здоровье граждан, финансы и экономика, территориальная целостность государства, духовно-нравственные основы, а также электоральные процессы в России", - отметил депутат.

https://ria.ru/20240610/evropa-1951837162.html

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россия, василий пискарев, госдума рф, нато, одкб, политика