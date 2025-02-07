https://ria.ru/20250207/gosduma-1997868611.html
В Госдуме предложили сделать Пасху и день Святой Троицы выходными
В Госдуме предложили сделать Пасху и день Святой Троицы выходными - РИА Новости, 07.02.2025
В Госдуме предложили сделать Пасху и день Святой Троицы выходными
Пасху и день Святой Троицы следует сделать выходными, готовится соответствующий законопроект, заявил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T04:56:00+03:00
2025-02-07T04:56:00+03:00
2025-02-07T06:09:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Пасху и день Святой Троицы следует сделать выходными, готовится соответствующий законопроект, заявил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия — За правду").Оба эти праздника приходятся на воскресенье. Речь идет о дополнительном выходном в понедельник."День Святой Троицы и Пасха — это не просто праздники, а светлые моменты жизни, наполненные радостью, душевным теплом и семейными традициями. Чтобы сделать эти дни ещё более значимыми, мы готовим и внесем законопроект", — сказал он.Как считает парламентарий, это позволит каждому провести больше времени с близкими, насладиться теплом и уютом семейного круга."Так мы укрепим традиции, преумножив их смысл для наших детей и будущих поколений", — заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250207/prazdniki-1906455182.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, госдума рф, религия
Религия, Общество, Госдума РФ, Религия
В Госдуме предложили сделать Пасху и день Святой Троицы выходными
Депутат Гусев предложил сделать Пасху и день Святой Троицы выходными днями
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Пасху и день Святой Троицы следует сделать выходными, готовится соответствующий законопроект, заявил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия — За правду").
Оба эти праздника приходятся на воскресенье. Речь идет о дополнительном выходном в понедельник.
"День Святой Троицы и Пасха — это не просто праздники, а светлые моменты жизни, наполненные радостью, душевным теплом и семейными традициями. Чтобы сделать эти дни ещё более значимыми, мы готовим и внесем законопроект", — сказал он.
Как считает парламентарий, это позволит каждому провести больше времени с близкими, насладиться теплом и уютом семейного круга.
"Так мы укрепим традиции, преумножив их смысл для наших детей и будущих поколений", — заключил собеседник агентства.