https://ria.ru/20250207/gosduma-1997868611.html

В Госдуме предложили сделать Пасху и день Святой Троицы выходными

В Госдуме предложили сделать Пасху и день Святой Троицы выходными - РИА Новости, 07.02.2025

В Госдуме предложили сделать Пасху и день Святой Троицы выходными

Пасху и день Святой Троицы следует сделать выходными, готовится соответствующий законопроект, заявил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T04:56:00+03:00

2025-02-07T04:56:00+03:00

2025-02-07T06:09:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Пасху и день Святой Троицы следует сделать выходными, готовится соответствующий законопроект, заявил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия — За правду").Оба эти праздника приходятся на воскресенье. Речь идет о дополнительном выходном в понедельник."День Святой Троицы и Пасха — это не просто праздники, а светлые моменты жизни, наполненные радостью, душевным теплом и семейными традициями. Чтобы сделать эти дни ещё более значимыми, мы готовим и внесем законопроект", — сказал он.Как считает парламентарий, это позволит каждому провести больше времени с близкими, насладиться теплом и уютом семейного круга."Так мы укрепим традиции, преумножив их смысл для наших детей и будущих поколений", — заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250207/prazdniki-1906455182.html

https://ria.ru/20250205/kalendar-1984676783.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, госдума рф, религия