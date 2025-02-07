Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили сделать Пасху и день Святой Троицы выходными - РИА Новости, 07.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
04:56 07.02.2025 (обновлено: 06:09 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/gosduma-1997868611.html
В Госдуме предложили сделать Пасху и день Святой Троицы выходными
В Госдуме предложили сделать Пасху и день Святой Троицы выходными - РИА Новости, 07.02.2025
В Госдуме предложили сделать Пасху и день Святой Троицы выходными
Пасху и день Святой Троицы следует сделать выходными, готовится соответствующий законопроект, заявил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T04:56:00+03:00
2025-02-07T06:09:00+03:00
религия
общество
госдума рф
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879449204_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac38b79e1381be47d8fd517334afc6c.jpg
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Пасху и день Святой Троицы следует сделать выходными, готовится соответствующий законопроект, заявил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия — За правду").Оба эти праздника приходятся на воскресенье. Речь идет о дополнительном выходном в понедельник."День Святой Троицы и Пасха — это не просто праздники, а светлые моменты жизни, наполненные радостью, душевным теплом и семейными традициями. Чтобы сделать эти дни ещё более значимыми, мы готовим и внесем законопроект", — сказал он.Как считает парламентарий, это позволит каждому провести больше времени с близкими, насладиться теплом и уютом семейного круга."Так мы укрепим традиции, преумножив их смысл для наших детей и будущих поколений", — заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250207/prazdniki-1906455182.html
https://ria.ru/20250205/kalendar-1984676783.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879449204_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_37a1ee037553c9a60695c4091a2ec3ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госдума рф, религия
Религия, Общество, Госдума РФ, Религия
В Госдуме предложили сделать Пасху и день Святой Троицы выходными

Депутат Гусев предложил сделать Пасху и день Святой Троицы выходными днями

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДмитрий Гусев
Дмитрий Гусев - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Дмитрий Гусев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Пасху и день Святой Троицы следует сделать выходными, готовится соответствующий законопроект, заявил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия — За правду").
Оба эти праздника приходятся на воскресенье. Речь идет о дополнительном выходном в понедельник.
Календарь декабрь 2024 — январь 2025
Выходные и праздники в январе-2025: как работаем и отдыхаем
14:48
"День Святой Троицы и Пасха — это не просто праздники, а светлые моменты жизни, наполненные радостью, душевным теплом и семейными традициями. Чтобы сделать эти дни ещё более значимыми, мы готовим и внесем законопроект", — сказал он.
Как считает парламентарий, это позволит каждому провести больше времени с близкими, насладиться теплом и уютом семейного круга.
"Так мы укрепим традиции, преумножив их смысл для наших детей и будущих поколений", — заключил собеседник агентства.
Распятие в руках священнослужителя - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Церковный календарь на 2025. Праздники и посты
5 февраля, 16:37
 
РелигияОбществоГосдума РФРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала