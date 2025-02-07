https://ria.ru/20250207/genshtab-1997854897.html

Генштаб создал группы изучения и обобщения боевого опыта

Генштаб создал группы изучения и обобщения боевого опыта - РИА Новости, 07.02.2025

Генштаб создал группы изучения и обобщения боевого опыта

Группы изучения и обобщения боевого опыта были созданы в штабах российской армии для описания и анализа применяемых в войсках способов боевых действий и... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T00:12:00+03:00

2025-02-07T00:12:00+03:00

2025-02-07T00:32:00+03:00

безопасность

вооруженные силы рф

красная звезда

специальная военная операция на украине

василий трушин

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Группы изучения и обобщения боевого опыта были созданы в штабах российской армии для описания и анализа применяемых в войсках способов боевых действий и использования техники, сообщил председатель Военно-научного комитета Вооружённых Сил Российской Федерации – заместитель начальника Генштаба ВС РФ Василий Трушин в интервью газете "Красная звезда". "Для непрерывного изучения и обобщения боевого опыта, его распространения в войсках с началом СВО в соответствующих штабах были созданы группы изучения и обобщения боевого опыта", - сказал Трушин. Они укомплектовываются в основном научными сотрудниками научно-исследовательских организаций и преподавателями военных вузов, рассказал он. "Эти группы на постоянной основе ведут сбор информации о применяемых войсками способах боевых действий, приёмах использования вооружения и военной техники, анализируют результаты боёв и операций, описывают их сущность и содержание", - добавил Трушин. Кроме того, по его словам, положительно зарекомендовала себя практика формирования временных коллективов для изучения наиболее важных вопросов ведения военных действий, подготовки рекомендаций войскам, разработки временных наставлений. В состав таких коллективов входят офицеры центральных органов военного управления, сотрудники профильных научно-исследовательских организаций и вузов, которые для сбора информации выезжают в воинские части и соединения, непосредственно участвующие в боевых действиях. Также офицеры, временно направляемые в зону СВО для работы в штабах объединений Объединённой группировки, получают индивидуальные задания по изучению конкретных вопросов боевого опыта, анализу проблем и выработке предложений по их решению, рассказал председатель Военно-научного комитета ВС РФ. "В целом сформированная система позволяет оперативно изучать и доводить ценный опыт до войск, научных организаций и вузов Министерства обороны", - заключил Трушин.

https://ria.ru/20250207/praktika-1997854317.html

https://ria.ru/20221221/opyt-1840279999.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, вооруженные силы рф, красная звезда, василий трушин