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Генштаб создал группы изучения и обобщения боевого опыта - РИА Новости, 07.02.2025
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00:12 07.02.2025 (обновлено: 00:32 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/genshtab-1997854897.html
Генштаб создал группы изучения и обобщения боевого опыта
Генштаб создал группы изучения и обобщения боевого опыта - РИА Новости, 07.02.2025
Генштаб создал группы изучения и обобщения боевого опыта
Группы изучения и обобщения боевого опыта были созданы в штабах российской армии для описания и анализа применяемых в войсках способов боевых действий и... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T00:12:00+03:00
2025-02-07T00:32:00+03:00
безопасность
вооруженные силы рф
красная звезда
специальная военная операция на украине
василий трушин
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Группы изучения и обобщения боевого опыта были созданы в штабах российской армии для описания и анализа применяемых в войсках способов боевых действий и использования техники, сообщил председатель Военно-научного комитета Вооружённых Сил Российской Федерации – заместитель начальника Генштаба ВС РФ Василий Трушин в интервью газете "Красная звезда". "Для непрерывного изучения и обобщения боевого опыта, его распространения в войсках с началом СВО в соответствующих штабах были созданы группы изучения и обобщения боевого опыта", - сказал Трушин. Они укомплектовываются в основном научными сотрудниками научно-исследовательских организаций и преподавателями военных вузов, рассказал он. "Эти группы на постоянной основе ведут сбор информации о применяемых войсками способах боевых действий, приёмах использования вооружения и военной техники, анализируют результаты боёв и операций, описывают их сущность и содержание", - добавил Трушин. Кроме того, по его словам, положительно зарекомендовала себя практика формирования временных коллективов для изучения наиболее важных вопросов ведения военных действий, подготовки рекомендаций войскам, разработки временных наставлений. В состав таких коллективов входят офицеры центральных органов военного управления, сотрудники профильных научно-исследовательских организаций и вузов, которые для сбора информации выезжают в воинские части и соединения, непосредственно участвующие в боевых действиях. Также офицеры, временно направляемые в зону СВО для работы в штабах объединений Объединённой группировки, получают индивидуальные задания по изучению конкретных вопросов боевого опыта, анализу проблем и выработке предложений по их решению, рассказал председатель Военно-научного комитета ВС РФ. "В целом сформированная система позволяет оперативно изучать и доводить ценный опыт до войск, научных организаций и вузов Министерства обороны", - заключил Трушин.
https://ria.ru/20250207/praktika-1997854317.html
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безопасность, вооруженные силы рф, красная звезда, василий трушин
Безопасность, Вооруженные силы РФ, Красная звезда, Специальная военная операция на Украине, Василий Трушин
Генштаб создал группы изучения и обобщения боевого опыта

Трушин: в войсках создали группы изучения и обощения боевого опыта СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20
Боевая работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20 - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Группы изучения и обобщения боевого опыта были созданы в штабах российской армии для описания и анализа применяемых в войсках способов боевых действий и использования техники, сообщил председатель Военно-научного комитета Вооружённых Сил Российской Федерации – заместитель начальника Генштаба ВС РФ Василий Трушин в интервью газете "Красная звезда".
"Для непрерывного изучения и обобщения боевого опыта, его распространения в войсках с началом СВО в соответствующих штабах были созданы группы изучения и обобщения боевого опыта", - сказал Трушин.
Боевая работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20 - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
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Они укомплектовываются в основном научными сотрудниками научно-исследовательских организаций и преподавателями военных вузов, рассказал он.
"Эти группы на постоянной основе ведут сбор информации о применяемых войсками способах боевых действий, приёмах использования вооружения и военной техники, анализируют результаты боёв и операций, описывают их сущность и содержание", - добавил Трушин.
Кроме того, по его словам, положительно зарекомендовала себя практика формирования временных коллективов для изучения наиболее важных вопросов ведения военных действий, подготовки рекомендаций войскам, разработки временных наставлений. В состав таких коллективов входят офицеры центральных органов военного управления, сотрудники профильных научно-исследовательских организаций и вузов, которые для сбора информации выезжают в воинские части и соединения, непосредственно участвующие в боевых действиях.
Также офицеры, временно направляемые в зону СВО для работы в штабах объединений Объединённой группировки, получают индивидуальные задания по изучению конкретных вопросов боевого опыта, анализу проблем и выработке предложений по их решению, рассказал председатель Военно-научного комитета ВС РФ.
"В целом сформированная система позволяет оперативно изучать и доводить ценный опыт до войск, научных организаций и вузов Министерства обороны", - заключил Трушин.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФКрасная звездаВасилий Трушин
 
 
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