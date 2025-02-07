https://ria.ru/20250207/genprokurory-1997858179.html
Генпрокуроры 12 штатов потребуют ограничить доступ Маска к информации
Генпрокуроры 12 штатов потребуют ограничить доступ Маска к информации - РИА Новости, 07.02.2025
Генпрокуроры 12 штатов потребуют ограничить доступ Маска к информации
Представители 12 штатов намерены требовать через суд ограничить департамент эффективности госуправления США (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, в... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T01:18:00+03:00
2025-02-07T01:18:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Представители 12 штатов намерены требовать через суд ограничить департамент эффективности госуправления США (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, в доступе к информации, сообщила генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс. "Будучи богатейшим человеком на земле Маск не привык, когда ему говорят "нет", но в нашей стране никто не выше закона. Президент не обладает властью выдавать частную информацию тем, кого он выбрал, и он не может прекращать выплаты, которые утверждены конгрессом", - говорится в заявлении Джеймс. По ее словам, уровень доступа у возглавляемого Маском ведомства беспрецедентный и неприемлемый, таких полномочий у DOGE нет. Как заявила Джеймс, генпрокуроры 12 штатов возражают против предоставления Маску и его ведомству доступа к частной и банковской информации американцев, и подадут иск, чтобы "прекратить эту несправедливость". Ранее американские СМИ писали, что сотрудники возглавляемого Маском ведомства получили доступ к секретных данным миллионов государственных служащих. Речь шла об информации из управления кадровой службы, адресах, зарплатах, именах и номерах социального страхования.
https://ria.ru/20250206/minfin-1997667218.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, нью-йорк (город), илон маск, сша
В мире, Технологии, Нью-Йорк (город), Илон Маск, США
Генпрокуроры 12 штатов потребуют ограничить доступ Маска к информации
Генпрокуроры 12 штатов потребуют ограничить доступ ведомства Маска DOGE к данным
ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Представители 12 штатов намерены требовать через суд ограничить департамент эффективности госуправления США (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, в доступе к информации, сообщила генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс.
"Будучи богатейшим человеком на земле Маск
не привык, когда ему говорят "нет", но в нашей стране никто не выше закона. Президент не обладает властью выдавать частную информацию тем, кого он выбрал, и он не может прекращать выплаты, которые утверждены конгрессом", - говорится в заявлении Джеймс.
По ее словам, уровень доступа у возглавляемого Маском ведомства беспрецедентный и неприемлемый, таких полномочий у DOGE нет.
Как заявила Джеймс, генпрокуроры 12 штатов возражают против предоставления Маску и его ведомству доступа к частной и банковской информации американцев, и подадут иск, чтобы "прекратить эту несправедливость".
Ранее американские СМИ писали, что сотрудники возглавляемого Маском ведомства получили доступ к секретных данным миллионов государственных служащих. Речь шла об информации из управления кадровой службы, адресах, зарплатах, именах и номерах социального страхования.