https://ria.ru/20250207/genotsid-1998010086.html

Действия фашистов в Мурманской области могут признать геноцидом

Действия фашистов в Мурманской области могут признать геноцидом - РИА Новости, 07.02.2025

Действия фашистов в Мурманской области могут признать геноцидом

Прокуратура Мурманской области направила в суд заявление об установлении факта геноцида народов СССР во время войны, сообщает Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T16:21:00+03:00

2025-02-07T16:21:00+03:00

2025-02-07T16:24:00+03:00

мурманская область

ссср

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597525191_0:277:3127:2036_1920x0_80_0_0_9548fee1394dc882b45ac150d7b8dfcb.jpg

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Прокуратура Мурманской области направила в суд заявление об установлении факта геноцида народов СССР во время войны, сообщает Генеральная прокуратура РФ."По поручению генерального прокурора Российской Федерации прокурором Мурманской области направлено в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками на территории Мурманской области в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250206/genotsid-1997651543.html

мурманская область

ссср

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мурманская область, ссср, россия, происшествия