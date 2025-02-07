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Действия фашистов в Мурманской области могут признать геноцидом
Действия фашистов в Мурманской области могут признать геноцидом - РИА Новости, 07.02.2025
Действия фашистов в Мурманской области могут признать геноцидом
Прокуратура Мурманской области направила в суд заявление об установлении факта геноцида народов СССР во время войны, сообщает Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T16:21:00+03:00
2025-02-07T16:21:00+03:00
2025-02-07T16:24:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Прокуратура Мурманской области направила в суд заявление об установлении факта геноцида народов СССР во время войны, сообщает Генеральная прокуратура РФ."По поручению генерального прокурора Российской Федерации прокурором Мурманской области направлено в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками на территории Мурманской области в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", - говорится в сообщении.
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Действия фашистов в Мурманской области могут признать геноцидом
ГП: действия фашистов в Мурманской области могут признать геноцидом