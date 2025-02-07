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Действия фашистов в Мурманской области могут признать геноцидом - РИА Новости, 07.02.2025
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16:21 07.02.2025 (обновлено: 16:24 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/genotsid-1998010086.html
Действия фашистов в Мурманской области могут признать геноцидом
Действия фашистов в Мурманской области могут признать геноцидом - РИА Новости, 07.02.2025
Действия фашистов в Мурманской области могут признать геноцидом
Прокуратура Мурманской области направила в суд заявление об установлении факта геноцида народов СССР во время войны, сообщает Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T16:21:00+03:00
2025-02-07T16:24:00+03:00
мурманская область
ссср
россия
происшествия
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Прокуратура Мурманской области направила в суд заявление об установлении факта геноцида народов СССР во время войны, сообщает Генеральная прокуратура РФ."По поручению генерального прокурора Российской Федерации прокурором Мурманской области направлено в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками на территории Мурманской области в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", - говорится в сообщении.
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Мурманская область, СССР, Россия, Происшествия
Действия фашистов в Мурманской области могут признать геноцидом

ГП: действия фашистов в Мурманской области могут признать геноцидом

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Прокуратура Мурманской области направила в суд заявление об установлении факта геноцида народов СССР во время войны, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"По поручению генерального прокурора Российской Федерации прокурором Мурманской области направлено в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками на территории Мурманской области в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", - говорится в сообщении.
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