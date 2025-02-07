https://ria.ru/20250207/gendirektor-1997966308.html

Гендиректора ООО "Диона" обвинили в хищениях на поставках для Минобороны

Гендиректора ООО "Диона" обвинили в хищениях на поставках для Минобороны - РИА Новости, 07.02.2025

Гендиректора ООО "Диона" обвинили в хищениях на поставках для Минобороны

Гендиректор фирмы обвиняется в особо крупном хищении на поставках стройматериалов, выделенных Минобороны РФ под связанные с автодорогами проекты, сообщили РИА... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T14:11:00+03:00

2025-02-07T14:11:00+03:00

2025-02-07T14:11:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Гендиректор фирмы обвиняется в особо крупном хищении на поставках стройматериалов, выделенных Минобороны РФ под связанные с автодорогами проекты, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России. "Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Диона" Аслана Петросяна, обвиняемого в совершении мошенничества в особо крупном размере при реализации национального и федерального проектов", - говорится в сообщении. По данным следствия, в 2023 году МО РФ в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" и федерального проекта "Автомобильные дороги Минобороны России" заключило многомиллионные контракты с организациями на поставку стройматериалов. Отмечается, что к исполнению этих контрактов в качестве субподрядчика привлекалось ООО "Диона". "При исполнении контрактов Петросян путем подлога документов и поставки материалов ненадлежащего качества похитил бюджетные денежные средства в особо крупном размере", - добавляется в сообщении военных следователей. Расследование уголовного дела находится на контроле в ГВСУ СК России.

https://ria.ru/20250203/khischenie--1997061725.html

https://ria.ru/20250131/prigovor-1996667096.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны рф (минобороны рф)