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Польский порт обязали убрать из акватории российский танкер "Хатанга" - РИА Новости, 07.02.2025
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04:11 07.02.2025 (обновлено: 04:15 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/gdynya-1997866186.html
Польский порт обязали убрать из акватории российский танкер "Хатанга"
Польский порт обязали убрать из акватории российский танкер "Хатанга" - РИА Новости, 07.02.2025
Польский порт обязали убрать из акватории российский танкер "Хатанга"
Морское управление польской Гдыни обязало местный порт убрать из своей акватории стоящий с 2017 года российский танкер "Хатанга", сообщает министерство... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T04:11:00+03:00
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ВАРШАВА, 7 фев – РИА Новости. Морское управление польской Гдыни обязало местный порт убрать из своей акватории стоящий с 2017 года российский танкер "Хатанга", сообщает министерство инфраструктуры республики. "В соответствии с решением, принятым директором Морского управления в Гдыне, правление морского порта Гдыня обязано убрать российское судно "Хатанга", которое стоит в порту с 2017 года", - говорится в сообщении. Польские власти утверждают, что российское судно "угрожает безопасности судоходства и выведено из эксплуатации". Директор Морского управления в Гдыни дал порту на выполнение своего решения три месяца. В сообщении также говорится, что порт Гдыня потребует от российского судовладельца возмещения расходов за весь период швартовки судна в порту. Танкер "Хатанга" построен в 1987 году в Швеции. Портом его приписки является Мурманск.
https://ria.ru/20241128/genkonsulstvo-1986309108.html
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в мире, швеция, мурманск, польша
В мире, Швеция, Мурманск, Польша
Польский порт обязали убрать из акватории российский танкер "Хатанга"

Порт Гдыни обязали убрать стоящий с 2017 года российский танкер "Хатанга"

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяные танкеры
Нефтяные танкеры - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Нефтяные танкеры. Архивное фото
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ВАРШАВА, 7 фев – РИА Новости. Морское управление польской Гдыни обязало местный порт убрать из своей акватории стоящий с 2017 года российский танкер "Хатанга", сообщает министерство инфраструктуры республики.
"В соответствии с решением, принятым директором Морского управления в Гдыне, правление морского порта Гдыня обязано убрать российское судно "Хатанга", которое стоит в порту с 2017 года", - говорится в сообщении.
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Польские власти утверждают, что российское судно "угрожает безопасности судоходства и выведено из эксплуатации".
Директор Морского управления в Гдыни дал порту на выполнение своего решения три месяца.
В сообщении также говорится, что порт Гдыня потребует от российского судовладельца возмещения расходов за весь период швартовки судна в порту.
Танкер "Хатанга" построен в 1987 году в Швеции. Портом его приписки является Мурманск.
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