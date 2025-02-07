На Украине выступили с новым заявлением о транзите газа в Европу
МИД Украины заявил о возможности транзита азербайджанского газа в Европу
© AP Photo / Petr David JosekРаботник словацкой газовой промышленности
© AP Photo / Petr David Josek
Работник словацкой газовой промышленности. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Украина работает над реализацией поставок азербайджанского газа в Европу, заявил на брифинге представитель МИД Георгий Тихий, его слова приводит Страна.ua.
"Речь идет именно об азербайджанском газе и участии Украины в его транспортировке. Да, действительно, эта работа ведется", — сказал он.
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В январе Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в Киеве заявил, что обсуждал с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым транзит газа из Азербайджана в Европу через территорию Украины. По его словам, для транзита можно было бы использовать украинскую ГТС.
Договор о поставках российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киев отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В итоге "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита через соседнюю страну.
Теперь единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев остается "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров газа в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину и Венгрию.