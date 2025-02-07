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На Украине выступили с новым заявлением о транзите газа в Европу - РИА Новости, 07.02.2025
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22:31 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/gaz-1998084901.html
На Украине выступили с новым заявлением о транзите газа в Европу
На Украине выступили с новым заявлением о транзите газа в Европу - РИА Новости, 07.02.2025
На Украине выступили с новым заявлением о транзите газа в Европу
Украина работает над реализацией поставок азербайджанского газа в Европу, заявил на брифинге представитель МИД Георгий Тихий, его слова приводит Страна.ua. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T22:31:00+03:00
2025-02-07T22:31:00+03:00
украина
европа
в мире
азербайджан
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Украина работает над реализацией поставок азербайджанского газа в Европу, заявил на брифинге представитель МИД Георгий Тихий, его слова приводит Страна.ua."Речь идет именно об азербайджанском газе и участии Украины в его транспортировке. Да, действительно, эта работа ведется", — сказал он.В январе Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в Киеве заявил, что обсуждал с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым транзит газа из Азербайджана в Европу через территорию Украины. По его словам, для транзита можно было бы использовать украинскую ГТС.Договор о поставках российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киев отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В итоге "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита через соседнюю страну.Теперь единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев остается "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров газа в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину и Венгрию.
https://ria.ru/20250203/ukraina-1996886955.html
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украина, европа, в мире, азербайджан
Украина, Европа, В мире, Азербайджан
На Украине выступили с новым заявлением о транзите газа в Европу

МИД Украины заявил о возможности транзита азербайджанского газа в Европу

© AP Photo / Petr David JosekРаботник словацкой газовой промышленности
Работник словацкой газовой промышленности - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Работник словацкой газовой промышленности. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Украина работает над реализацией поставок азербайджанского газа в Европу, заявил на брифинге представитель МИД Георгий Тихий, его слова приводит Страна.ua.
"Речь идет именно об азербайджанском газе и участии Украины в его транспортировке. Да, действительно, эта работа ведется", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Газовая победа Украины над Россией обернулась изменой
3 февраля, 08:00
В январе Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в Киеве заявил, что обсуждал с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым транзит газа из Азербайджана в Европу через территорию Украины. По его словам, для транзита можно было бы использовать украинскую ГТС.
Договор о поставках российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киев отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В итоге "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита через соседнюю страну.
Теперь единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев остается "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров газа в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину и Венгрию.
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