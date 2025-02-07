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В Киеве понимали, что сдадут Дзержинск, заявил Гагин - РИА Новости, 07.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:19 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/gagin-1998063534.html
В Киеве понимали, что сдадут Дзержинск, заявил Гагин
В Киеве понимали, что сдадут Дзержинск, заявил Гагин - РИА Новости, 07.02.2025
В Киеве понимали, что сдадут Дзержинск, заявил Гагин
Украинские власти готовились к сдаче Дзержинска в ДНР, ещё перед Новым годом оттуда вывели командование всех частей и спецслужбы, оставив только обычных... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T19:19:00+03:00
2025-02-07T19:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
ян гагин
вооруженные силы украины
киев
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ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. Украинские власти готовились к сдаче Дзержинска в ДНР, ещё перед Новым годом оттуда вывели командование всех частей и спецслужбы, оставив только обычных военнослужащих, рассказал РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. "Перед Новым годом противник повывел все командование всех частей и спецслужбы, потому что понимали, что город сдадут. Но при этом в городе оставили достаточно большое количество военнослужащих для того, чтобы мы о них спотыкались и не взяли город хотя бы до инаугурации Трампа. Для Зеленского это было очень важно", - прокомментировал Гагин. Российские войска 7 февраля взяли под контроль Дзержинск в ДНР, сообщило ранее Минобороны. ВСУ из города были выбиты в ходе активного наступления 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр".
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донецкая народная республика, ян гагин, вооруженные силы украины, киев
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины, Киев
В Киеве понимали, что сдадут Дзержинск, заявил Гагин

Гагин: ВСУ перед Новым годом подготовились к сдаче Дзержинска

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЯн Гагин
Ян Гагин - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Ян Гагин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. Украинские власти готовились к сдаче Дзержинска в ДНР, ещё перед Новым годом оттуда вывели командование всех частей и спецслужбы, оставив только обычных военнослужащих, рассказал РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
"Перед Новым годом противник повывел все командование всех частей и спецслужбы, потому что понимали, что город сдадут. Но при этом в городе оставили достаточно большое количество военнослужащих для того, чтобы мы о них спотыкались и не взяли город хотя бы до инаугурации Трампа. Для Зеленского это было очень важно", - прокомментировал Гагин.
Российские войска 7 февраля взяли под контроль Дзержинск в ДНР, сообщило ранее Минобороны. ВСУ из города были выбиты в ходе активного наступления 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр".
Дзержинск - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Решающая битва скоро. Что начнется на фронте после освобождения Дзержинска
Вчера, 18:31
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЯн ГагинВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
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