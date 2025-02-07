https://ria.ru/20250207/gagin-1998063534.html
В Киеве понимали, что сдадут Дзержинск, заявил Гагин
В Киеве понимали, что сдадут Дзержинск, заявил Гагин - РИА Новости, 07.02.2025
В Киеве понимали, что сдадут Дзержинск, заявил Гагин
Украинские власти готовились к сдаче Дзержинска в ДНР, ещё перед Новым годом оттуда вывели командование всех частей и спецслужбы, оставив только обычных... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T19:19:00+03:00
2025-02-07T19:19:00+03:00
2025-02-07T19:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
ян гагин
вооруженные силы украины
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991144110_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_89bf10ea6ffd3bf3fa914cb18ded13a6.jpg
ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. Украинские власти готовились к сдаче Дзержинска в ДНР, ещё перед Новым годом оттуда вывели командование всех частей и спецслужбы, оставив только обычных военнослужащих, рассказал РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. "Перед Новым годом противник повывел все командование всех частей и спецслужбы, потому что понимали, что город сдадут. Но при этом в городе оставили достаточно большое количество военнослужащих для того, чтобы мы о них спотыкались и не взяли город хотя бы до инаугурации Трампа. Для Зеленского это было очень важно", - прокомментировал Гагин. Российские войска 7 февраля взяли под контроль Дзержинск в ДНР, сообщило ранее Минобороны. ВСУ из города были выбиты в ходе активного наступления 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр".
https://ria.ru/20250207/toretsk-1998044036.html
донецкая народная республика
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991144110_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9754ae7f7211f564fc34b3b35cdafb78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, ян гагин, вооруженные силы украины, киев
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины, Киев
В Киеве понимали, что сдадут Дзержинск, заявил Гагин
Гагин: ВСУ перед Новым годом подготовились к сдаче Дзержинска