https://ria.ru/20250207/gagin-1998063534.html

В Киеве понимали, что сдадут Дзержинск, заявил Гагин

В Киеве понимали, что сдадут Дзержинск, заявил Гагин - РИА Новости, 07.02.2025

В Киеве понимали, что сдадут Дзержинск, заявил Гагин

Украинские власти готовились к сдаче Дзержинска в ДНР, ещё перед Новым годом оттуда вывели командование всех частей и спецслужбы, оставив только обычных... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T19:19:00+03:00

2025-02-07T19:19:00+03:00

2025-02-07T19:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

ян гагин

вооруженные силы украины

киев

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ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. Украинские власти готовились к сдаче Дзержинска в ДНР, ещё перед Новым годом оттуда вывели командование всех частей и спецслужбы, оставив только обычных военнослужащих, рассказал РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. "Перед Новым годом противник повывел все командование всех частей и спецслужбы, потому что понимали, что город сдадут. Но при этом в городе оставили достаточно большое количество военнослужащих для того, чтобы мы о них спотыкались и не взяли город хотя бы до инаугурации Трампа. Для Зеленского это было очень важно", - прокомментировал Гагин. Российские войска 7 февраля взяли под контроль Дзержинск в ДНР, сообщило ранее Минобороны. ВСУ из города были выбиты в ходе активного наступления 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр".

https://ria.ru/20250207/toretsk-1998044036.html

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донецкая народная республика, ян гагин, вооруженные силы украины, киев