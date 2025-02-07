https://ria.ru/20250207/gaaga-1997945618.html

Посол России прокомментировал планы Нидерландов по антироссийским санкциям

Посол России прокомментировал планы Нидерландов по антироссийским санкциям - РИА Новости, 07.02.2025

Посол России прокомментировал планы Нидерландов по антироссийским санкциям

Планы Нидерландов создать Центральный офис отчетности по антироссийским санкциям ничего не изменят, заявил в интервью РИА Новости посол России в Гааге и... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T13:10:00+03:00

2025-02-07T13:10:00+03:00

2025-02-07T13:10:00+03:00

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организация по запрещению химического оружия

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ГААГА, 7 фев - РИА Новости. Планы Нидерландов создать Центральный офис отчетности по антироссийским санкциям ничего не изменят, заявил в интервью РИА Новости посол России в Гааге и российский постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин. "Нидерланды находятся в авангарде усилий Евросоюза по имплементации нелегитимных антироссийских санкций. Предпринимаются меры по ограничению экспорта из Нидерландов в Россию широкого ряда товаров, которые могут быть признаны продукцией двойного назначения", - отметил дипломат. Кроме того, как напомнил он, действует эмбарго на импорт энергоресурсов, а люди, которых в Нидерландах обвиняют в обходе санкций, получают реальные тюремные сроки. "В этой связи представляется, что инициатива министра иностранных дел Каспара Велдкампа о создании еще одной структуры для контроля за выполнением санкций ЕС вряд ли привнесет в этот процесс что-либо новое", - считает Тарабрин. В январе Велдкамп сообщил, что Нидерланды создадут Центральный офис отчетности по санкциям, введенным в том числе из-за ситуации на Украине. По его словам, этот центр должен предоставлять политикам необходимые данные для более целенаправленных санкций и поддерживать правоохранительные органы в их расследованиях. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20241029/barbin-1980623629.html

https://ria.ru/20250207/posol-1997927945.html

https://ria.ru/20241024/niderlandy-1979833198.html

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в мире, здоровье - общество, россия, нидерланды, гаага, владимир тарабрин, организация по запрещению химического оружия, евросоюз