Рейтинг@Mail.ru
Работавшую на украинские спецслужбы женщину арестовали на два месяца - РИА Новости, 07.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:03 07.02.2025 (обновлено: 10:05 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/fsb-1997891565.html
Работавшую на украинские спецслужбы женщину арестовали на два месяца
Работавшую на украинские спецслужбы женщину арестовали на два месяца - РИА Новости, 07.02.2025
Работавшую на украинские спецслужбы женщину арестовали на два месяца
Задержанная в Севастополе женщина, работавшая на спецслужбы Киева, арестована судом на 2 месяца, сообщила пресс-служба УФСБ. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T10:03:00+03:00
2025-02-07T10:05:00+03:00
происшествия
севастополь
россия
киев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости. Задержанная в Севастополе женщина, работавшая на спецслужбы Киева, арестована судом на 2 месяца, сообщила пресс-служба УФСБ. Ранее ФСБ сообщила о задержании в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четырёх женщин-агентов спецслужб Украины, которые готовили теракты против высокопоставленных офицеров Минобороны РФ и объектов топливно-энергетического комплекса. Они дали признательные показания. Задержанная в Севастополе женщина рассказала на видео от ФСБ РФ, что должна была заложить взрывное устройство в кабинете российского офицера, к чему готовилась в Запорожье. "Ленинским районным судом Севастополя фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца" , - сообщили в ведомстве.
севастополь
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Признательные показания задержанных женщин, работавших на украинские спецслужбы
ФСБ опубликовала видео признательных показаний задержанных женщин, работавших на украинские спецслужбы. Они рассказали, что компоненты для изготовления взрывчатки покупали в маркетплейсах, торговых точках и забирали в тайниках. После совершения теракта кураторы обещали вывезти их в Европу.
2025-02-07T10:03
true
PT5M59S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, севастополь, россия, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), видео
Происшествия, Севастополь, Россия, Киев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Работавшую на украинские спецслужбы женщину арестовали на два месяца
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости. Задержанная в Севастополе женщина, работавшая на спецслужбы Киева, арестована судом на 2 месяца, сообщила пресс-служба УФСБ.
2025-02-07T10:03
true
PT5M59S
Работавшую на украинские спецслужбы женщину арестовали на два месяца

Суд арестовал работавшую на украинские спецслужбы женщину на два месяца

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости. Задержанная в Севастополе женщина, работавшая на спецслужбы Киева, арестована судом на 2 месяца, сообщила пресс-служба УФСБ.
Ранее ФСБ сообщила о задержании в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четырёх женщин-агентов спецслужб Украины, которые готовили теракты против высокопоставленных офицеров Минобороны РФ и объектов топливно-энергетического комплекса. Они дали признательные показания. Задержанная в Севастополе женщина рассказала на видео от ФСБ РФ, что должна была заложить взрывное устройство в кабинете российского офицера, к чему готовилась в Запорожье.
"Ленинским районным судом Севастополя фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца" , - сообщили в ведомстве.
 
ПроисшествияСевастопольРоссияКиевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала