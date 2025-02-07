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Работавшую на украинские спецслужбы женщину арестовали на два месяца
Работавшую на украинские спецслужбы женщину арестовали на два месяца - РИА Новости, 07.02.2025
Работавшую на украинские спецслужбы женщину арестовали на два месяца
Задержанная в Севастополе женщина, работавшая на спецслужбы Киева, арестована судом на 2 месяца, сообщила пресс-служба УФСБ. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T10:03:00+03:00
2025-02-07T10:03:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости. Задержанная в Севастополе женщина, работавшая на спецслужбы Киева, арестована судом на 2 месяца, сообщила пресс-служба УФСБ. Ранее ФСБ сообщила о задержании в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четырёх женщин-агентов спецслужб Украины, которые готовили теракты против высокопоставленных офицеров Минобороны РФ и объектов топливно-энергетического комплекса. Они дали признательные показания. Задержанная в Севастополе женщина рассказала на видео от ФСБ РФ, что должна была заложить взрывное устройство в кабинете российского офицера, к чему готовилась в Запорожье. "Ленинским районным судом Севастополя фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца" , - сообщили в ведомстве.
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Признательные показания задержанных женщин, работавших на украинские спецслужбы
ФСБ опубликовала видео признательных показаний задержанных женщин, работавших на украинские спецслужбы. Они рассказали, что компоненты для изготовления взрывчатки покупали в маркетплейсах, торговых точках и забирали в тайниках. После совершения теракта кураторы обещали вывезти их в Европу.
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происшествия, севастополь, россия, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), видео
Происшествия, Севастополь, Россия, Киев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Работавшую на украинские спецслужбы женщину арестовали на два месяца
Суд арестовал работавшую на украинские спецслужбы женщину на два месяца