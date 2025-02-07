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Работавшую на украинские спецслужбы женщину арестовали на два месяца

Работавшую на украинские спецслужбы женщину арестовали на два месяца - РИА Новости, 07.02.2025

Работавшую на украинские спецслужбы женщину арестовали на два месяца

Задержанная в Севастополе женщина, работавшая на спецслужбы Киева, арестована судом на 2 месяца, сообщила пресс-служба УФСБ. РИА Новости, 07.02.2025

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происшествия

севастополь

россия

киев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости. Задержанная в Севастополе женщина, работавшая на спецслужбы Киева, арестована судом на 2 месяца, сообщила пресс-служба УФСБ. Ранее ФСБ сообщила о задержании в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четырёх женщин-агентов спецслужб Украины, которые готовили теракты против высокопоставленных офицеров Минобороны РФ и объектов топливно-энергетического комплекса. Они дали признательные показания. Задержанная в Севастополе женщина рассказала на видео от ФСБ РФ, что должна была заложить взрывное устройство в кабинете российского офицера, к чему готовилась в Запорожье. "Ленинским районным судом Севастополя фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца" , - сообщили в ведомстве.

севастополь

россия

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Признательные показания задержанных женщин, работавших на украинские спецслужбы ФСБ опубликовала видео признательных показаний задержанных женщин, работавших на украинские спецслужбы. Они рассказали, что компоненты для изготовления взрывчатки покупали в маркетплейсах, торговых точках и забирали в тайниках. После совершения теракта кураторы обещали вывезти их в Европу. 2025-02-07T10:03 true PT5M59S

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