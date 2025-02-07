https://ria.ru/20250207/fsb-1997881878.html

Завербованная Украиной агент рассказала о деталях готовившегося теракта

Завербованная Украиной агент рассказала о деталях готовившегося теракта - РИА Новости, 07.02.2025

Завербованная Украиной агент рассказала о деталях готовившегося теракта

Задержанная в Севастополе женщина, завербованная украинскими спецслужбами, рассказала на видео от ФСБ РФ, что должна была заложить взрывное устройство в... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T08:35:00+03:00

2025-02-07T08:35:00+03:00

2025-02-07T12:13:00+03:00

безопасность

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

севастополь

россия

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Задержанная в Севастополе женщина, завербованная украинскими спецслужбами, рассказала на видео от ФСБ РФ, что должна была заложить взрывное устройство в кабинете российского офицера, к чему готовилась в Запорожье.Ранее ФСБ сообщила о задержании в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четырёх женщин-агентов спецслужб Украины, которые готовили теракты против высокопоставленных офицеров Минобороны РФ и объектов топливно-энергетического комплекса. Они дали признательные показания."Я должна была наблюдать, передавать информацию, должна заложить взрывное устройство в его кабинете, установить таймер на 12 часов", - сказала задержанная в Севастополе.Женщина уточнила, что за это время должна была выехать в Сочи, затем в Турцию и на Украину, где куратор обещал ей "хорошую жизнь", тысячу долларов она получила в качестве аванса."В Киеве я прошла полиграф, потом была направлена в Запорожье, там обучалась минно-взрывному устройству", - сообщила задержанная.

https://ria.ru/20241226/fsb-1991385801.html

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украина

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Признательные показания задержанных женщин, работавших на украинские спецслужбы ФСБ опубликовала видео признательных показаний задержанных женщин, работавших на украинские спецслужбы. Они рассказали, что компоненты для изготовления взрывчатки покупали в маркетплейсах, торговых точках и забирали в тайниках. После совершения теракта кураторы обещали вывезти их в Европу. 2025-02-07T08:35 true PT5M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), севастополь, россия