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Завербованная Украиной агент рассказала о деталях готовившегося теракта - РИА Новости, 07.02.2025
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08:35 07.02.2025 (обновлено: 12:13 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/fsb-1997881878.html
Завербованная Украиной агент рассказала о деталях готовившегося теракта
Завербованная Украиной агент рассказала о деталях готовившегося теракта - РИА Новости, 07.02.2025
Завербованная Украиной агент рассказала о деталях готовившегося теракта
Задержанная в Севастополе женщина, завербованная украинскими спецслужбами, рассказала на видео от ФСБ РФ, что должна была заложить взрывное устройство в... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T08:35:00+03:00
2025-02-07T12:13:00+03:00
безопасность
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
севастополь
россия
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Задержанная в Севастополе женщина, завербованная украинскими спецслужбами, рассказала на видео от ФСБ РФ, что должна была заложить взрывное устройство в кабинете российского офицера, к чему готовилась в Запорожье.Ранее ФСБ сообщила о задержании в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четырёх женщин-агентов спецслужб Украины, которые готовили теракты против высокопоставленных офицеров Минобороны РФ и объектов топливно-энергетического комплекса. Они дали признательные показания."Я должна была наблюдать, передавать информацию, должна заложить взрывное устройство в его кабинете, установить таймер на 12 часов", - сказала задержанная в Севастополе.Женщина уточнила, что за это время должна была выехать в Сочи, затем в Турцию и на Украину, где куратор обещал ей "хорошую жизнь", тысячу долларов она получила в качестве аванса."В Киеве я прошла полиграф, потом была направлена в Запорожье, там обучалась минно-взрывному устройству", - сообщила задержанная.
https://ria.ru/20241226/fsb-1991385801.html
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Признательные показания задержанных женщин, работавших на украинские спецслужбы
ФСБ опубликовала видео признательных показаний задержанных женщин, работавших на украинские спецслужбы. Они рассказали, что компоненты для изготовления взрывчатки покупали в маркетплейсах, торговых точках и забирали в тайниках. После совершения теракта кураторы обещали вывезти их в Европу.
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безопасность, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), севастополь, россия
Безопасность, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Севастополь, Россия
Завербованная Украиной агент рассказала о деталях готовившегося теракта

Завербованная Украиной агент должна была оставить взрывчатку в кабинете военного

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Задержанная в Севастополе женщина, завербованная украинскими спецслужбами, рассказала на видео от ФСБ РФ, что должна была заложить взрывное устройство в кабинете российского офицера, к чему готовилась в Запорожье.
Ранее ФСБ сообщила о задержании в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четырёх женщин-агентов спецслужб Украины, которые готовили теракты против высокопоставленных офицеров Минобороны РФ и объектов топливно-энергетического комплекса. Они дали признательные показания.
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"Я должна была наблюдать, передавать информацию, должна заложить взрывное устройство в его кабинете, установить таймер на 12 часов", - сказала задержанная в Севастополе.
Женщина уточнила, что за это время должна была выехать в Сочи, затем в Турцию и на Украину, где куратор обещал ей "хорошую жизнь", тысячу долларов она получила в качестве аванса.
Киеве я прошла полиграф, потом была направлена в Запорожье, там обучалась минно-взрывному устройству", - сообщила задержанная.
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БезопасностьУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СевастопольРоссия
 
 
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