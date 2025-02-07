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ФСБ задержала четырех женщин, готовивших теракты против офицеров Минобороны - РИА Новости, 07.02.2025
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07:51 07.02.2025 (обновлено: 11:36 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/fsb-1997881734.html
ФСБ задержала четырех женщин, готовивших теракты против офицеров Минобороны
ФСБ задержала четырех женщин, готовивших теракты против офицеров Минобороны - РИА Новости, 07.02.2025
ФСБ задержала четырех женщин, готовивших теракты против офицеров Минобороны
В России задержали четырех женщин — агентов спецслужб Украины, готовивших теракты против высокопоставленных офицеров Минобороны и объектов... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T07:51:00+03:00
2025-02-07T11:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В России задержали четырех женщин — агентов спецслужб Украины, готовивших теракты против высокопоставленных офицеров Минобороны и объектов топливно-энергетического комплекса, сообщила ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городах Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону пресечена деятельность четырех агентов-женщин, завербованных украинскими спецслужбами для совершения диверсионно-террористических актов в отношении высокопоставленных офицеров МО России и объектов топливно-энергетического комплекса", — говорится в заявлении.Как уточняется, злоумышленницы прошли спецподготовку на Украине."В период сотрудничества задержанные на территории Украины прошли обучение обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА, а также методам выявления наружного наблюдения", — отметила российская спецслужба.Во время обысков по местам их проживания силовики изъяли значительное количество взрывчатых веществ, химических прекурсоров для синтезирования взрывчатки, электродетонаторы, инструкции по изготовлению СВУ, а также средства связи с украинскими кураторами.Спецслужба возбудила уголовные дела по признакам преступлений террористической направленности.&quot;От задержанных получены признательные показания. Им грозит наказание до 30 лет лишения свободы&quot;, — указали в ФСБ.Ведомство проводит мероприятия по установлению и привлечению к ответственности лиц, помогавшим задержанным подготавливать теракты.Также ФСБ показала видео задержания злоумышленниц. Как следует из ролика, двух из них задержали в Ростове-на-Дону.Кроме того, на кадрах агенты спецслужб киевского режима рассказали, как готовились к терактам и получали вознаграждение от украинских кураторов.&quot;В январе 2025 года после установления одной из машин чиновников поступило задание по приобретению компонентов для изготовления самодельного взрывного устройства. Компоненты приобретали на торговых точках Ростова, маркетплейсах и поднимали в тайниках&quot;, — объяснила фигурантка.Помимо этого, задержанные в Ростове-на-Дону сообщили, что получали деньги от спецслужб Украины в виде криптовалюты. Женщинам обещали, что после выполнения задания по подрыву автомобиля их вывезут в Европу.В свою очередь, задержанная в Севастополе агент киевского режима должна была подорвать офицера Минобороны России. "Я должна была наблюдать, передавать информацию, должна заложить взрывное устройство в его кабинете, установить таймер на 12 часов", — сказала задержанная в Севастополе.Женщина уточнила, что за это время ей нужно было выехать в Сочи, затем в Турцию и на Украину, где куратор обещал ей "хорошую жизнь", тысячу долларов она получила в качестве аванса."В Киеве я прошла полиграф, потом была направлена в Запорожье, там обучалась минно-взрывному устройству", — сообщила она.Задержанная в Воронеже женщина также планировала устроить покушение на военного.&quot;В 2024 году я прибыла на территорию России и по заданию украинских спецслужб должна была совершить террористический акт в отношении высокопоставленного военнослужащего Министерства обороны Российской Федерации&quot;, — призналась она.По словам злоумышленницы, она проходила подготовку в Киеве, где ее обучили стрельбе, управлению дронами, уходу от наблюдения и изготовлению взрывчатых веществ. Украинские спецслужбы завербовали женщину в 2023 году.
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Признательные показания задержанных женщин, работавших на украинские спецслужбы
ФСБ опубликовала видео признательных показаний задержанных женщин, работавших на украинские спецслужбы. Они рассказали, что компоненты для изготовления взрывчатки покупали в маркетплейсах, торговых точках и забирали в тайниках. После совершения теракта кураторы обещали вывезти их в Европу.
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украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)

ФСБ задержала четырех женщин, готовивших теракты против офицеров Минобороны

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В России задержали четырех женщин — агентов спецслужб Украины, готовивших теракты против высокопоставленных офицеров Минобороны и объектов топливно-энергетического комплекса, сообщила ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городах Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону пресечена деятельность четырех агентов-женщин, завербованных украинскими спецслужбами для совершения диверсионно-террористических актов в отношении высокопоставленных офицеров МО России и объектов топливно-энергетического комплекса", — говорится в заявлении.
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Как уточняется, злоумышленницы прошли спецподготовку на Украине.
«
"В период сотрудничества задержанные на территории Украины прошли обучение обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА, а также методам выявления наружного наблюдения", — отметила российская спецслужба.
Во время обысков по местам их проживания силовики изъяли значительное количество взрывчатых веществ, химических прекурсоров для синтезирования взрывчатки, электродетонаторы, инструкции по изготовлению СВУ, а также средства связи с украинскими кураторами.
Спецслужба возбудила уголовные дела по признакам преступлений террористической направленности.
«

"От задержанных получены признательные показания. Им грозит наказание до 30 лет лишения свободы", — указали в ФСБ.

Ведомство проводит мероприятия по установлению и привлечению к ответственности лиц, помогавшим задержанным подготавливать теракты.
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Также ФСБ показала видео задержания злоумышленниц. Как следует из ролика, двух из них задержали в Ростове-на-Дону.
Кроме того, на кадрах агенты спецслужб киевского режима рассказали, как готовились к терактам и получали вознаграждение от украинских кураторов.
«

"В январе 2025 года после установления одной из машин чиновников поступило задание по приобретению компонентов для изготовления самодельного взрывного устройства. Компоненты приобретали на торговых точках Ростова, маркетплейсах и поднимали в тайниках", — объяснила фигурантка.

Помимо этого, задержанные в Ростове-на-Дону сообщили, что получали деньги от спецслужб Украины в виде криптовалюты. Женщинам обещали, что после выполнения задания по подрыву автомобиля их вывезут в Европу.
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В свою очередь, задержанная в Севастополе агент киевского режима должна была подорвать офицера Минобороны России.
«
"Я должна была наблюдать, передавать информацию, должна заложить взрывное устройство в его кабинете, установить таймер на 12 часов", — сказала задержанная в Севастополе.
Женщина уточнила, что за это время ей нужно было выехать в Сочи, затем в Турцию и на Украину, где куратор обещал ей "хорошую жизнь", тысячу долларов она получила в качестве аванса.
"В Киеве я прошла полиграф, потом была направлена в Запорожье, там обучалась минно-взрывному устройству", — сообщила она.
Задержанная в Воронеже женщина также планировала устроить покушение на военного.
«

"В 2024 году я прибыла на территорию России и по заданию украинских спецслужб должна была совершить террористический акт в отношении высокопоставленного военнослужащего Министерства обороны Российской Федерации", — призналась она.

По словам злоумышленницы, она проходила подготовку в Киеве, где ее обучили стрельбе, управлению дронами, уходу от наблюдения и изготовлению взрывчатых веществ. Украинские спецслужбы завербовали женщину в 2023 году.
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