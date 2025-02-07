https://ria.ru/20250207/fsb-1997881734.html

ФСБ задержала четырех женщин, готовивших теракты против офицеров Минобороны

ФСБ задержала четырех женщин, готовивших теракты против офицеров Минобороны - РИА Новости, 07.02.2025

ФСБ задержала четырех женщин, готовивших теракты против офицеров Минобороны

В России задержали четырех женщин — агентов спецслужб Украины, готовивших теракты против высокопоставленных офицеров Минобороны и объектов... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T07:51:00+03:00

2025-02-07T07:51:00+03:00

2025-02-07T11:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В России задержали четырех женщин — агентов спецслужб Украины, готовивших теракты против высокопоставленных офицеров Минобороны и объектов топливно-энергетического комплекса, сообщила ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городах Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону пресечена деятельность четырех агентов-женщин, завербованных украинскими спецслужбами для совершения диверсионно-террористических актов в отношении высокопоставленных офицеров МО России и объектов топливно-энергетического комплекса", — говорится в заявлении.Как уточняется, злоумышленницы прошли спецподготовку на Украине."В период сотрудничества задержанные на территории Украины прошли обучение обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА, а также методам выявления наружного наблюдения", — отметила российская спецслужба.Во время обысков по местам их проживания силовики изъяли значительное количество взрывчатых веществ, химических прекурсоров для синтезирования взрывчатки, электродетонаторы, инструкции по изготовлению СВУ, а также средства связи с украинскими кураторами.Спецслужба возбудила уголовные дела по признакам преступлений террористической направленности."От задержанных получены признательные показания. Им грозит наказание до 30 лет лишения свободы", — указали в ФСБ.Ведомство проводит мероприятия по установлению и привлечению к ответственности лиц, помогавшим задержанным подготавливать теракты.Также ФСБ показала видео задержания злоумышленниц. Как следует из ролика, двух из них задержали в Ростове-на-Дону.Кроме того, на кадрах агенты спецслужб киевского режима рассказали, как готовились к терактам и получали вознаграждение от украинских кураторов."В январе 2025 года после установления одной из машин чиновников поступило задание по приобретению компонентов для изготовления самодельного взрывного устройства. Компоненты приобретали на торговых точках Ростова, маркетплейсах и поднимали в тайниках", — объяснила фигурантка.Помимо этого, задержанные в Ростове-на-Дону сообщили, что получали деньги от спецслужб Украины в виде криптовалюты. Женщинам обещали, что после выполнения задания по подрыву автомобиля их вывезут в Европу.В свою очередь, задержанная в Севастополе агент киевского режима должна была подорвать офицера Минобороны России. "Я должна была наблюдать, передавать информацию, должна заложить взрывное устройство в его кабинете, установить таймер на 12 часов", — сказала задержанная в Севастополе.Женщина уточнила, что за это время ей нужно было выехать в Сочи, затем в Турцию и на Украину, где куратор обещал ей "хорошую жизнь", тысячу долларов она получила в качестве аванса."В Киеве я прошла полиграф, потом была направлена в Запорожье, там обучалась минно-взрывному устройству", — сообщила она.Задержанная в Воронеже женщина также планировала устроить покушение на военного."В 2024 году я прибыла на территорию России и по заданию украинских спецслужб должна была совершить террористический акт в отношении высокопоставленного военнослужащего Министерства обороны Российской Федерации", — призналась она.По словам злоумышленницы, она проходила подготовку в Киеве, где ее обучили стрельбе, управлению дронами, уходу от наблюдения и изготовлению взрывчатых веществ. Украинские спецслужбы завербовали женщину в 2023 году.

https://ria.ru/20250205/fsb-1997459615.html

https://ria.ru/20250114/agent-1993584512.html

https://ria.ru/20240420/shpionazh-1941234327.html

https://ria.ru/20250121/mariupol-1994730704.html

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Признательные показания задержанных женщин, работавших на украинские спецслужбы ФСБ опубликовала видео признательных показаний задержанных женщин, работавших на украинские спецслужбы. Они рассказали, что компоненты для изготовления взрывчатки покупали в маркетплейсах, торговых точках и забирали в тайниках. После совершения теракта кураторы обещали вывезти их в Европу. 2025-02-07T07:51 true PT5M59S

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украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)