https://ria.ru/20250207/fsb-1997881623.html
Одна из задержанных за подготовку теракта женщин проходила обучение в Киеве
Одна из задержанных за подготовку теракта женщин проходила обучение в Киеве - РИА Новости, 07.02.2025
Одна из задержанных за подготовку теракта женщин проходила обучение в Киеве
Задержанная в Воронеже агент украинских спецслужб на видео ФСБ призналась, что проходила обучение в Киеве и получила навыки обращения со стрелковым оружием,... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T08:32:00+03:00
2025-02-07T08:32:00+03:00
2025-02-07T08:51:00+03:00
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
киев
воронеж
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997880108_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_79afe1c3ab3827509eddb0c74d151f12.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Задержанная в Воронеже агент украинских спецслужб на видео ФСБ призналась, что проходила обучение в Киеве и получила навыки обращения со стрелковым оружием, управления дронами, ухода от наружного наблюдения и изготовления взрывных устройств.Ранее ФСБ сообщила о задержании в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четырёх женщин-агентов спецслужб Украины, которые готовили теракты против высокопоставленных офицеров Минобороны РФ и объектов топливно-энергетического комплекса. Задержанные дали признательные показания, им грозит срок до 30 лет."В 2023 году я была завербована сотрудниками украинских спецслужб. В ходе сотрудничества я проходила обучение на территории города Киев и приобрела навыки обращения со стрелковым оружием, управлением беспилотными летательными аппаратами, уходу от наружного наблюдения, а также изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств", - сказала она в видеоролике, опубликованном ФСБ."В 2024 году я прибыла на территорию России и по заданию украинских спецслужб должна была совершить террористический акт в отношении высокопоставленного военнослужащего министерства обороны Российской Федерации", - добавила женщина.
https://ria.ru/20241226/fsb-1991385801.html
https://ria.ru/20241118/agent-1984332443.html
киев
воронеж
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997880108_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ee7318f5540b5422a977d897beb5f873.jpg
Признательные показания задержанных женщин, работавших на украинские спецслужбы
ФСБ опубликовала видео признательных показаний задержанных женщин, работавших на украинские спецслужбы. Они рассказали, что компоненты для изготовления взрывчатки покупали в маркетплейсах, торговых точках и забирали в тайниках. После совершения теракта кураторы обещали вывезти их в Европу.
2025-02-07T08:32
true
PT5M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), киев, воронеж, россия
Безопасность, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Киев, Воронеж, Россия
Одна из задержанных за подготовку теракта женщин проходила обучение в Киеве
Задержанная в Воронеже агент украинских спецслужб проходила обучение в Киеве