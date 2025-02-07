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Одна из задержанных за подготовку теракта женщин проходила обучение в Киеве - РИА Новости, 07.02.2025
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08:32 07.02.2025 (обновлено: 08:51 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/fsb-1997881623.html
Одна из задержанных за подготовку теракта женщин проходила обучение в Киеве
Одна из задержанных за подготовку теракта женщин проходила обучение в Киеве - РИА Новости, 07.02.2025
Одна из задержанных за подготовку теракта женщин проходила обучение в Киеве
Задержанная в Воронеже агент украинских спецслужб на видео ФСБ призналась, что проходила обучение в Киеве и получила навыки обращения со стрелковым оружием,... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T08:32:00+03:00
2025-02-07T08:51:00+03:00
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
киев
воронеж
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Задержанная в Воронеже агент украинских спецслужб на видео ФСБ призналась, что проходила обучение в Киеве и получила навыки обращения со стрелковым оружием, управления дронами, ухода от наружного наблюдения и изготовления взрывных устройств.Ранее ФСБ сообщила о задержании в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четырёх женщин-агентов спецслужб Украины, которые готовили теракты против высокопоставленных офицеров Минобороны РФ и объектов топливно-энергетического комплекса. Задержанные дали признательные показания, им грозит срок до 30 лет."В 2023 году я была завербована сотрудниками украинских спецслужб. В ходе сотрудничества я проходила обучение на территории города Киев и приобрела навыки обращения со стрелковым оружием, управлением беспилотными летательными аппаратами, уходу от наружного наблюдения, а также изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств", - сказала она в видеоролике, опубликованном ФСБ."В 2024 году я прибыла на территорию России и по заданию украинских спецслужб должна была совершить террористический акт в отношении высокопоставленного военнослужащего министерства обороны Российской Федерации", - добавила женщина.
https://ria.ru/20241226/fsb-1991385801.html
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Признательные показания задержанных женщин, работавших на украинские спецслужбы
ФСБ опубликовала видео признательных показаний задержанных женщин, работавших на украинские спецслужбы. Они рассказали, что компоненты для изготовления взрывчатки покупали в маркетплейсах, торговых точках и забирали в тайниках. После совершения теракта кураторы обещали вывезти их в Европу.
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безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), киев, воронеж, россия
Безопасность, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Киев, Воронеж, Россия
Одна из задержанных за подготовку теракта женщин проходила обучение в Киеве

Задержанная в Воронеже агент украинских спецслужб проходила обучение в Киеве

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Задержанная в Воронеже агент украинских спецслужб на видео ФСБ призналась, что проходила обучение в Киеве и получила навыки обращения со стрелковым оружием, управления дронами, ухода от наружного наблюдения и изготовления взрывных устройств.
Ранее ФСБ сообщила о задержании в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четырёх женщин-агентов спецслужб Украины, которые готовили теракты против высокопоставленных офицеров Минобороны РФ и объектов топливно-энергетического комплекса. Задержанные дали признательные показания, им грозит срок до 30 лет.
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"В 2023 году я была завербована сотрудниками украинских спецслужб. В ходе сотрудничества я проходила обучение на территории города Киев и приобрела навыки обращения со стрелковым оружием, управлением беспилотными летательными аппаратами, уходу от наружного наблюдения, а также изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств", - сказала она в видеоролике, опубликованном ФСБ.
"В 2024 году я прибыла на территорию России и по заданию украинских спецслужб должна была совершить террористический акт в отношении высокопоставленного военнослужащего министерства обороны Российской Федерации", - добавила женщина.
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БезопасностьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)КиевВоронежРоссия
 
 
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