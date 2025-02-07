https://ria.ru/20250207/fsb-1997881007.html

Появились подробности о готовившемся четырьмя украинскими агентами теракте

Появились подробности о готовившемся четырьмя украинскими агентами теракте - РИА Новости, 07.02.2025

Появились подробности о готовившемся четырьмя украинскими агентами теракте

Задержанные в Ростове-на-Дону агенты спецслужб Украины рассказали на видео ФСБ, как готовились к теракту и как получали вознаграждение от украинских кураторов. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T08:23:00+03:00

2025-02-07T08:23:00+03:00

2025-02-07T14:58:00+03:00

безопасность

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство обороны рф (минобороны рф)

ростов-на-дону

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Задержанные в Ростове-на-Дону агенты спецслужб Украины рассказали на видео ФСБ, как готовились к теракту и как получали вознаграждение от украинских кураторов.Ранее ФСБ сообщила об задержании четырех завербованных украинскими спецслужбами женщин в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону. Отмечалось, что они готовили теракты против высокопоставленных офицеров Минобороны РФ и объектов топливно-энергетического комплекса, дали признательные показания."В январе 2025 года после установления одной из машин чиновников поступило задание по приобретению компонентов для изготовления самодельного взрывного устройства. Компоненты приобретали на торговых точках Ростова, маркетплейсах и поднимали в тайниках", — рассказала фигурантка.Кроме того, задержанные в Ростове-на-Дону сообщили, что получали деньги от спецслужб Украины в виде криптовалюты, им обещали, что после выполнения задания по подрыву автомобиля их вывезут в Европу.

https://ria.ru/20241229/agent-1991970487.html

https://ria.ru/20241118/agent-1984332443.html

ростов-на-дону

украина

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Признательные показания задержанных женщин, работавших на украинские спецслужбы ФСБ опубликовала видео признательных показаний задержанных женщин, работавших на украинские спецслужбы. Они рассказали, что компоненты для изготовления взрывчатки покупали в маркетплейсах, торговых точках и забирали в тайниках. После совершения теракта кураторы обещали вывезти их в Европу. 2025-02-07T08:23 true PT5M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны рф (минобороны рф), ростов-на-дону, украина, севастополь