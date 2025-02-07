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Появились кадры задержания женщин, завербованных украинскими спецслужбами - РИА Новости, 07.02.2025
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08:19 07.02.2025 (обновлено: 08:20 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/fsb-1997880539.html
Появились кадры задержания женщин, завербованных украинскими спецслужбами
Появились кадры задержания женщин, завербованных украинскими спецслужбами - РИА Новости, 07.02.2025
Появились кадры задержания женщин, завербованных украинскими спецслужбами
ФСБ показала видео задержания четырех женщин на юге России, которые готовили по указке Киева теракты против офицеров Минобороны России и объектов... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T08:19:00+03:00
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россия
ростов-на-дону
киев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. ФСБ показала видео задержания четырех женщин на юге России, которые готовили по указке Киева теракты против офицеров Минобороны России и объектов топливно-энергетического комплекса. Ранее ФСБ сообщила об задержании четырех завербованных украинскими спецслужбами женщин в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону. Отмечалось, что они дали признательные показания, им грозит срок до 30 лет. Как следует из видео, в Ростове-на-Дону были задержаны двое из них. Также демонстрируются изъятые в ходе обысков предметы.
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россия
ростов-на-дону
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Признательные показания задержанных женщин, работавших на украинские спецслужбы
ФСБ опубликовала видео признательных показаний задержанных женщин, работавших на украинские спецслужбы. Они рассказали, что компоненты для изготовления взрывчатки покупали в маркетплейсах, торговых точках и забирали в тайниках. После совершения теракта кураторы обещали вывезти их в Европу.
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россия, ростов-на-дону, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, Ростов-на-Дону, Киев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Появились кадры задержания женщин, завербованных украинскими спецслужбами

ФСБ показала кадры задержания женщин, готовивших теракты против офицеров МО

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. ФСБ показала видео задержания четырех женщин на юге России, которые готовили по указке Киева теракты против офицеров Минобороны России и объектов топливно-энергетического комплекса.
Ранее ФСБ сообщила об задержании четырех завербованных украинскими спецслужбами женщин в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону. Отмечалось, что они дали признательные показания, им грозит срок до 30 лет.
Как следует из видео, в Ростове-на-Дону были задержаны двое из них.
Также демонстрируются изъятые в ходе обысков предметы.
Задержание и признания лиц, задержанных за подготовку покушений на военных Минобороны России - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
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РоссияРостов-на-ДонуКиевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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