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Появились кадры задержания женщин, завербованных украинскими спецслужбами
Появились кадры задержания женщин, завербованных украинскими спецслужбами - РИА Новости, 07.02.2025
Появились кадры задержания женщин, завербованных украинскими спецслужбами
ФСБ показала видео задержания четырех женщин на юге России, которые готовили по указке Киева теракты против офицеров Минобороны России и объектов... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T08:19:00+03:00
2025-02-07T08:19:00+03:00
2025-02-07T08:20:00+03:00
россия
ростов-на-дону
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безопасность
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. ФСБ показала видео задержания четырех женщин на юге России, которые готовили по указке Киева теракты против офицеров Минобороны России и объектов топливно-энергетического комплекса. Ранее ФСБ сообщила об задержании четырех завербованных украинскими спецслужбами женщин в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону. Отмечалось, что они дали признательные показания, им грозит срок до 30 лет. Как следует из видео, в Ростове-на-Дону были задержаны двое из них. Также демонстрируются изъятые в ходе обысков предметы.
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Признательные показания задержанных женщин, работавших на украинские спецслужбы
ФСБ опубликовала видео признательных показаний задержанных женщин, работавших на украинские спецслужбы. Они рассказали, что компоненты для изготовления взрывчатки покупали в маркетплейсах, торговых точках и забирали в тайниках. После совершения теракта кураторы обещали вывезти их в Европу.
2025-02-07T08:19
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россия, ростов-на-дону, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, Ростов-на-Дону, Киев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Появились кадры задержания женщин, завербованных украинскими спецслужбами
ФСБ показала кадры задержания женщин, готовивших теракты против офицеров МО