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Появились кадры задержания женщин, завербованных украинскими спецслужбами

Появились кадры задержания женщин, завербованных украинскими спецслужбами - РИА Новости, 07.02.2025

Появились кадры задержания женщин, завербованных украинскими спецслужбами

ФСБ показала видео задержания четырех женщин на юге России, которые готовили по указке Киева теракты против офицеров Минобороны России и объектов... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T08:19:00+03:00

2025-02-07T08:19:00+03:00

2025-02-07T08:20:00+03:00

россия

ростов-на-дону

киев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. ФСБ показала видео задержания четырех женщин на юге России, которые готовили по указке Киева теракты против офицеров Минобороны России и объектов топливно-энергетического комплекса. Ранее ФСБ сообщила об задержании четырех завербованных украинскими спецслужбами женщин в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону. Отмечалось, что они дали признательные показания, им грозит срок до 30 лет. Как следует из видео, в Ростове-на-Дону были задержаны двое из них. Также демонстрируются изъятые в ходе обысков предметы.

https://ria.ru/20241226/pokusheniya-1991366424.html

россия

ростов-на-дону

киев

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Признательные показания задержанных женщин, работавших на украинские спецслужбы ФСБ опубликовала видео признательных показаний задержанных женщин, работавших на украинские спецслужбы. Они рассказали, что компоненты для изготовления взрывчатки покупали в маркетплейсах, торговых точках и забирали в тайниках. После совершения теракта кураторы обещали вывезти их в Европу. 2025-02-07T08:19 true PT5M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ростов-на-дону, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность