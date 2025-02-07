https://ria.ru/20250207/fsb-1997878098.html

ФСБ задержала четырех женщин, готовивших теракты против офицеров Минобороны

ФСБ задержала четырех женщин, готовивших теракты против офицеров Минобороны - РИА Новости, 07.02.2025

ФСБ задержала четырех женщин, готовивших теракты против офицеров Минобороны

В России задержали четырех женщин — агентов спецслужб Украины, готовивших теракты против высокопоставленных офицеров Минобороны и объектов... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T07:51:00+03:00

2025-02-07T07:51:00+03:00

2025-02-07T12:25:00+03:00

россия

украина

севастополь

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В России задержали четырех женщин — агентов спецслужб Украины, готовивших теракты против высокопоставленных офицеров Минобороны и объектов топливно-энергетического комплекса, сообщила ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городах Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону пресечена деятельность четырех агентов-женщин, завербованных украинскими спецслужбами для совершения диверсионно-террористических актов в отношении высокопоставленных офицеров МО России и объектов топливно-энергетического комплекса", — говорится в заявлении.Как уточняется, злоумышленницы прошли спецподготовку на Украине."В период сотрудничества задержанные на территории Украины прошли обучение обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА, а также методам выявления наружного наблюдения", — отметила российская спецслужба.По информации ФСБ, во время обысков по местам их проживания силовики изъяли значительное количество взрывчатых веществ, химических прекурсоров для синтезирования взрывчатки, электродетонаторы, инструкции по изготовлению СВУ, а также средства связи с украинскими кураторами.Спецслужба возбудила уголовные дела по признакам преступлений террористической направленности."От задержанных получены признательные показания. Им грозит наказание до 30 лет лишения свободы", — указали в ФСБ.Спецслужба проводи мероприятия по установлению и привлечению к ответственности лиц, оказывавших содействие задержанным в осуществлении преступления.

https://ria.ru/20250201/fsb-1996766892.html

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Признательные показания задержанных женщин, работавших на украинские спецслужбы ФСБ опубликовала видео признательных показаний задержанных женщин, работавших на украинские спецслужбы. Они рассказали, что компоненты для изготовления взрывчатки покупали в маркетплейсах, торговых точках и забирали в тайниках. После совершения теракта кураторы обещали вывезти их в Европу. 2025-02-07T07:51 true PT5M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, севастополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность