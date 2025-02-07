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ФСБ задержала четырех женщин, готовивших теракты против офицеров Минобороны - РИА Новости, 07.02.2025
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07:51 07.02.2025 (обновлено: 12:25 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/fsb-1997878098.html
ФСБ задержала четырех женщин, готовивших теракты против офицеров Минобороны
ФСБ задержала четырех женщин, готовивших теракты против офицеров Минобороны - РИА Новости, 07.02.2025
ФСБ задержала четырех женщин, готовивших теракты против офицеров Минобороны
В России задержали четырех женщин — агентов спецслужб Украины, готовивших теракты против высокопоставленных офицеров Минобороны и объектов... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T07:51:00+03:00
2025-02-07T12:25:00+03:00
россия
украина
севастополь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В России задержали четырех женщин — агентов спецслужб Украины, готовивших теракты против высокопоставленных офицеров Минобороны и объектов топливно-энергетического комплекса, сообщила ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городах Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону пресечена деятельность четырех агентов-женщин, завербованных украинскими спецслужбами для совершения диверсионно-террористических актов в отношении высокопоставленных офицеров МО России и объектов топливно-энергетического комплекса", — говорится в заявлении.Как уточняется, злоумышленницы прошли спецподготовку на Украине.&quot;В период сотрудничества задержанные на территории Украины прошли обучение обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА, а также методам выявления наружного наблюдения&quot;, — отметила российская спецслужба.По информации ФСБ, во время обысков по местам их проживания силовики изъяли значительное количество взрывчатых веществ, химических прекурсоров для синтезирования взрывчатки, электродетонаторы, инструкции по изготовлению СВУ, а также средства связи с украинскими кураторами.Спецслужба возбудила уголовные дела по признакам преступлений террористической направленности."От задержанных получены признательные показания. Им грозит наказание до 30 лет лишения свободы", — указали в ФСБ.Спецслужба проводи мероприятия по установлению и привлечению к ответственности лиц, оказывавших содействие задержанным в осуществлении преступления.
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Признательные показания задержанных женщин, работавших на украинские спецслужбы
ФСБ опубликовала видео признательных показаний задержанных женщин, работавших на украинские спецслужбы. Они рассказали, что компоненты для изготовления взрывчатки покупали в маркетплейсах, торговых точках и забирали в тайниках. После совершения теракта кураторы обещали вывезти их в Европу.
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россия, украина, севастополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, Украина, Севастополь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
ФСБ задержала четырех женщин, готовивших теракты против офицеров Минобороны

ФСБ задержала женщин, готовивших теракты против высокопоставленных офицеров

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В России задержали четырех женщин — агентов спецслужб Украины, готовивших теракты против высокопоставленных офицеров Минобороны и объектов топливно-энергетического комплекса, сообщила ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городах Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону пресечена деятельность четырех агентов-женщин, завербованных украинскими спецслужбами для совершения диверсионно-террористических актов в отношении высокопоставленных офицеров МО России и объектов топливно-энергетического комплекса", — говорится в заявлении.
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Как уточняется, злоумышленницы прошли спецподготовку на Украине.
«

"В период сотрудничества задержанные на территории Украины прошли обучение обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА, а также методам выявления наружного наблюдения", — отметила российская спецслужба.

По информации ФСБ, во время обысков по местам их проживания силовики изъяли значительное количество взрывчатых веществ, химических прекурсоров для синтезирования взрывчатки, электродетонаторы, инструкции по изготовлению СВУ, а также средства связи с украинскими кураторами.
Спецслужба возбудила уголовные дела по признакам преступлений террористической направленности.
"От задержанных получены признательные показания. Им грозит наказание до 30 лет лишения свободы", — указали в ФСБ.
Спецслужба проводи мероприятия по установлению и привлечению к ответственности лиц, оказывавших содействие задержанным в осуществлении преступления.
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