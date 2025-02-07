https://ria.ru/20250207/frost-1997876640.html

"Выхода нет": в Британии раскрыли правду о положении дел в стране

"Выхода нет": в Британии раскрыли правду о положении дел в стране - РИА Новости, 07.02.2025

"Выхода нет": в Британии раскрыли правду о положении дел в стране

Великобритания находится на грани банкротства, а все возможные способы пополнения бюджета только усложняют ситуацию, пишет британский политик Дэвид Фрост в... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T07:32:00+03:00

2025-02-07T07:32:00+03:00

2025-02-07T11:38:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Великобритания находится на грани банкротства, а все возможные способы пополнения бюджета только усложняют ситуацию, пишет британский политик Дэвид Фрост в статье для газеты The Telegraph."Выхода нет. Повышение налогов не увеличит доходы, а лейбористы не могут стимулировать экономический рост или сократить расходы", — отметил Фрост.По его словам, канцлер Казначейства Великобритании Рэйчел Ривз вынуждена снова вести переговоры с Управлением бюджетной безопасности на фоне аудита расходов бюджета."Не прошло и трех месяцев, как грандиозный бюджетный план казначейства устарел. Дефицит бюджета может доходить до 20 миллиардов фунтов стерлингов. <….> Повышение налогов приведет к рецессии, сокращение расходов бюджета не оценят избиратели, а изменение законодательства в значимых масштабах приведет к непредвиденным последствиям", — заявил политик.Фрост также отмечает, что ВВП на душу населения стремительно падает из-за высоких цен на топливо, неконтролируемой иммиграции и постковидного экономического шока. Единственным вариантом для казначейства остаются займы, которые нужно возвращать. Постоянное повышение налоговой нагрузки, госдолга и расходов бюджета подводят экономику все ближе к пропасти.Политик предсказывает, что канцлер будет вынуждена постоянно прибегать к полумерам из-за давления со всех сторон, откладывая неизбежное.Рэйчел Ривз остается надеяться, что долговая бомба взорвется после ее отставки.Ранее Ривз заявляла, что экономические обстоятельства в Великобритании сложились худшим образом со времен Второй мировой войны. Согласно ее заявлениям, британская экономика находится в состоянии застоя, а правление партии консерваторов 2010-2024 годов она охарактеризовала как хаос и политическую безответственность.

https://ria.ru/20250121/napadenie-1994693307.html

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