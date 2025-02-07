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"Выхода нет": в Британии раскрыли правду о положении дел в стране - РИА Новости, 07.02.2025
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07:32 07.02.2025 (обновлено: 11:38 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/frost-1997876640.html
"Выхода нет": в Британии раскрыли правду о положении дел в стране
"Выхода нет": в Британии раскрыли правду о положении дел в стране - РИА Новости, 07.02.2025
"Выхода нет": в Британии раскрыли правду о положении дел в стране
Великобритания находится на грани банкротства, а все возможные способы пополнения бюджета только усложняют ситуацию, пишет британский политик Дэвид Фрост в... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T07:32:00+03:00
2025-02-07T11:38:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Великобритания находится на грани банкротства, а все возможные способы пополнения бюджета только усложняют ситуацию, пишет британский политик Дэвид Фрост в статье для газеты The Telegraph."Выхода нет. Повышение налогов не увеличит доходы, а лейбористы не могут стимулировать экономический рост или сократить расходы", — отметил Фрост.По его словам, канцлер Казначейства Великобритании Рэйчел Ривз вынуждена снова вести переговоры с Управлением бюджетной безопасности на фоне аудита расходов бюджета."Не прошло и трех месяцев, как грандиозный бюджетный план казначейства устарел. Дефицит бюджета может доходить до 20 миллиардов фунтов стерлингов. &lt;….&gt; Повышение налогов приведет к рецессии, сокращение расходов бюджета не оценят избиратели, а изменение законодательства в значимых масштабах приведет к непредвиденным последствиям", — заявил политик.Фрост также отмечает, что ВВП на душу населения стремительно падает из-за высоких цен на топливо, неконтролируемой иммиграции и постковидного экономического шока. Единственным вариантом для казначейства остаются займы, которые нужно возвращать. Постоянное повышение налоговой нагрузки, госдолга и расходов бюджета подводят экономику все ближе к пропасти.Политик предсказывает, что канцлер будет вынуждена постоянно прибегать к полумерам из-за давления со всех сторон, откладывая неизбежное.Рэйчел Ривз остается надеяться, что долговая бомба взорвется после ее отставки.Ранее Ривз заявляла, что экономические обстоятельства в Великобритании сложились худшим образом со времен Второй мировой войны. Согласно ее заявлениям, британская экономика находится в состоянии застоя, а правление партии консерваторов 2010-2024 годов она охарактеризовала как хаос и политическую безответственность.
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цены на нефть, великобритания, дэвид фрост, в мире, экономика
Цены на нефть, Великобритания, Дэвид Фрост, В мире, Экономика
"Выхода нет": в Британии раскрыли правду о положении дел в стране

Политик Фрост: Великобритания находится на грани банкротства

© AP Photo / Frank AugsteinФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Флаг Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Великобритания находится на грани банкротства, а все возможные способы пополнения бюджета только усложняют ситуацию, пишет британский политик Дэвид Фрост в статье для газеты The Telegraph.
"Выхода нет. Повышение налогов не увеличит доходы, а лейбористы не могут стимулировать экономический рост или сократить расходы", — отметил Фрост.
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По его словам, канцлер Казначейства Великобритании Рэйчел Ривз вынуждена снова вести переговоры с Управлением бюджетной безопасности на фоне аудита расходов бюджета.
"Не прошло и трех месяцев, как грандиозный бюджетный план казначейства устарел. Дефицит бюджета может доходить до 20 миллиардов фунтов стерлингов. <….> Повышение налогов приведет к рецессии, сокращение расходов бюджета не оценят избиратели, а изменение законодательства в значимых масштабах приведет к непредвиденным последствиям", — заявил политик.
Фрост также отмечает, что ВВП на душу населения стремительно падает из-за высоких цен на топливо, неконтролируемой иммиграции и постковидного экономического шока. Единственным вариантом для казначейства остаются займы, которые нужно возвращать. Постоянное повышение налоговой нагрузки, госдолга и расходов бюджета подводят экономику все ближе к пропасти.
Политик предсказывает, что канцлер будет вынуждена постоянно прибегать к полумерам из-за давления со всех сторон, откладывая неизбежное.
«

Рэйчел Ривз остается надеяться, что долговая бомба взорвется после ее отставки.

Ранее Ривз заявляла, что экономические обстоятельства в Великобритании сложились худшим образом со времен Второй мировой войны. Согласно ее заявлениям, британская экономика находится в состоянии застоя, а правление партии консерваторов 2010-2024 годов она охарактеризовала как хаос и политическую безответственность.
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