https://ria.ru/20250207/frantsiya-1997870984.html

Заморским территориям Франции нужна независимость, заявил политик

Заморским территориям Франции нужна независимость, заявил политик - РИА Новости, 07.02.2025

Заморским территориям Франции нужна независимость, заявил политик

Сторонники независимости заморских территорий Франции, ее бывших колоний, намерены бороться за полную независимость, а расширенная автономия – лишь переходный... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T05:37:00+03:00

2025-02-07T05:37:00+03:00

2025-02-07T05:37:00+03:00

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ПАРИЖ, 7 фев – РИА Новости. Сторонники независимости заморских территорий Франции, ее бывших колоний, намерены бороться за полную независимость, а расширенная автономия – лишь переходный этап, заявил РИА Новости Жан-Жакоб Бисеп, лидер партии "Народный союз освобождения Гваделупы" (UPLG), по инициативе которой был создан "Международный фронт деколонизации". "Нет, это лишь переходный этап, фаза в процессе перехода от колонии до суверенного государства. Когда вы являетесь автономной территорией, вы по-прежнему остаетесь колонией, вы не независимы. Мы боремся за полную независимость, полной суверенитет", - сказал он. Бисеп отметил, что эти территории не устроит лишь предоставление большей автономии от Франции, как Париж предлагает это сделать в случае Корсики и Новой Каледонии. В мае прошлого года в Новой Каледонии проходили ожесточенные акции протеста, организованные сторонниками независимости против планируемой конституционной реформы во Франции, меняющей избирательное законодательство. Погибли 14 человек, ущерб от погромов превысил миллиард евро. Реформа, рассмотрение которой было приостановлено, предусматривала предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет. Протесты были организованы сторонниками независимости острова - коренным населением из народа канаки, которое опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшую туда за последние 20 лет. На сегодняшний день право голоса есть только у тех, кто был внесен в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, в рамках которого французская заморская территория получила более высокую степень автономии, а также у их детей. В июле прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон посетил Новую Каледонию и высказался в пользу нового статуса островов, а в сентябре принял в Париже сторонников и противников независимости архипелага. Три референдума о независимости островов закончились победой лоялистов, в Елисейском дворце заявили, что рассчитывают на заключение соглашения между сторонами до конца 2023 года. В октябре Макрон сообщил, что намерен закрепить в конституции страны измененный статус Новой Каледонии и Корсики, автономия которых будет расширена. В конце января в Новой Каледонии был создан "Международный фронт деколонизации". Его основали двенадцать движений за независимость от заморских территорий Франции, среди них – "Фронт освобождения Канаков" Новой Каледонии, "Союз освобождения Гваделупы", "Движение за деколонизацию и социальное освобождение" Французской Гвианы, "Партия освобождения Мартиники" и партия из Французской Полинезии "Служить народу". Ко фронту также присоединился политической союз "Нация Корсики" и представители двух заморских территорий Нидерландов: Бонайре и Синт-Мартен.

https://ria.ru/20250126/dekolonizatsiya-1995568648.html

https://ria.ru/20250207/frantsiya-1997864160.html

https://ria.ru/20240820/obvinenie-1967408568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, новая каледония, франция, париж, эммануэль макрон