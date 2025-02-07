Журналисту "Известий" отказали в визах во Францию
Журналисту "Известий" отказали в визах во Францию для съемок репортажа о ВОВ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание газеты "Известия" на Пушкинской площади в Москве
Здание газеты "Известия" на Пушкинской площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Журналисту и оператору "Известий" отказали в визах во Францию для съемок репортажа про французское сопротивление к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает издание.
"Журналисту "Известий" Николаю Иванову и оператору Георгию Бекаури отказали в визе во Франции для съемок репортажа про французское сопротивление к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
Итальянский журналист обратился к Путину с просьбой о гражданстве
10 ноября 2024, 16:53
Издание отметило, что, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая прокомментировала отказ в выдаче визы, Париж развязал травлю российских СМИ.
"Известия" также приводят комментарий французской стороны.
"Отметим, что формулировка Франции звучит так: "Одно или несколько государств ЕС считают, что вы представляете угрозу общественному порядку или внутренней безопасности", - подчеркивается в сообщении издания.
Ранее в МИД Франции назвали "неприемлемым" ответ России, которая не продлила аккредитацию журналиста газеты Monde после того, как французская сторона отказала в рабочей визе корреспонденту "Комсомольской правды". Париж призвал Москву пересмотреть это решение, "которое в противном случае потребует ответа", добавили в ведомстве.
Журналисты пула Лаврова получили американские визы с ограничениями
25 сентября 2024, 03:54
В четверг Захарова сообщила, что аккредитация корреспондента французской газеты Monde Бенжамена Кенеля в России не была продлена в качестве ответной меры на невыдачу Парижем визы журналисту "Комсомольской правды". Она добавила, что Кенель будет аккредитован в РФ в случае решения проблем с выдачей виз французской стороной.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. Еще в ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT в якобы вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран.
Захарова прокомментировала слова итальянского журналиста о пропаганде
19 августа 2024, 20:20