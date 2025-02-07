https://ria.ru/20250207/frantsija-1997925563.html

Журналисту "Известий" отказали в визах во Францию

Журналисту "Известий" отказали в визах во Францию - РИА Новости, 07.02.2025

Журналисту "Известий" отказали в визах во Францию

Журналисту и оператору "Известий" отказали в визах во Францию для съемок репортажа про французское сопротивление к 80-летию Победы в Великой Отечественной... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T12:15:00+03:00

2025-02-07T12:15:00+03:00

2025-02-07T12:15:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Журналисту и оператору "Известий" отказали в визах во Францию для съемок репортажа про французское сопротивление к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает издание. "Журналисту "Известий" Николаю Иванову и оператору Георгию Бекаури отказали в визе во Франции для съемок репортажа про французское сопротивление к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении. Издание отметило, что, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая прокомментировала отказ в выдаче визы, Париж развязал травлю российских СМИ. "Известия" также приводят комментарий французской стороны. "Отметим, что формулировка Франции звучит так: "Одно или несколько государств ЕС считают, что вы представляете угрозу общественному порядку или внутренней безопасности", - подчеркивается в сообщении издания. Ранее в МИД Франции назвали "неприемлемым" ответ России, которая не продлила аккредитацию журналиста газеты Monde после того, как французская сторона отказала в рабочей визе корреспонденту "Комсомольской правды". Париж призвал Москву пересмотреть это решение, "которое в противном случае потребует ответа", добавили в ведомстве. В четверг Захарова сообщила, что аккредитация корреспондента французской газеты Monde Бенжамена Кенеля в России не была продлена в качестве ответной меры на невыдачу Парижем визы журналисту "Комсомольской правды". Она добавила, что Кенель будет аккредитован в РФ в случае решения проблем с выдачей виз французской стороной. Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. Еще в ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT в якобы вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран.

https://ria.ru/20241110/zhurnalist--1982948266.html

https://ria.ru/20240925/vizy-1974520400.html

https://ria.ru/20240819/zakharova-1967184413.html

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в мире, франция, россия, париж, мария захарова, николай иванов, евросоюз, европарламент