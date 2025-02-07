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Рогов заявил о диверсии украинских спецслужб на фронте - РИА Новости, 07.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:20 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/fpv-ochki-1998088620.html
Рогов заявил о диверсии украинских спецслужб на фронте
Рогов заявил о диверсии украинских спецслужб на фронте - РИА Новости, 07.02.2025
Рогов заявил о диверсии украинских спецслужб на фронте
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T23:20:00+03:00
2025-02-07T23:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что на фронт под видом гуманитарной помощи начали поступать заминированные FPV-очки, что является диверсией украинских спецслужб. "Поступила информация от военнослужащих с фронта о случаях появления под видом гуманитарной помощи заминированных FPV-очков Skyzone модели Cobra. Данной информацией уже занимаются правоохранители", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, за данной диверсией стоят украинские спецслужбы, которые используют волонтеров "в темную", чтобы без их ведома при закупках помощи для фронта подсунуть заминированное оборудование. "На сегодня данная тактика бандеровских террористов раскрыта, устанавливаются обстоятельства и схемы. Специалистами установлено, что в FPV-очках заложены самодельные взрывные устройства мощностью 10-15 граммов пластичного взрывчатого вещества. Взрыв происходит при включении очков", - сказал Рогов. По его словам, волонтерам необходимо ввести более тщательную проверку гуманитарной помощи перед отправкой на фронт.
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владимир рогов, россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Рогов заявил о диверсии украинских спецслужб на фронте

Рогов: на фронт под видом гуманитарной помощи поступают заминированные FPV-очки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Центрального военно округа (ЦВО) управляет FPV-дроном
Военнослужащий Центрального военно округа (ЦВО) управляет FPV-дроном - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий Центрального военно округа (ЦВО) управляет FPV-дроном. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что на фронт под видом гуманитарной помощи начали поступать заминированные FPV-очки, что является диверсией украинских спецслужб.
"Поступила информация от военнослужащих с фронта о случаях появления под видом гуманитарной помощи заминированных FPV-очков Skyzone модели Cobra. Данной информацией уже занимаются правоохранители", - сказал Рогов РИА Новости.
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По его словам, за данной диверсией стоят украинские спецслужбы, которые используют волонтеров "в темную", чтобы без их ведома при закупках помощи для фронта подсунуть заминированное оборудование.
"На сегодня данная тактика бандеровских террористов раскрыта, устанавливаются обстоятельства и схемы. Специалистами установлено, что в FPV-очках заложены самодельные взрывные устройства мощностью 10-15 граммов пластичного взрывчатого вещества. Взрыв происходит при включении очков", - сказал Рогов.
По его словам, волонтерам необходимо ввести более тщательную проверку гуманитарной помощи перед отправкой на фронт.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговРоссияУкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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