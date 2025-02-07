https://ria.ru/20250207/fpv-ochki-1998088620.html
Рогов заявил о диверсии украинских спецслужб на фронте
Рогов заявил о диверсии украинских спецслужб на фронте - РИА Новости, 07.02.2025
Рогов заявил о диверсии украинских спецслужб на фронте
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T23:20:00+03:00
2025-02-07T23:20:00+03:00
2025-02-07T23:20:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что на фронт под видом гуманитарной помощи начали поступать заминированные FPV-очки, что является диверсией украинских спецслужб. "Поступила информация от военнослужащих с фронта о случаях появления под видом гуманитарной помощи заминированных FPV-очков Skyzone модели Cobra. Данной информацией уже занимаются правоохранители", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, за данной диверсией стоят украинские спецслужбы, которые используют волонтеров "в темную", чтобы без их ведома при закупках помощи для фронта подсунуть заминированное оборудование. "На сегодня данная тактика бандеровских террористов раскрыта, устанавливаются обстоятельства и схемы. Специалистами установлено, что в FPV-очках заложены самодельные взрывные устройства мощностью 10-15 граммов пластичного взрывчатого вещества. Взрыв происходит при включении очков", - сказал Рогов. По его словам, волонтерам необходимо ввести более тщательную проверку гуманитарной помощи перед отправкой на фронт.
https://ria.ru/20250207/mkkk-1998083913.html
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владимир рогов, россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Рогов заявил о диверсии украинских спецслужб на фронте
Рогов: на фронт под видом гуманитарной помощи поступают заминированные FPV-очки
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что на фронт под видом гуманитарной помощи начали поступать заминированные FPV-очки, что является диверсией украинских спецслужб.
"Поступила информация от военнослужащих с фронта о случаях появления под видом гуманитарной помощи заминированных FPV-очков Skyzone модели Cobra. Данной информацией уже занимаются правоохранители", - сказал Рогов
РИА Новости.
По его словам, за данной диверсией стоят украинские спецслужбы, которые используют волонтеров "в темную", чтобы без их ведома при закупках помощи для фронта подсунуть заминированное оборудование.
"На сегодня данная тактика бандеровских террористов раскрыта, устанавливаются обстоятельства и схемы. Специалистами установлено, что в FPV-очках заложены самодельные взрывные устройства мощностью 10-15 граммов пластичного взрывчатого вещества. Взрыв происходит при включении очков", - сказал Рогов.
По его словам, волонтерам необходимо ввести более тщательную проверку гуманитарной помощи перед отправкой на фронт.