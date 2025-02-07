https://ria.ru/20250207/fond-1997994269.html
Путин поручил выделять один миллиард рублей фонду экологических проектов
Путин поручил выделять один миллиард рублей фонду экологических проектов - РИА Новости, 07.02.2025
Путин поручил выделять один миллиард рублей фонду экологических проектов
Путин поручил выделять президентскому Фонду экологических и природоохранных один миллиард ежегодно, следует из указа президента, размещенного на сайте... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T15:36:00+03:00
2025-02-07T15:36:00+03:00
2025-02-07T16:29:00+03:00
владимир путин
общество
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Путин поручил выделять президентскому Фонду экологических и природоохранных один миллиард ежегодно, следует из указа президента, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов."Учредителю Фонда:... б) предоставить Фонду в 2025-2027 годах гранты президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в размере 1 000 000 тысяч рублей ежегодно на цели, предусмотренные подпунктом "а" настоящего пункта", - добавляется в документе.
https://ria.ru/20250207/kirienko-1997993072.html
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владимир путин, общество
Путин поручил выделять один миллиард рублей фонду экологических проектов
Путин поручил выделять миллиард рублей ежегодно фонду экологических проектов