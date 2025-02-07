https://ria.ru/20250207/fond-1997991837.html
Президентский фонд экологических проектов будет предоставлять гранты
Президентский фонд экологических проектов будет предоставлять гранты - РИА Новости, 07.02.2025
Президентский фонд экологических проектов будет предоставлять гранты
Президентский фонд экологических и природоохранных проектов будет проводить конкурсы и предоставлять гранты, следует из указа президента России Владимира... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T15:31:00+03:00
2025-02-07T15:31:00+03:00
2025-02-07T15:42:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президентский фонд экологических и природоохранных проектов будет проводить конкурсы и предоставлять гранты, следует из указа президента России Владимира Путина, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов."Учредителю Фонда: а) утвердить устав Фонда, предусмотрев в нем, что основными целями деятельности фонда являются: обеспечение всесторонней поддержки экологических и природоохранных проектов, в том числе проведение конкурсов и предоставление по их результатам грантов президента Российской Федерации на реализацию таких проектов; разработка и реализация программ в области охраны окружающей среды и защиты животных, экологических и природоохранных проектов, в том числе с участием граждан, некоммерческих неправительственных организаций, учреждений, осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями", - говорится в документе.Кроме того, целями Фонда стали развитие деятельности в области охраны окружающей среды и защиты животных, а также организация и поддержка благотворительной и добровольческой деятельности в этой области."Учредителю Фонда:... б) предоставить Фонду в 2025-2027 годах гранты президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в размере 1 000 000 тысяч рублей ежегодно на цели, предусмотренные подпунктом "а" настоящего пункта", - добавляется в документе.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Президентский фонд экологических проектов будет предоставлять гранты
Фонд экологических и природоохранных проектов будет предоставлять гранты
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости.
Президентский фонд экологических и природоохранных проектов будет проводить конкурсы и предоставлять гранты, следует из указа президента России Владимира Путина, размещенного на сайте
официального опубликования правовых актов.
"Учредителю Фонда: а) утвердить устав Фонда, предусмотрев в нем, что основными целями деятельности фонда являются: обеспечение всесторонней поддержки экологических и природоохранных проектов, в том числе проведение конкурсов и предоставление по их результатам грантов президента Российской Федерации на реализацию таких проектов; разработка и реализация программ в области охраны окружающей среды и защиты животных, экологических и природоохранных проектов, в том числе с участием граждан, некоммерческих неправительственных организаций, учреждений, осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями", - говорится в документе.
Кроме того, целями Фонда стали развитие деятельности в области охраны окружающей среды и защиты животных, а также организация и поддержка благотворительной и добровольческой деятельности в этой области.
"Учредителю Фонда:... б) предоставить Фонду в 2025-2027 годах гранты президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в размере 1 000 000 тысяч рублей ежегодно на цели, предусмотренные подпунктом "а" настоящего пункта", - добавляется в документе.