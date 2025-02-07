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"Т-Инвестиции" запустили венчурный фонд для физических лиц - РИА Новости, 07.02.2025
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11:46 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/fond-1997917349.html
"Т-Инвестиции" запустили венчурный фонд для физических лиц
"Т-Инвестиции" запустили венчурный фонд для физических лиц - РИА Новости, 07.02.2025
"Т-Инвестиции" запустили венчурный фонд для физических лиц
"Т-Инвестиции" запустили первый венчурный фонд, в котором могут участвовать физические лица в быстрорастущих российских компаниях, сообщает Т-Банк. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T11:46:00+03:00
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россия
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банки
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. "Т-Инвестиции" запустили первый венчурный фонд, в котором могут участвовать физические лица в быстрорастущих российских компаниях, сообщает Т-Банк. "Долгое время венчурный рынок был элитарным: число инвесторов на нем сейчас измеряется десятком человек. При этом устойчивая экономика строится на широких частных инвестициях. Это уже происходит на фондовом рынке, где инвестиции физических лиц заместили вложения институционалов. Венчурные инвестиции в перспективе пойдут тем же путем. &lt;…&gt; Деятельность нового фонда направлена, в том числе на демократизацию венчурного рынка России", - сказал руководитель управления рынков капитала Т-Банка Антон Мальков. По словам руководителя отдела частного акционерного капитала "Т-Инвестиций" Никиты Ильинского, венчурный рынок находится на пороге восстановления и вслед за снижением ключевой ставки может перейти к новому этапу роста. "Для инвесторов, которые вкладываются в него сейчас, это возможность заработать больше, за счет привлекательного уровня входа. В свою очередь, для компаний, которым нужны деньги на развитие, это выгодная альтернатива банковскому финансированию", - подчеркнул Ильинский.
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россия, т-банк (ао «тинькофф банк»), банки
Россия, Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»), Банки
"Т-Инвестиции" запустили венчурный фонд для физических лиц

"Т-Инвестиции" запустили венчурный фонд для физлиц

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкБанкомат Т-Банка
Банкомат Т-Банка - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. "Т-Инвестиции" запустили первый венчурный фонд, в котором могут участвовать физические лица в быстрорастущих российских компаниях, сообщает Т-Банк.
"Долгое время венчурный рынок был элитарным: число инвесторов на нем сейчас измеряется десятком человек. При этом устойчивая экономика строится на широких частных инвестициях. Это уже происходит на фондовом рынке, где инвестиции физических лиц заместили вложения институционалов. Венчурные инвестиции в перспективе пойдут тем же путем. <…> Деятельность нового фонда направлена, в том числе на демократизацию венчурного рынка России", - сказал руководитель управления рынков капитала Т-Банка Антон Мальков.
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По словам руководителя отдела частного акционерного капитала "Т-Инвестиций" Никиты Ильинского, венчурный рынок находится на пороге восстановления и вслед за снижением ключевой ставки может перейти к новому этапу роста.
"Для инвесторов, которые вкладываются в него сейчас, это возможность заработать больше, за счет привлекательного уровня входа. В свою очередь, для компаний, которым нужны деньги на развитие, это выгодная альтернатива банковскому финансированию", - подчеркнул Ильинский.
 
РоссияТ-Банк (АО «Тинькофф Банк»)Банки
 
 
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