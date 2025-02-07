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"Подготовка к войне". В Финляндии раскрыли причины антироссийского шага
"Подготовка к войне". В Финляндии раскрыли причины антироссийского шага - РИА Новости, 07.02.2025
"Подготовка к войне". В Финляндии раскрыли причины антироссийского шага
Готовящийся в Финляндии запрет на сделки с недвижимостью для россиян может означать подготовку к конфликту, считает профессор Хельсинкского университета Туомас... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T20:25:00+03:00
2025-02-07T20:25:00+03:00
2025-02-07T20:25:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Готовящийся в Финляндии запрет на сделки с недвижимостью для россиян может означать подготовку к конфликту, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Об этом он написал в соцсети X."Финское правительство отчаянно пытается превратить русских в преступников в нашей стране. Все это делается для подготовки к войне, и, конечно, есть идиоты, которые аплодируют", — возмутился он.В четверг министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что правительство внесло в парламент законопроект, запрещающий осуществление сделок с недвижимостью для россиян. Согласно документу, лица, чья страна гражданства может представлять угрозу нацбезопасности Финляндии, получат отказ на приобретение недвижимого имущества.Как отметил посол в Финляндии Павел Кузнецов, намерение местных властей ввести такой запрет для россиян продиктовано русофобией и военным психозом. Он напомнил, что под недвижимостью в финской правовой системе подразумеваются земельные участки, а жилплощадь в многоквартирных домах к ней не относится.Москва, подчеркнул дипломат, будет принимать ответные меры исходя из государственных интересов. При этом в России уже действуют несколько ограничений на приобретение иностранцами земельных участков, указал посол.
https://ria.ru/20250207/nato-1998055707.html
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в мире, финляндия, россия
В мире, Финляндия, Россия
"Подготовка к войне". В Финляндии раскрыли причины антироссийского шага
Профессор Малинен допустил подготовку Финляндии к войне из-за антироссийских мер