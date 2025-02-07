https://ria.ru/20250207/finljandija-1997874901.html

Российские дипломаты в Финляндии находятся под давлением

Российские дипломаты в Финляндии находятся под давлением - РИА Новости, 07.02.2025

Российские дипломаты в Финляндии находятся под давлением

Российские дипломаты находятся под давлением в Финляндии: вандализм, оскорбления, конверты с порошком стали повседневной жизнью посольства, заявил в интервью... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T06:54:00+03:00

2025-02-07T06:54:00+03:00

2025-02-07T11:11:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Российские дипломаты находятся под давлением в Финляндии: вандализм, оскорбления, конверты с порошком стали повседневной жизнью посольства, заявил в интервью РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов. "Условия работы в Финляндии сегодня принципиально иные, чем, скажем, еще несколько лет назад. Определенное психологическое давление на нас, безусловно, пытаются оказать. Вандализм, оскорбления, конверты с неизвестным порошком, угрозы минирования и так далее стали, к сожалению, частью повседневной жизни нашего посольства", — сказал посол. Кузнецов добавил, что посольство информирует о таких инцидентах финские правоохранительные органы и добивается принятия мер по каждому случаю. Дипломат отметил, что взаимодействие с местной полицией по вопросам безопасности диппредставительства остается в целом конструктивным. "В целом же коллектив посольства уже давно адаптировался к работе в условиях антироссийской истерии и функционирует в бодром деловом режиме", — добавил Кузнецов.

https://ria.ru/20250206/rossija-1997816886.html

https://ria.ru/20241006/finljandija-1976622658.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, финляндия, россия, павел кузнецов