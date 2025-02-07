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Финляндия воздвигла железный занавес на границе с Россией, заявил посол - РИА Новости, 07.02.2025
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04:21 07.02.2025 (обновлено: 04:23 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/finljandija-1997867621.html
Финляндия воздвигла железный занавес на границе с Россией, заявил посол
Финляндия воздвигла железный занавес на границе с Россией, заявил посол - РИА Новости, 07.02.2025
Финляндия воздвигла железный занавес на границе с Россией, заявил посол
Решение финских властей закрыть границу с Россией создало "железный занавес", люди вынуждены двое суток добираться из одного приграничного города в другой,... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T04:21:00+03:00
2025-02-07T04:23:00+03:00
в мире
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костомукша
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Решение финских властей закрыть границу с Россией создало "железный занавес", люди вынуждены двое суток добираться из одного приграничного города в другой, чтобы увидеться с родными, заявил в интервью РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов. "Решение финских властей (закрыть границу - ред.) создало "железный занавес", разорвавший семейные и дружеские связи тысяч жителей обеих стран", - сказал посол. Глава дипмиссии добавил, что теперь путешествие, например, из финского Каяни в российскую Костомукшу (по прямой между этими городами около 140 километров), где проживает немало "разделенных границей" семей, занимает не несколько часов на автомобиле или автобусе, а двое суток на разных видах транспорта с несколькими пересадками, и требует расходов, сопоставимых с поездкой в далекие страны. "Однако в Хельсинки, судя по всему, на потребности людей внимание решено не обращать", - сказал Кузнецов. Власти Финляндии ранее приняли так называемый закон о выдворении, по которому страна сможет при необходимости ограничивать прием беженцев на определенной части границы. Премьер-министр Петтери Орпо заявлял, что после принятия закона власти смогут рассмотреть возможность открытия пограничных пунктов. Документ вступил в силу в июле 2024 года, но о возможности открытия КПП более не упоминалось. Власти объясняют это тем, что ситуация на границе не изменилась, а в России якобы "сотни или даже тысячи" беженцев ждут открытия границы, чтобы попасть в Финляндию. Никаких доказательств при этом не приводится. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20250207/finljandija-1997865559.html
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в мире, россия, финляндия, костомукша, павел кузнецов, дмитрий песков, петтери орпо
В мире, Россия, Финляндия, Костомукша, Павел Кузнецов, Дмитрий Песков, Петтери Орпо
Финляндия воздвигла железный занавес на границе с Россией, заявил посол

Кузнецов: решение Финляндии закрыть границу с Россией создало железный занавес

© @KainuunRaja/XЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© @KainuunRaja/X
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Решение финских властей закрыть границу с Россией создало "железный занавес", люди вынуждены двое суток добираться из одного приграничного города в другой, чтобы увидеться с родными, заявил в интервью РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов.
"Решение финских властей (закрыть границу - ред.) создало "железный занавес", разорвавший семейные и дружеские связи тысяч жителей обеих стран", - сказал посол.
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Финляндия не откроет границу с Россией в обозримом будущем, заявил посол
03:59
Глава дипмиссии добавил, что теперь путешествие, например, из финского Каяни в российскую Костомукшу (по прямой между этими городами около 140 километров), где проживает немало "разделенных границей" семей, занимает не несколько часов на автомобиле или автобусе, а двое суток на разных видах транспорта с несколькими пересадками, и требует расходов, сопоставимых с поездкой в далекие страны.
"Однако в Хельсинки, судя по всему, на потребности людей внимание решено не обращать", - сказал Кузнецов.
Власти Финляндии ранее приняли так называемый закон о выдворении, по которому страна сможет при необходимости ограничивать прием беженцев на определенной части границы. Премьер-министр Петтери Орпо заявлял, что после принятия закона власти смогут рассмотреть возможность открытия пограничных пунктов. Документ вступил в силу в июле 2024 года, но о возможности открытия КПП более не упоминалось. Власти объясняют это тем, что ситуация на границе не изменилась, а в России якобы "сотни или даже тысячи" беженцев ждут открытия границы, чтобы попасть в Финляндию. Никаких доказательств при этом не приводится.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
В Финляндии не хотят понимать причины конфликта на Украине, заявил посол
Вчера, 23:29
 
В миреРоссияФинляндияКостомукшаПавел КузнецовДмитрий ПесковПеттери Орпо
 
 
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