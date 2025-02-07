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Финляндия не откроет границу с Россией в обозримом будущем, заявил посол - РИА Новости, 07.02.2025
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03:59 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/finljandija-1997865559.html
Финляндия не откроет границу с Россией в обозримом будущем, заявил посол
Финляндия не откроет границу с Россией в обозримом будущем, заявил посол - РИА Новости, 07.02.2025
Финляндия не откроет границу с Россией в обозримом будущем, заявил посол
Власти Финляндии не намерены в обозримой перспективе открывать границу с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T03:59:00+03:00
2025-02-07T03:59:00+03:00
финляндия
россия
хельсинки
павел кузнецов
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Власти Финляндии не намерены в обозримой перспективе открывать границу с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов. "Судя по последним высказываниям финского политического руководства, открывать границу в обозримой перспективе оно не намерено. В Хельсинки не устают повторять поднадоевшую уже мантру о том, что нет, мол, стопроцентной уверенности в том, что граждане третьих стран не используют открытие границы для того, чтобы "толпами" направиться через российскую территорию в Финляндию. Президент Александр Стубб заявляет, что "мяч на российской стороне" - мы, дескать, должны каким-то образом доказать финнам, что эти опасения беспочвенны", - сказал посол. Глава дипмиссии добавил, что закрытие границы властями Финляндии является исключительно политическим решением, не имеющим никакого практического обоснования. "Финские пограничники не скрывают, что ситуация на российской стороне границы остается спокойной и отмечают, что их российские коллеги продолжают уверенно держать ее под контролем. Не сбылись, например, делавшиеся год назад панические предсказания некоторых финских "экспертов" о том, что мигранты, мол, после закрытия погранпереходов попытаются массово "штурмовать границу" вне официальных пунктов пропуска", - сказал Кузнецов. Посол напомнил, что власти Финляндии ранее приняли закон о выдворении беженцев, который, как утверждали в Хельсинки, содержит необходимые финским пограничникам инструменты на случай наплыва нежелательных мигрантов. Власти заявляли, что закон позволит открыть или "приоткрыть" границу. "Однако после того, как необходимое число депутатов парламента было "обработано" и проголосовало за законопроект, все эти обещания были немедленно забыты и о них здесь стараются даже не вспоминать", - сказал глава дипмиссии. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20250129/finlyandiya-1996140238.html
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финляндия, россия, хельсинки, павел кузнецов, дмитрий песков, мария захарова, в мире
Финляндия, Россия, Хельсинки, Павел Кузнецов, Дмитрий Песков, Мария Захарова, В мире
Финляндия не откроет границу с Россией в обозримом будущем, заявил посол

Посол Кузнецов: Финляндия не намерена открывать границу с Россией

© @KainuunRaja/XЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© @KainuunRaja/X
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Власти Финляндии не намерены в обозримой перспективе открывать границу с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов.
"Судя по последним высказываниям финского политического руководства, открывать границу в обозримой перспективе оно не намерено. В Хельсинки не устают повторять поднадоевшую уже мантру о том, что нет, мол, стопроцентной уверенности в том, что граждане третьих стран не используют открытие границы для того, чтобы "толпами" направиться через российскую территорию в Финляндию. Президент Александр Стубб заявляет, что "мяч на российской стороне" - мы, дескать, должны каким-то образом доказать финнам, что эти опасения беспочвенны", - сказал посол.
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Глава дипмиссии добавил, что закрытие границы властями Финляндии является исключительно политическим решением, не имеющим никакого практического обоснования.
"Финские пограничники не скрывают, что ситуация на российской стороне границы остается спокойной и отмечают, что их российские коллеги продолжают уверенно держать ее под контролем. Не сбылись, например, делавшиеся год назад панические предсказания некоторых финских "экспертов" о том, что мигранты, мол, после закрытия погранпереходов попытаются массово "штурмовать границу" вне официальных пунктов пропуска", - сказал Кузнецов.
Посол напомнил, что власти Финляндии ранее приняли закон о выдворении беженцев, который, как утверждали в Хельсинки, содержит необходимые финским пограничникам инструменты на случай наплыва нежелательных мигрантов. Власти заявляли, что закон позволит открыть или "приоткрыть" границу.
"Однако после того, как необходимое число депутатов парламента было "обработано" и проголосовало за законопроект, все эти обещания были немедленно забыты и о них здесь стараются даже не вспоминать", - сказал глава дипмиссии.
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Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
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