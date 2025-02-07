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Красноярский филиал Национального центра "Россия" станет центром притяжения - РИА Новости, 07.02.2025
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14:55 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/filial-1997983508.html
Красноярский филиал Национального центра "Россия" станет центром притяжения
Красноярский филиал Национального центра "Россия" станет центром притяжения - РИА Новости, 07.02.2025
Красноярский филиал Национального центра "Россия" станет центром притяжения
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков заявил, что создаваемый филиал Национального центра "Россия" должен стать центром притяжения для жителей и гостей... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T14:55:00+03:00
2025-02-07T14:55:00+03:00
красноярский край
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россия
михаил котюков
сергей новиков
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КРАСНОЯРСК, 7 фев - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков заявил, что создаваемый филиал Национального центра "Россия" должен стать центром притяжения для жителей и гостей региона, сообщает пресс-служба правительства и губернатора региона. По данным пресс-службы, филиал в Красноярске станет одним из первых региональных подразделений Национального центра "Россия", которые создаются по поручению президента страны Владимира Путина. В пятницу концепцию филиала представили главе региона, представителям администрации президента РФ, членам краевого кабмина, депутатам, бизнес-структурам и общественным организациям. "Мы создаем в Красноярске не просто филиал Национального центра "Россия", а уникальное пространство, которое станет точкой притяжения для жителей и гостей региона. Это будет площадка для всей семьи, место для открытий, вдохновения и развития... Енисей - не просто символ Красноярья, но и один из главных образов выставки "Россия". Теперь он возвращается домой", - сказал Котюков. Комплекс разместится на Центральной набережной в галерее "Енисей". Он станет всесезонным центром семейного досуга. При его создании будет сделан упор на интерактивность, мультимедийные экспозиции и цифровые инсталляции. Весь комплекс будет спроектирован так, чтобы быть интересным аудитории разного возраста: от детей до старшего поколения. Ключевой идеей экспозиции станет возвращение домой Енисея – главного символа Красноярского края. Енисей выступит и в скульптурном исполнении, и в формате ИИ-гида. По данным пресс-службы, во время презентации концепции начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков отметил удачное расположение красноярского филиала – в центре города на берегу Енисея. "Нет ничего удивительного, что Красноярский край как пионер в креативных индустриях и в масштабе Сибири, и в масштабе страны, одним из первых получил такую возможность - открыть у себя филиал национального центра", - сказал Новиков. По данным пресс-службы, при подготовке выставочной части в создаваемом филиале будет использовано наследие Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве. Красноярская экспозиция в течение восьми месяцев знакомила гостей форума с природными достопримечательностями, историей и культурным наследием, экономическим и ресурсным потенциалом региона. Концепция экспозиции, а также все интерактивные локации были разработаны и созданы креативными командами из Красноярска. Стенд Красноярского края получил много позитивных отзывов гостей и был признан одним из лучших.
https://ria.ru/20241111/kotyukov-1983064607.html
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красноярский край, красноярск, россия, михаил котюков, сергей новиков
Красноярский край, Красноярск, Россия, Михаил Котюков, Сергей Новиков
Красноярский филиал Национального центра "Россия" станет центром притяжения

В Красноярске создадут филиал Национального центра "Россия"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГубернатор Красноярского края Михаил Котюков
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Губернатор Красноярского края Михаил Котюков
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КРАСНОЯРСК, 7 фев - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков заявил, что создаваемый филиал Национального центра "Россия" должен стать центром притяжения для жителей и гостей региона, сообщает пресс-служба правительства и губернатора региона.
По данным пресс-службы, филиал в Красноярске станет одним из первых региональных подразделений Национального центра "Россия", которые создаются по поручению президента страны Владимира Путина.
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В пятницу концепцию филиала представили главе региона, представителям администрации президента РФ, членам краевого кабмина, депутатам, бизнес-структурам и общественным организациям.
"Мы создаем в Красноярске не просто филиал Национального центра "Россия", а уникальное пространство, которое станет точкой притяжения для жителей и гостей региона. Это будет площадка для всей семьи, место для открытий, вдохновения и развития... Енисей - не просто символ Красноярья, но и один из главных образов выставки "Россия". Теперь он возвращается домой", - сказал Котюков.
Комплекс разместится на Центральной набережной в галерее "Енисей". Он станет всесезонным центром семейного досуга. При его создании будет сделан упор на интерактивность, мультимедийные экспозиции и цифровые инсталляции. Весь комплекс будет спроектирован так, чтобы быть интересным аудитории разного возраста: от детей до старшего поколения. Ключевой идеей экспозиции станет возвращение домой Енисея – главного символа Красноярского края. Енисей выступит и в скульптурном исполнении, и в формате ИИ-гида.
По данным пресс-службы, во время презентации концепции начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков отметил удачное расположение красноярского филиала – в центре города на берегу Енисея.
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"Нет ничего удивительного, что Красноярский край как пионер в креативных индустриях и в масштабе Сибири, и в масштабе страны, одним из первых получил такую возможность - открыть у себя филиал национального центра", - сказал Новиков.
По данным пресс-службы, при подготовке выставочной части в создаваемом филиале будет использовано наследие Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве. Красноярская экспозиция в течение восьми месяцев знакомила гостей форума с природными достопримечательностями, историей и культурным наследием, экономическим и ресурсным потенциалом региона. Концепция экспозиции, а также все интерактивные локации были разработаны и созданы креативными командами из Красноярска. Стенд Красноярского края получил много позитивных отзывов гостей и был признан одним из лучших.
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Красноярский крайКрасноярскРоссияМихаил КотюковСергей Новиков
 
 
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