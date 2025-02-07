https://ria.ru/20250207/filial-1997983508.html

Красноярский филиал Национального центра "Россия" станет центром притяжения

Красноярский филиал Национального центра "Россия" станет центром притяжения - РИА Новости, 07.02.2025

Красноярский филиал Национального центра "Россия" станет центром притяжения

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков заявил, что создаваемый филиал Национального центра "Россия" должен стать центром притяжения для жителей и гостей... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T14:55:00+03:00

2025-02-07T14:55:00+03:00

2025-02-07T14:55:00+03:00

красноярский край

красноярск

россия

михаил котюков

сергей новиков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977177173_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_2b52fca14d162f87d5ac4df577c6014f.jpg

КРАСНОЯРСК, 7 фев - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков заявил, что создаваемый филиал Национального центра "Россия" должен стать центром притяжения для жителей и гостей региона, сообщает пресс-служба правительства и губернатора региона. По данным пресс-службы, филиал в Красноярске станет одним из первых региональных подразделений Национального центра "Россия", которые создаются по поручению президента страны Владимира Путина. В пятницу концепцию филиала представили главе региона, представителям администрации президента РФ, членам краевого кабмина, депутатам, бизнес-структурам и общественным организациям. "Мы создаем в Красноярске не просто филиал Национального центра "Россия", а уникальное пространство, которое станет точкой притяжения для жителей и гостей региона. Это будет площадка для всей семьи, место для открытий, вдохновения и развития... Енисей - не просто символ Красноярья, но и один из главных образов выставки "Россия". Теперь он возвращается домой", - сказал Котюков. Комплекс разместится на Центральной набережной в галерее "Енисей". Он станет всесезонным центром семейного досуга. При его создании будет сделан упор на интерактивность, мультимедийные экспозиции и цифровые инсталляции. Весь комплекс будет спроектирован так, чтобы быть интересным аудитории разного возраста: от детей до старшего поколения. Ключевой идеей экспозиции станет возвращение домой Енисея – главного символа Красноярского края. Енисей выступит и в скульптурном исполнении, и в формате ИИ-гида. По данным пресс-службы, во время презентации концепции начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков отметил удачное расположение красноярского филиала – в центре города на берегу Енисея. "Нет ничего удивительного, что Красноярский край как пионер в креативных индустриях и в масштабе Сибири, и в масштабе страны, одним из первых получил такую возможность - открыть у себя филиал национального центра", - сказал Новиков. По данным пресс-службы, при подготовке выставочной части в создаваемом филиале будет использовано наследие Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве. Красноярская экспозиция в течение восьми месяцев знакомила гостей форума с природными достопримечательностями, историей и культурным наследием, экономическим и ресурсным потенциалом региона. Концепция экспозиции, а также все интерактивные локации были разработаны и созданы креативными командами из Красноярска. Стенд Красноярского края получил много позитивных отзывов гостей и был признан одним из лучших.

https://ria.ru/20241111/kotyukov-1983064607.html

https://ria.ru/20241112/proekt-1983283559.html

https://ria.ru/20241206/krasnoyarsk-1987816572.html

красноярский край

красноярск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красноярский край, красноярск, россия, михаил котюков, сергей новиков