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Дмитрий Феоктистов: Россия и Аргентина ставят на экономические контакты

Дмитрий Феоктистов: Россия и Аргентина ставят на экономические контакты - РИА Новости, 07.02.2025

Дмитрий Феоктистов: Россия и Аргентина ставят на экономические контакты

В этом году дипломатическим отношениям России и Аргентины исполнится 140 лет. На что будет сделана ставка в кооперации между странами в условиях... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T15:00:00+03:00

2025-02-07T15:00:00+03:00

2025-02-07T15:00:00+03:00

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В этом году дипломатическим отношениям России и Аргентины исполнится 140 лет. На что будет сделана ставка в кооперации между странами в условиях ориентированности Буэнос-Айреса на Запад, какие новые проекты развивает бизнес, что ждет регион Латинской Америки с приходом президента США Дональда Трампа, и как Украина пыталась вербовать наемников в Аргентине, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ Дмитрий Феоктистов.– Как вы в целом оцениваете текущие отношения России и Аргентины? Чего странам удалось добиться в прошедшем году?– Россия и Аргентина являются проверенными временем партнерами, имеющими за плечами многолетний опыт конструктивного взаимодействия на различных направлениях. В рамках этой парадигмы продолжаем поддерживать с Буэнос-Айресом диалог по широкому кругу вопросов. В 2024 году работали над отладкой контактов с администрацией Хавьера Милея. Предпринимали усилия по оживлению торгово-экономического сотрудничества. Активизировалась парламентская дипломатия: был установлен регулярный диалог по линии Групп дружбы Госдумы и Палаты депутатов. Рассчитываем, что в текущем году положительные моменты будут аккумулироваться.– Аргентинская сторона ранее заявляла, что готова продвигать отношения с РФ с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество. Есть ли какие-то шаги в данном направлении?– Аргентина – один из ведущих партнеров России в Латинской Америке, и мы, безусловно, продолжаем укреплять двусторонние торговые отношения. Сегодня в проработке находятся ряд перспективных совместных проектов, в частности, в фармацевтической и пищевой отраслях. Надеемся, что они окажутся успешными. Весомый вклад в развитие кооперации между нашими странами вносят объединения представителей бизнеса. При содействии посольства председатель совета предпринимателей Аргентина-Россия Пабло Коусиньо принял участие в Петербургском международном экономическом форуме в июне 2024 года. Вместе с тем с подачи Буэнос-Айреса остается фактически замороженной работа межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Пытаемся перезапустить данный механизм с учетом новых приоритетов аргентинской стороны.– В чем вы видите перспективы для дальнейшего сотрудничества между РФ и Аргентиной, учитывая сложную экономическую ситуацию в стране и позицию нового руководства?– С учетом нынешней международной обстановки и ориентированности аргентинского правительства на развитие политического диалога в первую очередь с США и другими западными государствами, мы делаем ставку на расширение двусторонних торгово-экономических контактов. В беседах с нами представители МИД Аргентины неоднократно заверяли, что чинить препятствия налаживанию взаимодействия по предпринимательской линии с нашей страной действующая администрация не намерена. Через призму позитива здесь смотрят и на укрепление связей в гуманитарной сфере, прекрасно понимая особую роль России в формировании всемирного культурного наследия.– Планируется ли в ближайшее время приезд бизнес- и правительственных делегаций из России? Готовится ли встреча парламентариев двух стран, учитывая, что в Аргентине создана Группа дружбы с РФ? Если да, когда она может пройти?– Представители российских деловых кругов с определенной периодичностью посещают Аргентину, ведут переговоры с заинтересованными в реализации совместных проектов аргентинскими экономоператорами, к примеру, в сферах горнодобывающей, энергетической и металлургической промышленности. На первое полугодие этого года, в частности, запланировано несколько таких контактов.Пока вопрос об обмене правительственными делегациями на повестке дня не стоит, но с нашей стороны для этого нет никаких препятствий. Что касается парламентариев, то по линии Групп дружбы регулярно проводятся видеоконференции. Проговаривается возможность поездки весной аргентинских законодателей в Россию.Взаимные визиты осуществляются и в рамках публичной дипломатии. К примеру, в прошлом году более 100 аргентинцев приняли участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи.– Господин посол, вы не раз призывали власти Аргентины и ее граждан не поддаваться на провокации Запада и Киева. Слышат ли в Аргентине позицию России?– Уверен, что слышат. Несмотря на в целом прозападный вектор политики администрации Хавьера Милея, Аргентина не присоединилась к антироссийским санкциям и воздерживается от поставок режиму Зеленского продукции военного назначения. Закрепляем партнеров на этой конструктивной позиции, указывая на пагубность любой подпитки кровопролития. Такой взвешенный подход тем более актуален сегодня, когда все больше говорится о необходимости политико-дипломатического урегулирования украинского конфликта. Отмечаем и то, что Буэнос-Айрес так и не стал площадкой проведения саммита "Украина – Латинская Америка" – антироссийской по сути инициативы Киева, которая активно продвигалась в первой половине 2024 года.Если в контактах в МИД и других правительственных кругах мы можем напрямую разъяснять нашу линию, то аналогичная задача применительно к аргентинской общественности представляет серьезный вызов в силу ангажированности большинства крупных СМИ страны пребывания, зачастую тиражирующих препарированную в русофобском ключе информацию западных новостных агентств. Стараемся пробивать эту "стену" опираясь на независимые общенациональные издания с максимально большим охватом аудитории.– Известно ли посольству, сколько наемников из Аргентины воюют на стороне Украины? Вело ли посольство Украины в Буэнос-Айресе вербовку наемников? Продолжает ли вести?– В целом, через украинские вооруженные формирования прошло немало наемников из Латинской Америки, но Аргентина здесь далеко не на первых ролях. Такие случаи носят скорее единичный характер и тщательно отслеживаются российскими компетентными органами.На сайте дипмиссии Украины некоторое время назад действительно было размещено объявление о вербовке "солдат удачи" для боевых действий против Вооруженных Сил Российской Федерации.– Обращалось ли посольство России в связи с этим к властям Аргентины? Какова была их реакция?– Да, мы направили соответствующую ноту в МИД с разъяснением, что подобная деятельность грубо нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Хотя официальной реакции не последовало, объявление с интернет-страницы украинского диппредставительства исчезло.– Ожидаете ли вы усиления давления Вашингтона на Буэнос-Айрес после прихода к власти президента Дональда Трампа? В то же время стоит ли аргентинцам, на ваш взгляд, рассчитывать на существенные инвестиции со стороны Запада в экономику Аргентины?– Как известно, Вашингтон обычно наращивает прессинг на неугодные ему правительства, стремящиеся действовать самостоятельно на международной арене. Нынешняя администрация Аргентины, напротив, демонстрирует готовность к укреплению стратегического партнерства с США, а Хавьер Милей подчеркивает свои симпатии Дональду Трампу и совпадение с ним в подходах по широкому спектру международных проблем.Что касается притока западных инвестиций в экономику Аргентины, то здесь камнем преткновения остаются жесткие правила валютного регулирования, препятствующие выводу иностранными компаниями полученной в стране выручки за рубеж. Продолжают действовать многочисленные протекционистские торговые барьеры, что также не способствует расширению профильного сотрудничества Буэнос-Айреса с зарубежными партнерами.Администрация Хавьера Милея последовательно ведет дело к либерализации внешнеэкономического законодательства и улучшению делового климата. В конце 2024 года был введен в действие режим стимулирования крупных инвестиций, предусматривающий значительные налоговые и таможенные льготы для иностранных компаний, которые готовы всерьез вкладываться в аргентинскую экономику. Вместе с тем пока практическая отдача от его применения весьма ограничена.– Может ли смена власти в США негативно отразиться на отношениях РФ и Аргентины, учитывая позицию президента Хавьера Милея, для которого Дональд Трамп является примером для подражания?– Исходим из того, что российско-аргентинское сотрудничество носит самоценный характер и сохраняет наработанный за без малого полтора века дипотношений (в октябре им исполнится 140 лет) запас прочности, чтобы противостоять давлению. Связи между нашими странами проверены временем, в их основе – исторические узы дружбы и взаимной симпатии между двумя народами, обоюдовыгодная торгово-экономическая кооперация. Так что не думаю, что приход к власти Дональда Трампа способен негативно отразиться на взаимодействии Москвы и Буэнос-Айреса.Возможно, даже наоборот: если президент США переплавит в практические дела свои публичные конструктивные заявления по России, в том числе в украинском контексте, это может иметь непосредственную проекцию и на политику в отношении нашей страны со стороны Аргентины.– Что, по вашему мнению, в целом ожидает регион Латинской Америки после смены властей в США? Каковы будут взаимоотношения государств?– За свой первый президентский срок Дональд Трамп, сосредоточившись на других задачах, ни разу не посетил регион – за исключением саммита "Группы двадцати" в Буэнос-Айресе в 2018 году. Вернувшись в Белый дом, он заявил, что это Латинская Америка нуждается в США, а не наоборот. Разумеется, такой подход в духе "доктрины Монро" (кто-то уже переименовал ее в "доктрину Донро" – по аналогии с именем американского лидера) чреват немалыми издержками для стран ЛАКБ.Примечательно, что в формируемой в Вашингтоне администрации есть люди с латиноамериканскими корнями, включая госсекретаря Рубио. Наверняка, это скажется на политике Белого дома: от большего внимания к этой части света в целом до усиления нажима на неугодные правительства в частности, что уже показало повторное внесение Кубы в пресловутый список "спонсоров терроризма".Весьма красноречивы и резкие бескомпромиссные меры "старшего брата" в отношении Мексики, Колумбии и Панамы. Идеи в духе PAX AMERICANA изживаются с трудом, но они исторически бесперспективны.– В этом году все мы будем праздновать 80-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Какие мероприятия готовит посольство к этой дате?– Активно и основательно готовимся к празднованию 80-летия Великой Победы. Планируем целую серию мероприятий, посвященных столь важной для всех нас годовщине. Помимо приема в посольстве, совместно с коллегами из Россотрудничества и соотечественниками проведем многочисленные патриотические акции, кинопоказы, выставки. Безусловно, состоится традиционное шествие "Бессмертного полка" в столице и ряде аргентинских городов.В качестве стержневого события имеем в виду организовать торжественный тематический концерт на одной из площадок Буэнос-Айреса. Будем чествовать и единственного проживающего в Аргентине ветерана Великой Отечественной войны Марию Кадар.– Растет ли интерес аргентинцев к России, ее культуре, изучению русского языка, обучению в России?– Культурно-гуманитарное сотрудничество традиционно является значимой составляющей российско-аргентинских отношений. Исторически для многих аргентинцев Россия – это история, литература и другие виды искусства. К изучению русского языка также имеется интерес: в Буэнос-Айресе действует Российский центр науки и культуры, на курсах которого сейчас обучаются более 200 человек. Те, кто берутся его освоить, делают это искренне и осознанно.Ежегодно организуется отбор иностранцев на обучение в России русскому языку в рамках правительственной квоты. В 2024-2025 учебном году государственные стипендии по данному направлению получили шесть граждан Аргентины. Заявки на получение образования в нашей стране за прошлый и текущий месяцы направили свыше 100 человек.– Удалось ли продвинуться в вопросе взаимного признания дипломов? Возможно, созданная в аргентинском парламенте Группа дружбы предпринимает шаги для решения этой проблемы?– Ситуация с согласованием межправсоглашений о взаимном признании дипломов пока остается без изменений, поскольку переговоры поставлены аргентинцами на паузу. При этом взаимодействие между высшими образовательными учреждениями России и Аргентины осуществляется напрямую, продолжают заключаться договоренности о совместной работе между вузами.Действительно, важную и позитивную роль в продвижении указанной тематики играют парламентские Группы дружбы. С сентября 2024 года состоялись три видеоконференции, в ходе которых законодатели обсудили в том числе вопросы поддержки межвузовских обменов и сотрудничества в области высшего образования.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, интервью - авторы, аргентина, россия, дмитрий феоктистов