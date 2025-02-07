Трамп уволит коррумпированных сотрудников ФБР
Трамп уволит некоторых сотрудников ФБР, расследовавших штурм Капитолия
© AP Photo / John MinchilloШтурм Капитолия
© AP Photo / John Minchillo
Штурм Капитолия
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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг подтвердил, что уволит некоторых сотрудников ФБР из списка тех, кто работал над расследованием штурма Капитолия, но только тех, кто "коррумпирован".
"Нет, но я уволю некоторых из них, потому что они коррумпированы. У меня нет никаких сомнений в этом ... это будет сделано быстро и очень хирургически", - заявил Трамп на пресс-конференции в ответ на вопрос, уволит ли он всех сотрудников из ранее сформированного списка.
Ранее американское министерство юстиции потребовало от сотрудников ФБР предоставить подробную информацию о всех лицах, расследовавших беспорядки в Капитолии. Это вызвало переполох среди сотрудников ФБР, опасающихся массовых увольнений.
Телеканал CNN ранее сообщал, что сотрудники ФБР анонимно подали иск против министерства юстиции США, утверждая, что гарантированные им конституцией и законами о неприкосновенности частной жизни права были нарушены из-за пересмотра дел, связанных с беспорядками в Капитолии в 2021 году.
Шестого января 2021 года сторонники Дональда Трампа, который на тот момент занимал пост президента США, ворвались в здание конгресса, чтобы помешать утверждению результатов выборов главы государства, прошедших в ноябре 2020 года. Это привело к массовым арестам. Сразу после инаугурации в 2025 году Трамп подписал указ о помиловании около 1,5 тысячи человек, осужденных за штурм Капитолия.