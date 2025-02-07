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Трамп уволит коррумпированных сотрудников ФБР

Трамп уволит коррумпированных сотрудников ФБР - РИА Новости, 07.02.2025

Трамп уволит коррумпированных сотрудников ФБР

Президент США Дональд Трамп в четверг подтвердил, что уволит некоторых сотрудников ФБР из списка тех, кто работал над расследованием штурма Капитолия, но только РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T23:11:00+03:00

2025-02-07T23:11:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг подтвердил, что уволит некоторых сотрудников ФБР из списка тех, кто работал над расследованием штурма Капитолия, но только тех, кто "коррумпирован". "Нет, но я уволю некоторых из них, потому что они коррумпированы. У меня нет никаких сомнений в этом ... это будет сделано быстро и очень хирургически", - заявил Трамп на пресс-конференции в ответ на вопрос, уволит ли он всех сотрудников из ранее сформированного списка. Ранее американское министерство юстиции потребовало от сотрудников ФБР предоставить подробную информацию о всех лицах, расследовавших беспорядки в Капитолии. Это вызвало переполох среди сотрудников ФБР, опасающихся массовых увольнений. Телеканал CNN ранее сообщал, что сотрудники ФБР анонимно подали иск против министерства юстиции США, утверждая, что гарантированные им конституцией и законами о неприкосновенности частной жизни права были нарушены из-за пересмотра дел, связанных с беспорядками в Капитолии в 2021 году. Шестого января 2021 года сторонники Дональда Трампа, который на тот момент занимал пост президента США, ворвались в здание конгресса, чтобы помешать утверждению результатов выборов главы государства, прошедших в ноябре 2020 года. Это привело к массовым арестам. Сразу после инаугурации в 2025 году Трамп подписал указ о помиловании около 1,5 тысячи человек, осужденных за штурм Капитолия.

https://ria.ru/20250207/pentagon-1998087848.html

https://ria.ru/20250207/tramp-1998087689.html

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