https://ria.ru/20250207/estoniya-1998035582.html

Эстонцам посоветовали запастись наличными из-за отключения от БРЭЛЛ

Эстонцам посоветовали запастись наличными из-за отключения от БРЭЛЛ - РИА Новости, 07.02.2025

Эстонцам посоветовали запастись наличными из-за отключения от БРЭЛЛ

Эстонские банки рекомендовали жителям сделать запас наличных на неделю из-за отключения страны от энергосистемы БРЭЛЛ, пишет газета Postimees со ссылкой на... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T17:46:00+03:00

2025-02-07T17:46:00+03:00

2025-02-07T18:03:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Эстонские банки рекомендовали жителям сделать запас наличных на неделю из-за отключения страны от энергосистемы БРЭЛЛ, пишет газета Postimees со ссылкой на пресс-секретаря банка Swedbank Мартина Кырва. "Все банкоматы Swedbank по-прежнему оснащены наличными, доступ к ним не изменился. Тем не менее в случае временных неполадок с картами или электронными средствами оплаты всегда полезно иметь в кошельке немного наличных", — приводит издание слова Кырвы. Газета отметила, что предприятиям и поставщикам жизненно важных услуг уже разослали инструкции на случай чрезвычайных ситуаций, а населению советуют зарядить аккумуляторы, портативные зарядные устройства, проверить запасы медикаментов, заправить автомобили. Отмечается, что могут не работать системы с электронными чипами. Поэтому у жителей должно быть все необходимое, чтобы "в течение как минимум недели справляться с бытовой рутиной самостоятельно".В июле 2024-го операторы электросистем Литвы, Латвии и Эстонии официально уведомили Россию и Белоруссию о выходе из общей энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года. Энергетическое кольцо названо по первым буквам стран-участниц: Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия.

https://ria.ru/20250205/estoniya-1997544110.html

https://ria.ru/20250130/premer-1996378963.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, эстония, литва, латвия, swedbank