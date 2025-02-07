Эстонцам посоветовали запастись наличными из-за отключения от БРЭЛЛ
Эстонцам посоветовали запастись наличными на неделю из-за отключения от БРЭЛЛ
© AP Photo / Pavel GolovkinВечерний Таллин, Эстония
© AP Photo / Pavel Golovkin
Вечерний Таллин, Эстония. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Эстонские банки рекомендовали жителям сделать запас наличных на неделю из-за отключения страны от энергосистемы БРЭЛЛ, пишет газета Postimees со ссылкой на пресс-секретаря банка Swedbank Мартина Кырва.
"Все банкоматы Swedbank по-прежнему оснащены наличными, доступ к ним не изменился. Тем не менее в случае временных неполадок с картами или электронными средствами оплаты всегда полезно иметь в кошельке немного наличных", — приводит издание слова Кырвы.
Газета отметила, что предприятиям и поставщикам жизненно важных услуг уже разослали инструкции на случай чрезвычайных ситуаций, а населению советуют зарядить аккумуляторы, портативные зарядные устройства, проверить запасы медикаментов, заправить автомобили. Отмечается, что могут не работать системы с электронными чипами. Поэтому у жителей должно быть все необходимое, чтобы "в течение как минимум недели справляться с бытовой рутиной самостоятельно".
В июле 2024-го операторы электросистем Литвы, Латвии и Эстонии официально уведомили Россию и Белоруссию о выходе из общей энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года. Энергетическое кольцо названо по первым буквам стран-участниц: Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия.
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