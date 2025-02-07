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Евросоюз готов принять ответные меры на введение пошлин со стороны США - РИА Новости, 07.02.2025
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12:20 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/es-1997928467.html
Евросоюз готов принять ответные меры на введение пошлин со стороны США
Евросоюз готов принять ответные меры на введение пошлин со стороны США - РИА Новости, 07.02.2025
Евросоюз готов принять ответные меры на введение пошлин со стороны США
Евросоюз готов принять ответные меры для защиты своих торговых интересов в ответ на введение пошлин со стороны США и открыт для переговоров с Вашингтоном,... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T12:20:00+03:00
2025-02-07T12:20:00+03:00
дональд трамп
антониу кошта
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
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РИМ, 7 фев – РИА Новости. Евросоюз готов принять ответные меры для защиты своих торговых интересов в ответ на введение пошлин со стороны США и открыт для переговоров с Вашингтоном, заявил глава Евросовета Антониу Кошта. "Если США считают, что у них есть торговые проблемы, например, с Евросоюзом, конечно, мы готовы к переговорам. Мы приняли к сведению то, что они сказали, и мы также обязаны подготовиться к переговорам, выслушать их и объяснить свою точку зрения. Подождем и посмотрим. Но мы также готовы действовать и принимать меры, если и когда это необходимо, для защиты интересов европейских граждан и предприятий", - сказал он в интервью итальянской газете Stampa. Глава Евросовета подчеркнул, что "в мире и так достаточно проблем, поэтому не стоит создавать еще одну, которая нарушит мировую торговлю и экономику", так как торговая война ЕС с США "имела бы колоссальные последствия, так как речь идет о 40% мирового ВВП". Президент США Дональд Трамп 1 февраля заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными о введении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения. Газета Financial Times ранее писала, что Евросоюз рассматривает возможность введения ответных мер против крупнейших американских IT-компаний, если Трамп введет пошлины в отношении объединения.
https://ria.ru/20250204/tusk-1997363700.html
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дональд трамп, антониу кошта, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
Дональд Трамп, Антониу Кошта, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Евросоюз готов принять ответные меры на введение пошлин со стороны США

Глава Евросовета Кошта: ЕС готов принять меры в ответ на пошлины со стороны США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и ЕС
Флаги США и ЕС - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги США и ЕС. Архивное фото
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РИМ, 7 фев – РИА Новости. Евросоюз готов принять ответные меры для защиты своих торговых интересов в ответ на введение пошлин со стороны США и открыт для переговоров с Вашингтоном, заявил глава Евросовета Антониу Кошта.
"Если США считают, что у них есть торговые проблемы, например, с Евросоюзом, конечно, мы готовы к переговорам. Мы приняли к сведению то, что они сказали, и мы также обязаны подготовиться к переговорам, выслушать их и объяснить свою точку зрения. Подождем и посмотрим. Но мы также готовы действовать и принимать меры, если и когда это необходимо, для защиты интересов европейских граждан и предприятий", - сказал он в интервью итальянской газете Stampa.
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Глава Евросовета подчеркнул, что "в мире и так достаточно проблем, поэтому не стоит создавать еще одну, которая нарушит мировую торговлю и экономику", так как торговая война ЕС с США "имела бы колоссальные последствия, так как речь идет о 40% мирового ВВП".
Президент США Дональд Трамп 1 февраля заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными о введении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения. Газета Financial Times ранее писала, что Евросоюз рассматривает возможность введения ответных мер против крупнейших американских IT-компаний, если Трамп введет пошлины в отношении объединения.
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Дональд ТрампАнтониу КоштаВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ мире
 
 
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