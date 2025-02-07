https://ria.ru/20250207/es-1997928467.html

Евросоюз готов принять ответные меры на введение пошлин со стороны США

Евросоюз готов принять ответные меры на введение пошлин со стороны США - РИА Новости, 07.02.2025

Евросоюз готов принять ответные меры на введение пошлин со стороны США

Евросоюз готов принять ответные меры для защиты своих торговых интересов в ответ на введение пошлин со стороны США и открыт для переговоров с Вашингтоном,... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T12:20:00+03:00

2025-02-07T12:20:00+03:00

2025-02-07T12:20:00+03:00

дональд трамп

антониу кошта

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149932/95/1499329548_0:31:1300:762_1920x0_80_0_0_6dc27726e823c6153d63862cf70be571.jpg

РИМ, 7 фев – РИА Новости. Евросоюз готов принять ответные меры для защиты своих торговых интересов в ответ на введение пошлин со стороны США и открыт для переговоров с Вашингтоном, заявил глава Евросовета Антониу Кошта. "Если США считают, что у них есть торговые проблемы, например, с Евросоюзом, конечно, мы готовы к переговорам. Мы приняли к сведению то, что они сказали, и мы также обязаны подготовиться к переговорам, выслушать их и объяснить свою точку зрения. Подождем и посмотрим. Но мы также готовы действовать и принимать меры, если и когда это необходимо, для защиты интересов европейских граждан и предприятий", - сказал он в интервью итальянской газете Stampa. Глава Евросовета подчеркнул, что "в мире и так достаточно проблем, поэтому не стоит создавать еще одну, которая нарушит мировую торговлю и экономику", так как торговая война ЕС с США "имела бы колоссальные последствия, так как речь идет о 40% мирового ВВП". Президент США Дональд Трамп 1 февраля заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными о введении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения. Газета Financial Times ранее писала, что Евросоюз рассматривает возможность введения ответных мер против крупнейших американских IT-компаний, если Трамп введет пошлины в отношении объединения.

https://ria.ru/20250204/tusk-1997363700.html

https://ria.ru/20250204/stoltenberg-1997337714.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дональд трамп, антониу кошта, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире