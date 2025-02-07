https://ria.ru/20250207/ekonomika-1997981940.html

Мишустин рассказал о рекордных показателях российской экономики

Мишустин рассказал о рекордных показателях российской экономики - РИА Новости, 07.02.2025

Мишустин рассказал о рекордных показателях российской экономики

Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил о достижениях российской экономики. В свою очередь, глава государства... РИА Новости, 07.02.2025

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2025-02-07T14:51:00+03:00

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экономика

россия

михаил мишустин

владимир путин

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил о достижениях российской экономики. В свою очередь, глава государства поставил новые задачи по развитию страны. Ключевые заявления — в материале РИА Новости."Исторический результат"Новые поручения главы государства

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Мишустин доложил Путину, что экономика России в 2024-м выросла на 4,1% Мишустин доложил Путину, что экономика России в 2024-м выросла на 4,1% 2025-02-07T14:51 true PT1M13S

Путин о внедрении отраслевых мер поддержки Правительство России должно вернуться к мерам поддержки по отраслевому принципу - так, как это было сделано в пандемию. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин в беседе с премьер-министром Михаилом Мишустиным. 2025-02-07T14:51 true PT0M47S

Путин: задача на этот год — снизить уровень инфляции Путин: задача на этот год — выйти на устойчивый рост экономики РФ, снизить инфляцию 2025-02-07T14:51 true PT0M33S

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экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин