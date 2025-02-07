Мишустин рассказал о рекордных показателях российской экономики
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил о достижениях российской экономики. В свою очередь, глава государства поставил новые задачи по развитию страны. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
"Исторический результат"
- ВВП России за год вырос на 4,1%, превысив на 0,2% официальный прогноз;
- номинальный объем ВВП в 2024 году составил 200 триллионов рублей — это исторический максимум в стране;
- ВВП России вырос в декабре на 4,5% в годовом выражении;
- экономика страны успешно справилась с санкционным давлением, в отличие от многих стран, которые вводили ограничения;
- российская экономика становится более технологичной и диверсифицированной;
- реальные располагаемые доходы россиян в 2024-м выросли на 8,4%;
- уровень безработицы сейчас составляет 2,3%, на протяжении прошлого года она не превышала 2,5%;
- необходимо остановить инфляцию и обеспечить долгосрочный рост экономики России;
- замедление кредитования в стране создает необходимые предпосылки для снижения цен;
- по итогам 2024 года удалось минимизировать снижение в добывающем секторе — оно не превышало одного процента.
© РИА НовостиТемпы роста экономики России
© РИА Новости
Темпы роста экономики России
Новые поручения главы государства
- Правительство должно представить план мероприятий по продвижению структурных изменений в экономике;
- задача на 2025 год — выйти на траекторию сбалансированного роста;
- в числе ключевых задач — повышение производительности труда;
- необходимо принять решение о возобновлении работы кабмина по отдельным отраслям экономики, как это было в период пандемии;
- важно во всех регионах России создавать новые предприятия и рабочие места с применением современных технологий;
- результаты экономического развития страны за год — хорошие;
- темпы роста экономики России оказались выше не только собственных прогнозов, но и мировых;
- необходимо добиться снижения инфляции, размер которой в 9,5% становится вызовом для страны.