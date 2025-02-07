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Мишустин рассказал о рекордных показателях российской экономики - РИА Новости, 07.02.2025
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14:51 07.02.2025 (обновлено: 16:03 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/ekonomika-1997981940.html
Мишустин рассказал о рекордных показателях российской экономики
Мишустин рассказал о рекордных показателях российской экономики - РИА Новости, 07.02.2025
Мишустин рассказал о рекордных показателях российской экономики
Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил о достижениях российской экономики. В свою очередь, глава государства... РИА Новости, 07.02.2025
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2025-02-07T16:03:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил о достижениях российской экономики. В свою очередь, глава государства поставил новые задачи по развитию страны. Ключевые заявления — в материале РИА Новости."Исторический результат"Новые поручения главы государства
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Мишустин доложил Путину, что экономика России в 2024-м выросла на 4,1%
Мишустин доложил Путину, что экономика России в 2024-м выросла на 4,1%
2025-02-07T14:51
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Правительство России должно вернуться к мерам поддержки по отраслевому принципу - так, как это было сделано в пандемию. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин в беседе с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
2025-02-07T14:51
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PT0M47S
Путин: задача на этот год — снизить уровень инфляции
Путин: задача на этот год — выйти на устойчивый рост экономики РФ, снизить инфляцию
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экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин

Мишустин рассказал о рекордных показателях российской экономики

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил о достижениях российской экономики. В свою очередь, глава государства поставил новые задачи по развитию страны. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.

"Исторический результат"

  • ВВП России за год вырос на 4,1%, превысив на 0,2% официальный прогноз;
  • номинальный объем ВВП в 2024 году составил 200 триллионов рублей — это исторический максимум в стране;
  • ВВП России вырос в декабре на 4,5% в годовом выражении;
  • экономика страны успешно справилась с санкционным давлением, в отличие от многих стран, которые вводили ограничения;
  • российская экономика становится более технологичной и диверсифицированной;
  • реальные располагаемые доходы россиян в 2024-м выросли на 8,4%;
  • уровень безработицы сейчас составляет 2,3%, на протяжении прошлого года она не превышала 2,5%;
  • необходимо остановить инфляцию и обеспечить долгосрочный рост экономики России;
  • замедление кредитования в стране создает необходимые предпосылки для снижения цен;
  • по итогам 2024 года удалось минимизировать снижение в добывающем секторе — оно не превышало одного процента.
© РИА НовостиТемпы роста экономики России
Темпы роста экономики России - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости
Темпы роста экономики России

Новые поручения главы государства

  • Правительство должно представить план мероприятий по продвижению структурных изменений в экономике;
  • задача на 2025 год — выйти на траекторию сбалансированного роста;
  • в числе ключевых задач — повышение производительности труда;
  • необходимо принять решение о возобновлении работы кабмина по отдельным отраслям экономики, как это было в период пандемии;
  • важно во всех регионах России создавать новые предприятия и рабочие места с применением современных технологий;
  • результаты экономического развития страны за год — хорошие;
  • темпы роста экономики России оказались выше не только собственных прогнозов, но и мировых;
  • необходимо добиться снижения инфляции, размер которой в 9,5% становится вызовом для страны.
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинВладимир Путин
 
 
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