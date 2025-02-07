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Экономика России в 2024 году выросла на 4,1 процента - РИА Новости, 07.02.2025
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14:32 07.02.2025 (обновлено: 15:28 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/ekonomika-1997973243.html
Экономика России в 2024 году выросла на 4,1 процента
Экономика России в 2024 году выросла на 4,1 процента - РИА Новости, 07.02.2025
Экономика России в 2024 году выросла на 4,1 процента
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в экономике страны и сообщил, что российский валовый внутренний продукт по... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T14:32:00+03:00
2025-02-07T15:28:00+03:00
россия
экономика
михаил мишустин
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в экономике страны и сообщил, что российский валовый внутренний продукт по итогам прошлого года вырос на 4,1%.“Хочу доложить вам о ситуации в экономике, чуть подробнее об итогах прошлого года… Росстат представил их оценку. По ней российский валовый внутренний продукт вырос на 4,1%. То есть больше на 0,2% чем то, что было в официальном прогнозе. Это выше ожиданий”, - сказал Мишустин на встрече с президентом РФ.Глава правительства также рассказал, что Росстат уточнил данные и за три предыдущих года, при этом в 2023 году показатель был значительно улучшен. "У нас третья оценка была ВВП за 2023 год: там рост на 0,5 процентного пункта, то есть не 3,6%, а, соответственно, тоже 4,1% роста ВВП зафиксировано за 2023 год в стране. Связано это с тем, что надо было получать годовую отчётность от бизнеса, более полную картину по отраслям экономики, бухгалтерскую отчётность по государственным, бюджетным учреждениям", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20250207/mishustin-1997973523.html
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353
60
Мишустин доложил Путину, что экономика России в 2024-м выросла на 4,1%
Мишустин доложил Путину, что экономика России в 2024-м выросла на 4,1%
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россия, экономика, михаил мишустин
Россия, Экономика, Михаил Мишустин
Экономика России в 2024 году выросла на 4,1 процента

Мишустин: экономика России в 2024 году выросла на 4,1 процента

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в экономике страны и сообщил, что российский валовый внутренний продукт по итогам прошлого года вырос на 4,1%.
“Хочу доложить вам о ситуации в экономике, чуть подробнее об итогах прошлого года… Росстат представил их оценку. По ней российский валовый внутренний продукт вырос на 4,1%. То есть больше на 0,2% чем то, что было в официальном прогнозе. Это выше ожиданий”, - сказал Мишустин на встрече с президентом РФ.
Глава правительства также рассказал, что Росстат уточнил данные и за три предыдущих года, при этом в 2023 году показатель был значительно улучшен. "У нас третья оценка была ВВП за 2023 год: там рост на 0,5 процентного пункта, то есть не 3,6%, а, соответственно, тоже 4,1% роста ВВП зафиксировано за 2023 год в стране. Связано это с тем, что надо было получать годовую отчётность от бизнеса, более полную картину по отраслям экономики, бухгалтерскую отчётность по государственным, бюджетным учреждениям", - подчеркнул он.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Мишустин объяснил, почему необходимо замедление кредитования
14:34
 
РоссияЭкономикаМихаил Мишустин
 
 
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