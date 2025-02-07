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Появились первые кадры освобожденного Дзержинска - РИА Новости, 07.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:58 07.02.2025 (обновлено: 21:18 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/dzerzhinsk-1998076106.html
Появились первые кадры освобожденного Дзержинска
Появились первые кадры освобожденного Дзержинска - РИА Новости, 07.02.2025
Появились первые кадры освобожденного Дзержинска
Первые кадры освобожденного города Дзержинск (ДНР), о взятии под контроль которого ранее сообщило Минобороны РФ, появились в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T20:58:00+03:00
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специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
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ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. Первые кадры освобожденного города Дзержинск (ДНР), о взятии под контроль которого ранее сообщило Минобороны РФ, появились в распоряжении РИА Новости.По данным МО, город освободили в результате успешных действий подразделений 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр"На видеозаписи, имеющейся в распоряжении РИА Новости, видно, что город по периметру окружен терриконами, на которых группировка ВСУ выстроила его оборону.
https://ria.ru/20250207/dzerzhinsk-1983586290.html
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Первые кадры из освобожденного Дзержинска
РИА Новости публикует первые кадры из освобожденного Дзержинска.
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
Появились первые кадры освобожденного Дзержинска

Появились первые кадры освобожденного бойцами "Центра" Дзержинска в ДНР

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ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. Первые кадры освобожденного города Дзержинск (ДНР), о взятии под контроль которого ранее сообщило Минобороны РФ, появились в распоряжении РИА Новости.
По данным МО, город освободили в результате успешных действий подразделений 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр"
На видеозаписи, имеющейся в распоряжении РИА Новости, видно, что город по периметру окружен терриконами, на которых группировка ВСУ выстроила его оборону.
Торецк (Дзержинск) - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Дзержинск: что это за город, и чем он важен для СВО
Вчера, 17:12
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссия
 
 
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