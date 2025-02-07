https://ria.ru/20250207/dzerzhinsk-1998076106.html

Появились первые кадры освобожденного Дзержинска

Появились первые кадры освобожденного Дзержинска - РИА Новости, 07.02.2025

Появились первые кадры освобожденного Дзержинска

Первые кадры освобожденного города Дзержинск (ДНР), о взятии под контроль которого ранее сообщило Минобороны РФ, появились в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 07.02.2025

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2025-02-07T20:58:00+03:00

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ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. Первые кадры освобожденного города Дзержинск (ДНР), о взятии под контроль которого ранее сообщило Минобороны РФ, появились в распоряжении РИА Новости.По данным МО, город освободили в результате успешных действий подразделений 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр"На видеозаписи, имеющейся в распоряжении РИА Новости, видно, что город по периметру окружен терриконами, на которых группировка ВСУ выстроила его оборону.

https://ria.ru/20250207/dzerzhinsk-1983586290.html

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Первые кадры из освобожденного Дзержинска РИА Новости публикует первые кадры из освобожденного Дзержинска. 2025-02-07T20:58 true PT0M19S

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия