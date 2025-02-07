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Для удержания Дзержинска ВСУ стянули восемь бригад, сообщило Минобороны - РИА Новости, 07.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:01 07.02.2025 (обновлено: 18:03 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/dzerzhinsk-1998041435.html
Для удержания Дзержинска ВСУ стянули восемь бригад, сообщило Минобороны
Для удержания Дзержинска ВСУ стянули восемь бригад, сообщило Минобороны - РИА Новости, 07.02.2025
Для удержания Дзержинска ВСУ стянули восемь бригад, сообщило Минобороны
Для удержания Дзержинска противник стянул восемь бригад, группировка превышала 40 тысяч военнослужащих, среди них были формирования иностранных наемников и... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T18:01:00+03:00
2025-02-07T18:03:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Для удержания Дзержинска противник стянул восемь бригад, группировка превышала 40 тысяч военнослужащих, среди них были формирования иностранных наемников и бригада "Азов*" (признан террористическим, запрещен в РФ), сообщило Минобороны РФ. Об освобождении Дзержинска российскими войсками министерство сообщило в пятницу. "Для удержания Дзержинска и других населенных пунктов, входящих в Торецкую агломерацию, противник стянул внушительные силы в количестве восьми бригад. Всего до 50 батальонов. Общая численность группировки противника составляла более 40 тысяч военнослужащих. Среди них наиболее мотивированные и преданные бандеровскому режиму националистические формирования, в том числе - бригада "Азов*", а также подразделения иностранных наемников", - говорится в сообщении.* Признан террористическим, запрещен в РФ
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Россия, Специальная военная операция на Украине
Для удержания Дзержинска ВСУ стянули восемь бригад, сообщило Минобороны

Минобороны: для удержания Дзержинска ВСУ стянули восемь бригад

© AP Photo / LIBKOSРаненый украинский солдат
Раненый украинский солдат - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / LIBKOS
Раненый украинский солдат. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Для удержания Дзержинска противник стянул восемь бригад, группировка превышала 40 тысяч военнослужащих, среди них были формирования иностранных наемников и бригада "Азов*" (признан террористическим, запрещен в РФ), сообщило Минобороны РФ.
Об освобождении Дзержинска российскими войсками министерство сообщило в пятницу.
"Для удержания Дзержинска и других населенных пунктов, входящих в Торецкую агломерацию, противник стянул внушительные силы в количестве восьми бригад. Всего до 50 батальонов. Общая численность группировки противника составляла более 40 тысяч военнослужащих. Среди них наиболее мотивированные и преданные бандеровскому режиму националистические формирования, в том числе - бригада "Азов*", а также подразделения иностранных наемников", - говорится в сообщении.
* Признан террористическим, запрещен в РФ
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