https://ria.ru/20250207/dzerzhinsk-1998041435.html
Для удержания Дзержинска ВСУ стянули восемь бригад, сообщило Минобороны
Для удержания Дзержинска ВСУ стянули восемь бригад, сообщило Минобороны - РИА Новости, 07.02.2025
Для удержания Дзержинска ВСУ стянули восемь бригад, сообщило Минобороны
Для удержания Дзержинска противник стянул восемь бригад, группировка превышала 40 тысяч военнослужащих, среди них были формирования иностранных наемников и... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T18:01:00+03:00
2025-02-07T18:01:00+03:00
2025-02-07T18:03:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873411142_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_24b923f092c51668699106ca6fc94493.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Для удержания Дзержинска противник стянул восемь бригад, группировка превышала 40 тысяч военнослужащих, среди них были формирования иностранных наемников и бригада "Азов*" (признан террористическим, запрещен в РФ), сообщило Минобороны РФ. Об освобождении Дзержинска российскими войсками министерство сообщило в пятницу. "Для удержания Дзержинска и других населенных пунктов, входящих в Торецкую агломерацию, противник стянул внушительные силы в количестве восьми бригад. Всего до 50 батальонов. Общая численность группировки противника составляла более 40 тысяч военнослужащих. Среди них наиболее мотивированные и преданные бандеровскому режиму националистические формирования, в том числе - бригада "Азов*", а также подразделения иностранных наемников", - говорится в сообщении.* Признан террористическим, запрещен в РФ
https://ria.ru/20250207/dzerzhinsk-1983586290.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873411142_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_c0bbe2a989e7b80404859901022ba0d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Россия, Специальная военная операция на Украине
Для удержания Дзержинска ВСУ стянули восемь бригад, сообщило Минобороны
Минобороны: для удержания Дзержинска ВСУ стянули восемь бригад
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Для удержания Дзержинска противник стянул восемь бригад, группировка превышала 40 тысяч военнослужащих, среди них были формирования иностранных наемников и бригада "Азов*" (признан террористическим, запрещен в РФ), сообщило Минобороны РФ.
Об освобождении Дзержинска российскими войсками министерство сообщило в пятницу.
"Для удержания Дзержинска и других населенных пунктов, входящих в Торецкую агломерацию, противник стянул внушительные силы в количестве восьми бригад. Всего до 50 батальонов. Общая численность группировки противника составляла более 40 тысяч военнослужащих. Среди них наиболее мотивированные и преданные бандеровскому режиму националистические формирования, в том числе - бригада "Азов*", а также подразделения иностранных наемников", - говорится в сообщении.
* Признан террористическим, запрещен в РФ