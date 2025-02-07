Российские войска освободили город Дзержинск в ДНР
Минобороны: ВС России освободили город Дзержинск в ДНР
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" группировки "Центр" ВС РФ на Красноармейском направлении специальной военной операции
Реактивная система залпового огня "Град" группировки "Центр" ВС РФ на Красноармейском направлении специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль город Дзержинск в ДНР, сообщило Минобороны.
"В результате активных наступательных действий подразделениями 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51 Армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр" освобожден город Дзержинск Донецкой Народной Республики", — говорится в заявлении.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили город Дзержинск в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили город Дзержинск в ДНР
Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) — мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда ведется регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Взятие Торецка под контроль облегчит снабжение российских войск по участку дороги Донецк — Горловка — Артемовск, а также позволит угрожать заходом в тыл группировке украинских войск в Клещеевке. Помимо этого, отсюда можно развивать наступление на северо-запад — в сторону Константиновки.
За последнюю неделю группировка "Центр" взяла под контроль еще три населенных пункта: 1 февраля — Крымское, 5 февраля — Барановку, 7 февраля — поселок Дружба. Кроме того, группировка "Запад" 5 февраля освободила Новомлынск в Харьковской области.
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