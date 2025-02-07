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Российские войска освободили город Дзержинск в ДНР - РИА Новости, 07.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:02 07.02.2025 (обновлено: 16:27 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/dzerzhinsk-1998004147.html
Российские войска освободили город Дзержинск в ДНР
Российские войска освободили город Дзержинск в ДНР - РИА Новости, 07.02.2025
Российские войска освободили город Дзержинск в ДНР
Российские войска взяли под контроль город Дзержинск в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T16:02:00+03:00
2025-02-07T16:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль город Дзержинск в ДНР, сообщило Минобороны."В результате активных наступательных действий подразделениями 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51 Армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр" освобожден город Дзержинск Донецкой Народной Республики", — говорится в заявлении.За последнюю неделю группировка "Центр" взяла под контроль еще три населенных пункта: 1 февраля — Крымское, 5 февраля — Барановку, 7 февраля — поселок Дружба. Кроме того, группировка "Запад" 5 февраля освободила Новомлынск в Харьковской области.
https://ria.ru/20250204/dzerzhinsk-1983586290.html
россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика
Российские войска освободили город Дзержинск в ДНР

Минобороны: ВС России освободили город Дзержинск в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" группировки "Центр" ВС РФ на Красноармейском направлении специальной военной операции
Реактивная система залпового огня Град группировки Центр ВС РФ на Красноармейском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Реактивная система залпового огня "Град" группировки "Центр" ВС РФ на Красноармейском направлении специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль город Дзержинск в ДНР, сообщило Минобороны.
"В результате активных наступательных действий подразделениями 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51 Армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр" освобожден город Дзержинск Донецкой Народной Республики", — говорится в заявлении.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили город Дзержинск в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили город Дзержинск в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили город Дзержинск в ДНР

Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) — мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда ведется регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Взятие Торецка под контроль облегчит снабжение российских войск по участку дороги Донецк — Горловка — Артемовск, а также позволит угрожать заходом в тыл группировке украинских войск в Клещеевке. Помимо этого, отсюда можно развивать наступление на северо-запад — в сторону Константиновки.

За последнюю неделю группировка "Центр" взяла под контроль еще три населенных пункта: 1 февраля — Крымское, 5 февраля — Барановку, 7 февраля — поселок Дружба. Кроме того, группировка "Запад" 5 февраля освободила Новомлынск в Харьковской области.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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