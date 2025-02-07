Российские войска освободили город Дзержинск в ДНР

Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) — мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда ведется регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Взятие Торецка под контроль облегчит снабжение российских войск по участку дороги Донецк — Горловка — Артемовск, а также позволит угрожать заходом в тыл группировке украинских войск в Клещеевке. Помимо этого, отсюда можно развивать наступление на северо-запад — в сторону Константиновки.