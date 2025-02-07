https://ria.ru/20250207/dud-1997899154.html

Дудь* обжаловал штраф за отсутствие плашки иноагента

Дудь* обжаловал штраф за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 07.02.2025

Дудь* обжаловал штраф за отсутствие плашки иноагента

Блогер-иноагент Юрий Дудь* обжаловал штраф в 45 тысяч рублей, назначенный за распространение материалов без указания статуса иностранного агента, сообщили РИА... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T10:46:00+03:00

2025-02-07T10:46:00+03:00

2025-02-07T10:46:00+03:00

москва

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755349111_0:159:2633:1640_1920x0_80_0_0_8500f401391dc67dc4701a655077d43c.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Блогер-иноагент Юрий Дудь* обжаловал штраф в 45 тысяч рублей, назначенный за распространение материалов без указания статуса иностранного агента, сообщили РИА Новости в Таганском суде Москвы. "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба Дудя* на решение о назначении административного наказания", - сказали в суде. За производство материалов или их распространение иностранным агентом в сети без указания соответствующего статуса предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Ранее Дудя* уже штрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки в его контенте. Летом 2022 года суд оштрафовал его на 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (часть 2 статьи 6.21 КоАП), до этого его штрафовали за пропаганду наркотиков в двух интервью. Минюст РФ внес Дудя* в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20241126/shtraf-1985874196.html

https://ria.ru/20241225/inoagent-1991122550.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, происшествия