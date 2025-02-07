https://ria.ru/20250207/dud-1997899154.html
Дудь* обжаловал штраф за отсутствие плашки иноагента
Дудь* обжаловал штраф за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 07.02.2025
Дудь* обжаловал штраф за отсутствие плашки иноагента
Блогер-иноагент Юрий Дудь* обжаловал штраф в 45 тысяч рублей, назначенный за распространение материалов без указания статуса иностранного агента, сообщили РИА... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T10:46:00+03:00
2025-02-07T10:46:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Блогер-иноагент Юрий Дудь* обжаловал штраф в 45 тысяч рублей, назначенный за распространение материалов без указания статуса иностранного агента, сообщили РИА Новости в Таганском суде Москвы. "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба Дудя* на решение о назначении административного наказания", - сказали в суде. За производство материалов или их распространение иностранным агентом в сети без указания соответствующего статуса предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Ранее Дудя* уже штрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки в его контенте. Летом 2022 года суд оштрафовал его на 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (часть 2 статьи 6.21 КоАП), до этого его штрафовали за пропаганду наркотиков в двух интервью. Минюст РФ внес Дудя* в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20241126/shtraf-1985874196.html
https://ria.ru/20241225/inoagent-1991122550.html
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москва, россия, происшествия
Москва, Россия, Происшествия
Дудь* обжаловал штраф за отсутствие плашки иноагента
Дудь обжаловал штраф в 45 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Блогер-иноагент Юрий Дудь* обжаловал штраф в 45 тысяч рублей, назначенный за распространение материалов без указания статуса иностранного агента, сообщили РИА Новости в Таганском суде Москвы.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба Дудя* на решение о назначении административного наказания", - сказали в суде.
За производство материалов или их распространение иностранным агентом в сети без указания соответствующего статуса предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
Ранее Дудя* уже штрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки в его контенте.
Летом 2022 года суд оштрафовал его на 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (часть 2 статьи 6.21 КоАП), до этого его штрафовали за пропаганду наркотиков в двух интервью.
Минюст РФ
внес Дудя* в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента