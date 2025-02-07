https://ria.ru/20250207/dtp-1998012528.html

В Белгороде после ДТП с участием скорой возбудили уголовное дело

В Белгороде после ДТП с участием скорой возбудили уголовное дело - РИА Новости, 07.02.2025

В Белгороде после ДТП с участием скорой возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено после ДТП с участием автомобиля скорой помощи и иномарки в центре Белгорода, в результате которого погибли два человека, ещё четверо... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T16:27:00+03:00

2025-02-07T16:27:00+03:00

2025-02-07T16:27:00+03:00

происшествия

белгород

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белгородская область

алексей жиров

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БЕЛГОРОД, 7 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ДТП с участием автомобиля скорой помощи и иномарки в центре Белгорода, в результате которого погибли два человека, ещё четверо получили травмы, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Ранее в региональном УМВД рассказали, что в ночь на пятницу на перекрестке проспекта Славы и улицы Попова в Белгороде водитель BMW X7 проехал на красный свет и столкнулся с машиной скорой помощи. В результате ДТП две пассажирки автомобиля скорой помощи - фельдшеры 38 и 45 лет – от полученных травм скончались. Оба водителя и два пассажира BMW получили травмы и были госпитализированы. "По факту дорожно-транспортного пришествия СО ОМВД России по г. Белгороду возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Прокуратурой г. Белгорода взято на контроль установление обстоятельств происшествия и расследование уголовного дела", - говорится в Telegram-канале ведомства. Главный врач станции скорой медицинской помощи Белгородской области Алексей Жиров на своей странице в соцсети выразил соболезнование в связи с трагедией. "Трагически погибли фельдшеры Любимова Ольга Сергеевна и Паровышник Марина Александровна. Вся их жизнь – бесконечная преданность выбранному делу, служение людям. Мы навсегда запомним их неуемную жизненную энергию, отзывчивость и неравнодушие к чужим проблемам. Они всегда будут для нас примером безграничной преданности своей профессии, милосердия и мудрости", - написал он. По его слова, у погибшей Любимовой осталась дочь, у Паровышник — двое сыновей.

https://ria.ru/20250204/dtp-1997244512.html

https://ria.ru/20250113/belgorod-1993533738.html

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происшествия, белгород, россия, белгородская область, алексей жиров