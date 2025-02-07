В Белгороде после ДТП с участием скорой возбудили уголовное дело
В Белгороде возбудили дело после ДТП с участием машины скорой помощи и иномарки
© Фото : пресс-служба МЧС России по Белгородской областиНа месте ДТП со скорой помощью и иномаркой в Белгороде
© Фото : пресс-служба МЧС России по Белгородской области
На месте ДТП со скорой помощью и иномаркой в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 7 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ДТП с участием автомобиля скорой помощи и иномарки в центре Белгорода, в результате которого погибли два человека, ещё четверо получили травмы, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Ранее в региональном УМВД рассказали, что в ночь на пятницу на перекрестке проспекта Славы и улицы Попова в Белгороде водитель BMW X7 проехал на красный свет и столкнулся с машиной скорой помощи. В результате ДТП две пассажирки автомобиля скорой помощи - фельдшеры 38 и 45 лет – от полученных травм скончались. Оба водителя и два пассажира BMW получили травмы и были госпитализированы.
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"По факту дорожно-транспортного пришествия СО ОМВД России по г. Белгороду возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Прокуратурой г. Белгорода взято на контроль установление обстоятельств происшествия и расследование уголовного дела", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Главный врач станции скорой медицинской помощи Белгородской области Алексей Жиров на своей странице в соцсети выразил соболезнование в связи с трагедией.
"Трагически погибли фельдшеры Любимова Ольга Сергеевна и Паровышник Марина Александровна. Вся их жизнь – бесконечная преданность выбранному делу, служение людям. Мы навсегда запомним их неуемную жизненную энергию, отзывчивость и неравнодушие к чужим проблемам. Они всегда будут для нас примером безграничной преданности своей профессии, милосердия и мудрости", - написал он.
По его слова, у погибшей Любимовой осталась дочь, у Паровышник — двое сыновей.
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