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В Белгороде два фельдшера погибли в ДТП со скорой помощью и иномаркой - РИА Новости, 07.02.2025
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09:19 07.02.2025 (обновлено: 16:38 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/dtp-1997886271.html
В Белгороде два фельдшера погибли в ДТП со скорой помощью и иномаркой
В Белгороде два фельдшера погибли в ДТП со скорой помощью и иномаркой - РИА Новости, 07.02.2025
В Белгороде два фельдшера погибли в ДТП со скорой помощью и иномаркой
В центре Белгорода в ДТП со скорой помощью и иномаркой погибли два фельдшера, рассказали РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T09:19:00+03:00
2025-02-07T16:38:00+03:00
происшествия
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белгородская область
алексей жиров
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БЕЛГОРОД, 7 фев — РИА Новости. В центре Белгорода в ДТП со скорой помощью и иномаркой погибли два фельдшера, рассказали РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону. "Две пассажирки автомобиля "Газель Некст" — фельдшеры 38 и 45 лет – от полученных травм скончались. С травмами различной степени тяжести в медицинские учреждения доставлены оба водителя, а также два пассажира автомобиля BMW, одному из которых 28 лет. Личность одного из них в настоящее время устанавливается", — говорится в сообщении.Уточняется, что полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Областная прокуратура возбудила уголовное дело. Авария произошла в ночь на пятницу, около 01:50 мск. Предварительно 31-летний водитель автомобиля BMW X7 проехал на запрещающий сигнал светофора на пересечении проспекта Славы и улицы Попова и столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи "Газель Некст", за рулем которого находился 28-летний водитель. В результате удара оба транспортных средства врезались в опору линии электропередачи и стену здания. Главный врач станции скорой медицинской помощи Белгородской области Алексей Жиров на своей странице в соцсети выразил соболезнование."Трагически погибли фельдшеры Любимова Ольга Сергеевна и Паровышник Марина Александровна. Вся их жизнь – бесконечная преданность выбранному делу, служение людям. Мы навсегда запомним их неуемную жизненную энергию, отзывчивость и неравнодушие к чужим проблемам. Они всегда будут для нас примером безграничной преданности своей профессии, милосердия и мудрости", — написал он.По его слова, у погибшей Любимовой осталась дочь, у Паровышник — двое сыновей.Место аварии превратилось в импровизированный мемориал. Белгородцы приносят цветы и свечи, выражая скорбь и почтение к погибшим медикам. Рядом с фотографиями погибших стоит игрушечная машинка скорой помощи.
https://ria.ru/20250204/gai-1997333870.html
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происшествия, белгород, белгородская область, алексей жиров
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Алексей Жиров
В Белгороде два фельдшера погибли в ДТП со скорой помощью и иномаркой

МВД: в Белгороде два фельдшера погибли в ДТП со скорой помощью и иномаркой

© Фото : пресс-служба МЧС России по Белгородской областиНа месте ДТП со скорой помощью и иномаркой в Белгороде
На месте ДТП со скорой помощью и иномаркой в Белгороде - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Фото : пресс-служба МЧС России по Белгородской области
На месте ДТП со скорой помощью и иномаркой в Белгороде
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БЕЛГОРОД, 7 фев — РИА Новости. В центре Белгорода в ДТП со скорой помощью и иномаркой погибли два фельдшера, рассказали РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
"Две пассажирки автомобиля "Газель Некст" — фельдшеры 38 и 45 лет – от полученных травм скончались. С травмами различной степени тяжести в медицинские учреждения доставлены оба водителя, а также два пассажира автомобиля BMW, одному из которых 28 лет. Личность одного из них в настоящее время устанавливается", — говорится в сообщении.
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Уточняется, что полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Областная прокуратура возбудила уголовное дело.
Авария произошла в ночь на пятницу, около 01:50 мск. Предварительно 31-летний водитель автомобиля BMW X7 проехал на запрещающий сигнал светофора на пересечении проспекта Славы и улицы Попова и столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи "Газель Некст", за рулем которого находился 28-летний водитель. В результате удара оба транспортных средства врезались в опору линии электропередачи и стену здания.
Главный врач станции скорой медицинской помощи Белгородской области Алексей Жиров на своей странице в соцсети выразил соболезнование.
«
"Трагически погибли фельдшеры Любимова Ольга Сергеевна и Паровышник Марина Александровна. Вся их жизнь – бесконечная преданность выбранному делу, служение людям. Мы навсегда запомним их неуемную жизненную энергию, отзывчивость и неравнодушие к чужим проблемам. Они всегда будут для нас примером безграничной преданности своей профессии, милосердия и мудрости", — написал он.
По его слова, у погибшей Любимовой осталась дочь, у Паровышник — двое сыновей.
Место аварии превратилось в импровизированный мемориал. Белгородцы приносят цветы и свечи, выражая скорбь и почтение к погибшим медикам. Рядом с фотографиями погибших стоит игрушечная машинка скорой помощи.
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