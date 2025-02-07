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Российские войска освободили поселок Дружба в ДНР - РИА Новости, 07.02.2025
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13:31 07.02.2025 (обновлено: 15:25 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/druzhba-1997951663.html
Российские войска освободили поселок Дружба в ДНР
Российские войска освободили поселок Дружба в ДНР - РИА Новости, 07.02.2025
Российские войска освободили поселок Дружба в ДНР
Российские войска взяли под контроль поселок Дружба в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T13:31:00+03:00
2025-02-07T15:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
донбасс
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль поселок Дружба в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Крымское, Барановка и Дружба Донецкой Народной Республики", — заявили в военном ведомстве.О взятии Крымского Минобороны отчиталось 1 февраля, Барановки — 5 февраля.Кроме того, за неделю бойцы "Центра" нанесли поражение подразделениям двух тяжелых, семи механизированных, двух егерских, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад Нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" Национальной полиции Украины.Потери противника в зоне ответственности группировки составили:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
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донецкая народная республика, россия, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Донбасс
Российские войска освободили поселок Дружба в ДНР

ВС России освободили населенный пункт Дружба в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль поселок Дружба в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Крымское, Барановка и Дружба Донецкой Народной Республики", — заявили в военном ведомстве.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили поселок Дружба в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили поселок Дружба в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили поселок Дружба в ДНР

Дружба — поселок в Торецкой городской общине Бахмутского района бывшей Донецкой области. Примыкает с севера к поселку Кирово (Пивничное) — ближайшему пригороду Дзержинска (Торецка). Его освобождение позволяет "Центру" обезопасить фланг для наступления на северо-запад — в сторону Константиновки, до которой отсюда 16 километров по прямой.

О взятии Крымского Минобороны отчиталось 1 февраля, Барановки — 5 февраля.
Кроме того, за неделю бойцы "Центра" нанесли поражение подразделениям двух тяжелых, семи механизированных, двух егерских, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад Нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" Национальной полиции Украины.
Потери противника в зоне ответственности группировки составили:
  • более 3720 солдат убитыми и ранеными;
  • четыре танка, включая немецкий Leopard;
  • 29 боевых бронемашин, в том числе две американские БМП Bradley, американский же бронетранспортер М113 и шведский Viking;
  • 44 автомобиля;
  • 34 орудия полевой артиллерии, из них три — западного производства.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияДонбасс
 
 
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