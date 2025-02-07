https://ria.ru/20250207/druzhba-1997951663.html

Российские войска освободили поселок Дружба в ДНР

Российские войска освободили поселок Дружба в ДНР - РИА Новости, 07.02.2025

Российские войска освободили поселок Дружба в ДНР

Российские войска взяли под контроль поселок Дружба в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T13:31:00+03:00

2025-02-07T13:31:00+03:00

2025-02-07T15:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

донбасс

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль поселок Дружба в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Крымское, Барановка и Дружба Донецкой Народной Республики", — заявили в военном ведомстве.О взятии Крымского Минобороны отчиталось 1 февраля, Барановки — 5 февраля.Кроме того, за неделю бойцы "Центра" нанесли поражение подразделениям двух тяжелых, семи механизированных, двух егерских, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад Нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" Национальной полиции Украины.Потери противника в зоне ответственности группировки составили:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

донбасс

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донецкая народная республика, россия, донбасс