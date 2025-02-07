Российские войска освободили поселок Дружба в ДНР
ВС России освободили населенный пункт Дружба в ДНР
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль поселок Дружба в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны.
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"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Крымское, Барановка и Дружба Донецкой Народной Республики", — заявили в военном ведомстве.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили поселок Дружба в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили поселок Дружба в ДНР
Дружба — поселок в Торецкой городской общине Бахмутского района бывшей Донецкой области. Примыкает с севера к поселку Кирово (Пивничное) — ближайшему пригороду Дзержинска (Торецка). Его освобождение позволяет "Центру" обезопасить фланг для наступления на северо-запад — в сторону Константиновки, до которой отсюда 16 километров по прямой.
О взятии Крымского Минобороны отчиталось 1 февраля, Барановки — 5 февраля.
Потери противника в зоне ответственности группировки составили:
- более 3720 солдат убитыми и ранеными;
- четыре танка, включая немецкий Leopard;
- 29 боевых бронемашин, в том числе две американские БМП Bradley, американский же бронетранспортер М113 и шведский Viking;
- 44 автомобиля;
- 34 орудия полевой артиллерии, из них три — западного производства.
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