https://ria.ru/20250207/domodedovo-1998002844.html

"Домодедово" выплатит владельцам облигаций купонный доход

"Домодедово" выплатит владельцам облигаций купонный доход - РИА Новости, 07.02.2025

"Домодедово" выплатит владельцам облигаций купонный доход

Арбитражный суд Московской области удовлетворил ходатайство "Домодедово Фьюэл Фасилитис" о частичном снятии обеспечительных мер, благодаря чему компания... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T15:55:00+03:00

2025-02-07T15:55:00+03:00

2025-02-07T15:55:00+03:00

московская область (подмосковье)

россия

дмитрий каменщик

домодедово (аэропорт)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Арбитражный суд Московской области удовлетворил ходатайство "Домодедово Фьюэл Фасилитис" о частичном снятии обеспечительных мер, благодаря чему компания планирует в срок выплатить владельцам облигаций купонный доход, сообщил РИА Новости аэропорт. Ранее этот суд по заявлению Генеральной прокуратуры РФ принял обеспечительные меры в отношении активов компаний группы "Домодедово", наложив арест на все имущество группы, а также на акции и доли в юрлицах, принадлежащие бенефициарам группы Дмитрию Каменщику и Валерию Когану. В самом иске надзорное ведомство просит взыскать в доход Российской Федерации 100% долей подконтрольного Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", которое с 2024 года владеет активами аэропорта. Предварительные слушания по иску суд назначил на 28 февраля. "Арбитражный суд Московской области удовлетворил ходатайство "Домодедово Фьюэл Фасилитис" о частичном снятии обеспечительных мер. Компания планирует выплатить владельцам облигаций купонный доход по облигациям серии 3028 в сроки, указанные в эмиссионной документации", - сообщил аэропорт.

https://ria.ru/20250130/genprokuratura-1996272635.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), россия, дмитрий каменщик, домодедово (аэропорт), происшествия