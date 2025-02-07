https://ria.ru/20250207/domodedovo-1998002844.html
"Домодедово" выплатит владельцам облигаций купонный доход
"Домодедово" выплатит владельцам облигаций купонный доход - РИА Новости, 07.02.2025
"Домодедово" выплатит владельцам облигаций купонный доход
Арбитражный суд Московской области удовлетворил ходатайство "Домодедово Фьюэл Фасилитис" о частичном снятии обеспечительных мер, благодаря чему компания... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T15:55:00+03:00
2025-02-07T15:55:00+03:00
2025-02-07T15:55:00+03:00
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дмитрий каменщик
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Арбитражный суд Московской области удовлетворил ходатайство "Домодедово Фьюэл Фасилитис" о частичном снятии обеспечительных мер, благодаря чему компания планирует в срок выплатить владельцам облигаций купонный доход, сообщил РИА Новости аэропорт. Ранее этот суд по заявлению Генеральной прокуратуры РФ принял обеспечительные меры в отношении активов компаний группы "Домодедово", наложив арест на все имущество группы, а также на акции и доли в юрлицах, принадлежащие бенефициарам группы Дмитрию Каменщику и Валерию Когану. В самом иске надзорное ведомство просит взыскать в доход Российской Федерации 100% долей подконтрольного Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", которое с 2024 года владеет активами аэропорта. Предварительные слушания по иску суд назначил на 28 февраля. "Арбитражный суд Московской области удовлетворил ходатайство "Домодедово Фьюэл Фасилитис" о частичном снятии обеспечительных мер. Компания планирует выплатить владельцам облигаций купонный доход по облигациям серии 3028 в сроки, указанные в эмиссионной документации", - сообщил аэропорт.
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московская область (подмосковье), россия, дмитрий каменщик, домодедово (аэропорт), происшествия
Московская область (Подмосковье), Россия, Дмитрий Каменщик, Домодедово (аэропорт), Происшествия
"Домодедово" выплатит владельцам облигаций купонный доход
"Домодедово" выплатит владельцам облигаций серии 3028 купонный доход в срок