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В Росавиации оценили риски для работы Домодедово после судебного иска - РИА Новости, 07.02.2025
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14:15 07.02.2025 (обновлено: 14:57 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/domodedovo-1997967920.html
В Росавиации оценили риски для работы Домодедово после судебного иска
В Росавиации оценили риски для работы Домодедово после судебного иска - РИА Новости, 07.02.2025
В Росавиации оценили риски для работы Домодедово после судебного иска
Росавиация не видит никаких рисков для работы аэропорта "Домодедово" на фоне судебного иска к его владельцам, ведомство и Минтранс встречались с руководством... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T14:15:00+03:00
2025-02-07T14:57:00+03:00
московская область (подмосковье)
россия
дмитрий каменщик
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
генеральная прокуратура рф
общество
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Росавиация не видит никаких рисков для работы аэропорта "Домодедово" на фоне судебного иска к его владельцам, ведомство и Минтранс встречались с руководством авиагавани для обсуждения дальнейшей работы, сообщил журналистам глава ведомства Дмитрий Ядров.Арбитражный суд Московской области по заявлению Генеральной прокуратуры РФ принял обеспечительные меры в отношении активов компаний группы "Домодедово", наложив арест на все имущество группы, а также на акции и доли в юрлицах, принадлежащие бенефициарам группы Дмитрию Каменщику и Валерию Когану. В самом иске надзорное ведомство просит взыскать в доход Российской Федерации 100% долей подконтрольного Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", которое с 2024 года владеет активами аэропорта. Предварительные слушания по иску суд назначил на 28 февраля."На сегодняшний день мы не видим никаких рисков для работы аэропорта. Аэропорт функционирует стабильно, штатно, это важнейший транспортный узел, он имеет стратегическое значение", - сказал Ядров в кулуарах выставки NAIS-2025.Также глава ведомства рассказал, что Росавиация и Минтранс после иска Генпрокуратуры по "Домодедово" встречались с руководством аэропорта для обсуждения дальнейшей работы."С учетом того, что отражено в определении Арбитражного суда, наша первоочередная задача - обеспечить стабильное функционирование и операционную деятельность аэропорта. Этим мы и занимаемся на постоянной основе. Совместно с Министерством транспорта у нас был выезд в "Домодедово", где мы пообщались, в том числе с руководством и коллективом предприятия", - уточнил Ядров.В самом "Домодедово" ранее сообщали, что юридический контур управления предприятиями и административное руководство остаются прежними, состав руководителей компании не изменился. Предприятия аэропорта соблюдают обязательства в отношении авиакомпаний, партнеров и сотрудников, добавляли там.
https://ria.ru/20250205/domodedovo-1997552941.html
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московская область (подмосковье), россия, дмитрий каменщик, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), генеральная прокуратура рф, общество
Московская область (Подмосковье), Россия, Дмитрий Каменщик, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Генеральная прокуратура РФ, Общество
В Росавиации оценили риски для работы Домодедово после судебного иска

Росавиация: рисков для работы Домодедово после судебного иска нет

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПассажиры возле электронное табло вылетов в аэропорту
Пассажиры возле электронное табло вылетов в аэропорту - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Пассажиры возле электронное табло вылетов в аэропорту. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Росавиация не видит никаких рисков для работы аэропорта "Домодедово" на фоне судебного иска к его владельцам, ведомство и Минтранс встречались с руководством авиагавани для обсуждения дальнейшей работы, сообщил журналистам глава ведомства Дмитрий Ядров.
Арбитражный суд Московской области по заявлению Генеральной прокуратуры РФ принял обеспечительные меры в отношении активов компаний группы "Домодедово", наложив арест на все имущество группы, а также на акции и доли в юрлицах, принадлежащие бенефициарам группы Дмитрию Каменщику и Валерию Когану. В самом иске надзорное ведомство просит взыскать в доход Российской Федерации 100% долей подконтрольного Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", которое с 2024 года владеет активами аэропорта. Предварительные слушания по иску суд назначил на 28 февраля.
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"На сегодняшний день мы не видим никаких рисков для работы аэропорта. Аэропорт функционирует стабильно, штатно, это важнейший транспортный узел, он имеет стратегическое значение", - сказал Ядров в кулуарах выставки NAIS-2025.
Также глава ведомства рассказал, что Росавиация и Минтранс после иска Генпрокуратуры по "Домодедово" встречались с руководством аэропорта для обсуждения дальнейшей работы.
"С учетом того, что отражено в определении Арбитражного суда, наша первоочередная задача - обеспечить стабильное функционирование и операционную деятельность аэропорта. Этим мы и занимаемся на постоянной основе. Совместно с Министерством транспорта у нас был выезд в "Домодедово", где мы пообщались, в том числе с руководством и коллективом предприятия", - уточнил Ядров.
В самом "Домодедово" ранее сообщали, что юридический контур управления предприятиями и административное руководство остаются прежними, состав руководителей компании не изменился. Предприятия аэропорта соблюдают обязательства в отношении авиакомпаний, партнеров и сотрудников, добавляли там.
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Московская область (Подмосковье)РоссияДмитрий КаменщикДомодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Генеральная прокуратура РФОбщество
 
 
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