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Доходы россиян в 2024 году выросли на 8,4%, заявил Мишустин
Доходы россиян в 2024 году выросли на 8,4%, заявил Мишустин - РИА Новости, 07.02.2025
Доходы россиян в 2024 году выросли на 8,4%, заявил Мишустин
Реальные располагаемые доходы россиян в 2024 году выросли на 8,4%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T14:42:00+03:00
2025-02-07T14:42:00+03:00
2025-02-07T16:19:00+03:00
михаил мишустин
экономика
россия
владимир путин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Реальные располагаемые доходы россиян в 2024 году выросли на 8,4%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным."Вы всегда говорите обеспечить в первую очередь повышение денежных доходов реальных населения. И вот здесь есть результат, он достаточно высокий. У нас реальные денежные доходы населения увеличились на 8,4%, что превысило прогноз", - сказал Мишустин, докладывая о ситуации в экономике РФ.Прогноз Минэкономразвития на 2024 год по росту реальных располагаемых денежных доходов составлял 7,1%."Ну а реальная заплата, вот сейчас за 11 месяцев, плюс 8,7%. То есть, это уже поверх. То есть, реально это означает, что люди получили больше", - добавил Мишустин.Прогноз Минэкономразвития на 2024 год по росту реальных располагаемых доходов (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) составлял 7,1%, на 2025 год - 6,1%. Данные по динамике реальных располагаемых доходов Росстат опубликует позже в пятницу.
https://ria.ru/20250207/putin-1997979579.html
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михаил мишустин, экономика, россия, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Михаил Мишустин, Экономика, Россия, Владимир Путин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Доходы россиян в 2024 году выросли на 8,4%, заявил Мишустин
Мишустин: реальные располагаемые доходы россиян в 2024 году выросли на 8,4%