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Кишинев хочет лишить Приднестровье суверенитета при помощи ЕС, заявил Додон - РИА Новости, 07.02.2025
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20:02 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/dodon-1998070089.html
Кишинев хочет лишить Приднестровье суверенитета при помощи ЕС, заявил Додон
Кишинев хочет лишить Приднестровье суверенитета при помощи ЕС, заявил Додон - РИА Новости, 07.02.2025
Кишинев хочет лишить Приднестровье суверенитета при помощи ЕС, заявил Додон
Кишинев хочет лишить Приднестровье суверенитета при помощи ЕС, считает экс-президент Молдавии, лидер Соцпартии Игорь Додон. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T20:02:00+03:00
2025-02-07T20:02:00+03:00
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КИШИНЕВ, 7 фев - РИА Новости. Кишинев хочет лишить Приднестровье суверенитета при помощи ЕС, считает экс-президент Молдавии, лидер Соцпартии Игорь Додон. Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья. Поставки планируется осуществлять до 10 февраля. Молдавский государственный поставщик Energocom в субботу приступил к закупкам природного газа на европейских биржах для обеспечения потребителей Приднестровья. В тот же день Молдавская ГРЭС, расположенная на территории ПМР, возобновила генерацию электроэнергии на газе, веерные отключения света прекращены, с в воскресенье в жилые дома поступает тепло. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила во вторник, что Европейский союз готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако помощь будет зависеть от соблюдения ряда условий, включая уважение прав человека. "Правый берег (Днестра - ред.) сдал свой суверенитет Европе, и это было самой большой ошибкой. Теперь хотят, чтобы это сделал и левый берег (Приднестровье - ред.). Их заблокировали и требуют полностью отдать рычаги управления Брюсселю, шантажируя, что в противном случае газа у них не будет", - написал Додон в своем Telegram-канале. По его словам, ситуация складывается патовая. Он считает, что если Кишинев и дальше будет блокировать Приднестровье, то "ничем хорошим это не закончится". После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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в мире, жкх, кишинев, молдавия, европа, игорь додон, евросоюз, газпром, транзит газа через украину
В мире, ЖКХ, Кишинев, Молдавия, Европа, Игорь Додон, Евросоюз, Газпром, транзит газа через Украину
Кишинев хочет лишить Приднестровье суверенитета при помощи ЕС, заявил Додон

Додон заявил, что Молдавия пытается лишить ПМР суверенитета при помощи Европы

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 7 фев - РИА Новости. Кишинев хочет лишить Приднестровье суверенитета при помощи ЕС, считает экс-президент Молдавии, лидер Соцпартии Игорь Додон.
Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья. Поставки планируется осуществлять до 10 февраля. Молдавский государственный поставщик Energocom в субботу приступил к закупкам природного газа на европейских биржах для обеспечения потребителей Приднестровья. В тот же день Молдавская ГРЭС, расположенная на территории ПМР, возобновила генерацию электроэнергии на газе, веерные отключения света прекращены, с в воскресенье в жилые дома поступает тепло. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила во вторник, что Европейский союз готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако помощь будет зависеть от соблюдения ряда условий, включая уважение прав человека.
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"Правый берег (Днестра - ред.) сдал свой суверенитет Европе, и это было самой большой ошибкой. Теперь хотят, чтобы это сделал и левый берег (Приднестровье - ред.). Их заблокировали и требуют полностью отдать рычаги управления Брюсселю, шантажируя, что в противном случае газа у них не будет", - написал Додон в своем Telegram-канале.
По его словам, ситуация складывается патовая. Он считает, что если Кишинев и дальше будет блокировать Приднестровье, то "ничем хорошим это не закончится".
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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