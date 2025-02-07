https://ria.ru/20250207/dnr-1998087496.html

Минобороны показало кадры боевой работы из освобожденного Дзержинска

Минобороны показало кадры боевой работы из освобожденного Дзержинска - РИА Новости, 07.02.2025

Минобороны показало кадры боевой работы из освобожденного Дзержинска

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы из освобожденного Дзержинска в ДНР. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T23:01:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы из освобожденного Дзержинска в ДНР. Ранее в пятницу российское военное ведомство сообщило об освобождении Дзержинска. На кадрах, опубликованных МО РФ, видна боевая работа расчетов FPV-дронов по уничтожению военной техники ВСУ, уничтожение укрепленных позиций и огневых точек. Ранее МО сообщало, что при освобождении города Дзержинска особо отличились, проявив мужество и героизм, военнослужащие 1-й, 9-й и 132-й гвардейских мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны", входящие в состав группировки войск "Центр". Подразделения группировки за пять месяцев боев за Дзержинск нанесли противнику значительные потери. ВСУ потеряли свыше 70% личного состава своей группировки - это более 26 тысяч военнослужащих. При этом суточные потери украинских войск в среднем составляли около 200 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены свыше 240 танков и других бронированных машин, а также более 340 орудий полевой артиллерии и минометов. Дзержинск - самый крупный населенный пункт Торецкой агломерации (городской общины). На начало 2022 года общее число жителей Торецкой агломерации составляло более 73,5 тысячи жителей, непосредственно в Дзержинске - около 35 тысяч.

https://ria.ru/20250207/dzerzhinsk-1983586290.html

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Кадры боевой работы из освобожденного Дзержинска в ДНР На кадрах, опубликованных МО РФ, видна боевая работа расчетов FPV-дронов по уничтожению военной техники ВСУ, уничтожение укрепленных позиций и огневых точек. 2025-02-07T23:01 true PT2M04S

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф