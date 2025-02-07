https://ria.ru/20250207/dnr-1998087496.html
Минобороны показало кадры боевой работы из освобожденного Дзержинска
Минобороны показало кадры боевой работы из освобожденного Дзержинска - РИА Новости, 07.02.2025
Минобороны показало кадры боевой работы из освобожденного Дзержинска
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы из освобожденного Дзержинска в ДНР. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T23:01:00+03:00
2025-02-07T23:01:00+03:00
2025-02-07T23:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1998086182_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_035f3fdd49efa8353e5704b577317803.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы из освобожденного Дзержинска в ДНР. Ранее в пятницу российское военное ведомство сообщило об освобождении Дзержинска. На кадрах, опубликованных МО РФ, видна боевая работа расчетов FPV-дронов по уничтожению военной техники ВСУ, уничтожение укрепленных позиций и огневых точек. Ранее МО сообщало, что при освобождении города Дзержинска особо отличились, проявив мужество и героизм, военнослужащие 1-й, 9-й и 132-й гвардейских мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны", входящие в состав группировки войск "Центр". Подразделения группировки за пять месяцев боев за Дзержинск нанесли противнику значительные потери. ВСУ потеряли свыше 70% личного состава своей группировки - это более 26 тысяч военнослужащих. При этом суточные потери украинских войск в среднем составляли около 200 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены свыше 240 танков и других бронированных машин, а также более 340 орудий полевой артиллерии и минометов. Дзержинск - самый крупный населенный пункт Торецкой агломерации (городской общины). На начало 2022 года общее число жителей Торецкой агломерации составляло более 73,5 тысячи жителей, непосредственно в Дзержинске - около 35 тысяч.
https://ria.ru/20250207/dzerzhinsk-1983586290.html
https://ria.ru/20250207/dzerzhinsk-1998079328.html
https://ria.ru/20250207/dzerzhinsk-1998076106.html
россия
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1998086182_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9db09ea84def8d5ed01331068ad015bc.jpg
Кадры боевой работы из освобожденного Дзержинска в ДНР
На кадрах, опубликованных МО РФ, видна боевая работа расчетов FPV-дронов по уничтожению военной техники ВСУ, уничтожение укрепленных позиций и огневых точек.
2025-02-07T23:01
true
PT2M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ
Минобороны показало кадры боевой работы из освобожденного Дзержинска
Минобороны опубликовало кадры боевой работы из освобожденного Дзержинска в ДНР