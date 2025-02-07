Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало кадры боевой работы из освобожденного Дзержинска - РИА Новости, 07.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:01 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/dnr-1998087496.html
Минобороны показало кадры боевой работы из освобожденного Дзержинска
Минобороны показало кадры боевой работы из освобожденного Дзержинска - РИА Новости, 07.02.2025
Минобороны показало кадры боевой работы из освобожденного Дзержинска
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы из освобожденного Дзержинска в ДНР. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T23:01:00+03:00
2025-02-07T23:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1998086182_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_035f3fdd49efa8353e5704b577317803.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы из освобожденного Дзержинска в ДНР. Ранее в пятницу российское военное ведомство сообщило об освобождении Дзержинска. На кадрах, опубликованных МО РФ, видна боевая работа расчетов FPV-дронов по уничтожению военной техники ВСУ, уничтожение укрепленных позиций и огневых точек. Ранее МО сообщало, что при освобождении города Дзержинска особо отличились, проявив мужество и героизм, военнослужащие 1-й, 9-й и 132-й гвардейских мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны", входящие в состав группировки войск "Центр". Подразделения группировки за пять месяцев боев за Дзержинск нанесли противнику значительные потери. ВСУ потеряли свыше 70% личного состава своей группировки - это более 26 тысяч военнослужащих. При этом суточные потери украинских войск в среднем составляли около 200 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены свыше 240 танков и других бронированных машин, а также более 340 орудий полевой артиллерии и минометов. Дзержинск - самый крупный населенный пункт Торецкой агломерации (городской общины). На начало 2022 года общее число жителей Торецкой агломерации составляло более 73,5 тысячи жителей, непосредственно в Дзержинске - около 35 тысяч.
https://ria.ru/20250207/dzerzhinsk-1983586290.html
https://ria.ru/20250207/dzerzhinsk-1998079328.html
https://ria.ru/20250207/dzerzhinsk-1998076106.html
россия
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры боевой работы из освобожденного Дзержинска в ДНР
На кадрах, опубликованных МО РФ, видна боевая работа расчетов FPV-дронов по уничтожению военной техники ВСУ, уничтожение укрепленных позиций и огневых точек.
2025-02-07T23:01
true
PT2M04S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1998086182_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9db09ea84def8d5ed01331068ad015bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ
Минобороны показало кадры боевой работы из освобожденного Дзержинска

Минобороны опубликовало кадры боевой работы из освобожденного Дзержинска в ДНР

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы из освобожденного Дзержинска в ДНР.
Ранее в пятницу российское военное ведомство сообщило об освобождении Дзержинска.
Торецк (Дзержинск) - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Дзержинск: что это за город, и чем он важен для СВО
Вчера, 17:12
На кадрах, опубликованных МО РФ, видна боевая работа расчетов FPV-дронов по уничтожению военной техники ВСУ, уничтожение укрепленных позиций и огневых точек.
Ранее МО сообщало, что при освобождении города Дзержинска особо отличились, проявив мужество и героизм, военнослужащие 1-й, 9-й и 132-й гвардейских мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны", входящие в состав группировки войск "Центр".
Боевая работа расчета 2С7М Малка ЦВО на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
В США сделали тревожное заявление после освобождения Дзержинска
Вчера, 21:26
Подразделения группировки за пять месяцев боев за Дзержинск нанесли противнику значительные потери. ВСУ потеряли свыше 70% личного состава своей группировки - это более 26 тысяч военнослужащих. При этом суточные потери украинских войск в среднем составляли около 200 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены свыше 240 танков и других бронированных машин, а также более 340 орудий полевой артиллерии и минометов.
Дзержинск - самый крупный населенный пункт Торецкой агломерации (городской общины). На начало 2022 года общее число жителей Торецкой агломерации составляло более 73,5 тысячи жителей, непосредственно в Дзержинске - около 35 тысяч.
Первые кадры из освобожденного Дзержинска - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Появились первые кадры освобожденного Дзержинска
Вчера, 20:58
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала