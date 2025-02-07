Число погибших после ЧП с мазутом дельфинов увеличилось
Глава "Дельфа" Белей после ЧП с мазутом в Керченском проливе погибли 84 дельфина
Массовый выброс азовок после разлива мазута в Краснодарском крае. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 7 фев - РИА Новости. Более 80 дельфинов погибли после разлива мазута в результате крушения танкеров в районе Керченского пролива, сообщила РИА Новости директор Научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей.
В декабре Росрыболовство подтвердило, что разлив мазута в результате привел к гибели дельфинов. По данным "Дельфы" на 23 января, после ЧП погибло почти 70 особей.
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"Восемьдесят четыре погибших дельфинов, чья смерть наступила после 15 декабря", - сказала Белей.
Ранее собеседница агентства заявила, что погибших дельфинов находят в основном в Тамани, Анапе и Новороссийске, также тела животных были обнаружены в Туапсинском районе и Сочи.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
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