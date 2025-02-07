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Число погибших после ЧП с мазутом дельфинов увеличилось - РИА Новости, 07.02.2025
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23:46 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/delfiny-1998090304.html
Число погибших после ЧП с мазутом дельфинов увеличилось
Число погибших после ЧП с мазутом дельфинов увеличилось - РИА Новости, 07.02.2025
Число погибших после ЧП с мазутом дельфинов увеличилось
Более 80 дельфинов погибли после разлива мазута в результате крушения танкеров в районе Керченского пролива, сообщила РИА Новости директор Научно-экологического РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T23:46:00+03:00
2025-02-07T23:46:00+03:00
происшествия
керченский пролив
тамань (станица)
севастополь
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 7 фев - РИА Новости. Более 80 дельфинов погибли после разлива мазута в результате крушения танкеров в районе Керченского пролива, сообщила РИА Новости директор Научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей. В декабре Росрыболовство подтвердило, что разлив мазута в результате привел к гибели дельфинов. По данным "Дельфы" на 23 января, после ЧП погибло почти 70 особей. "Восемьдесят четыре погибших дельфинов, чья смерть наступила после 15 декабря", - сказала Белей. Ранее собеседница агентства заявила, что погибших дельфинов находят в основном в Тамани, Анапе и Новороссийске, также тела животных были обнаружены в Туапсинском районе и Сочи. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20250105/delfiny-1992586591.html
https://ria.ru/20241223/delfin-1990895773.html
керченский пролив
тамань (станица)
севастополь
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происшествия, керченский пролив, тамань (станица), севастополь, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Керченский пролив, Тамань (станица), Севастополь, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Число погибших после ЧП с мазутом дельфинов увеличилось

Глава "Дельфа" Белей после ЧП с мазутом в Керченском проливе погибли 84 дельфина

© Фото : Delfacenter/TelegramМассовый выброс азовок после разлива мазута в Краснодарском крае
Массовый выброс азовок после разлива мазута в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Фото : Delfacenter/Telegram
Массовый выброс азовок после разлива мазута в Краснодарском крае. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 7 фев - РИА Новости. Более 80 дельфинов погибли после разлива мазута в результате крушения танкеров в районе Керченского пролива, сообщила РИА Новости директор Научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей.
В декабре Росрыболовство подтвердило, что разлив мазута в результате привел к гибели дельфинов. По данным "Дельфы" на 23 января, после ЧП погибло почти 70 особей.
Погибший дельфин - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
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5 января, 15:54
«
"Восемьдесят четыре погибших дельфинов, чья смерть наступила после 15 декабря", - сказала Белей.
Ранее собеседница агентства заявила, что погибших дельфинов находят в основном в Тамани, Анапе и Новороссийске, также тела животных были обнаружены в Туапсинском районе и Сочи.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
Последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
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ПроисшествияКерченский проливТамань (станица)СевастопольФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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